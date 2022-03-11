50元爽喝整隻螃蟹的味噌湯！台北親民價美食　又一村刺身握壽司丼飯超新鮮

又一村刺身握壽司丼飯位在民生社區龍城市場裡，是有名的台北日本料理推薦，價格親民、食材新鮮又好吃，點丼飯再加50元就有整隻螃蟹的海鮮味噌湯，中午用餐時段幾乎都要等一個小時以上，也是在地人口袋中隱藏版的民生社區美食推薦。

又一村刺身握壽司丼飯

地址：台北市松山區光復北路190巷39號(捷運小巨蛋站5號出口走路6分鐘)

電話：0922-515453

營業時間：09:00-14:00 (週一公休)

又一村刺身握壽司丼飯 粉絲團

民生社區的龍城市場算是乾淨的傳統市場，又一村刺身握壽司丼飯是位在一樓的其中一個攤位，座位數只有8個，所以客滿的話就是要等。

又一村刺身握壽司丼飯的開店時間很不一定，Google上寫9點，粉絲團寫8點半，實際上可能10點半才會開，所以建議大家在10點半-11點之間到是最保險的，基本上不會客滿，也不會等太久。

內用的話需要每人都消費一份主餐，然後50元的海鮮味噌湯是有點主餐才能加點的，不能做單點的服務。

看老闆在做料理的過程滿療癒的，食材都超澎湃，每一樣都想吃。

又一村刺身握壽司丼飯 菜單

又一村刺身握壽司丼飯的餐點選擇其實滿多的，有單純的生魚片、壽司、丼飯、握壽司、炙燒握壽司、毛毛蟲壽司…等，老闆也接受客製化，就是你可以點一份丼飯然後跟他說你還想要加什麼食材，可以詢問當天有什麼食材，我覺得這超棒的。

握壽司一貫20元起、炙燒握壽司40元起、生魚片120元起、丼飯250元起、毛毛蟲壽司180元起，價格都算滿實惠的。

特選盛合海鮮丼 $400

這樣一碗超澎湃的海鮮丼400元，菜單上寫裡面有鮭魚、鮪魚、紅魽、花枝、天使紅蝦、蝦卵、鮑魚等7種食材，不過我對照了一下當天吃到的食材沒有鮪魚，但卻多了干貝和星鰻，有彈性的更動我覺得也滿不錯的。

一整碗滿到幾乎看不到底下的醋飯，對了，又一村刺身握壽司丼飯使用的是醋飯這點我覺得超加分，因為我本來就很愛醋飯，搭配生魚片會讓整體口味吃起來不會過膩。

生魚片都非常新鮮，鮭魚入口即化，花枝脆彈，天使紅蝦甜到爆炸，每一樣都好好吃。

視覺跟味覺上都非常滿足，醋飯給的量滿剛好的，生魚片好吃程度沒話說，難怪吃過的人幾乎都會再回訪。

富士山干貝海膽丼 $500 (加鮑魚)

這碗是朋友點的富士山干貝海膽丼，然後她又另外加了鮑魚，整個澎湃度大提升，看起來就爆炸好吃的！裡面有北海道干貝、赤海膽跟鮭魚卵，干貝有稍微炙燒過更香，鮭魚卵鋪了整碗，上面的赤海膽也給的不手軟。

朋友說赤海膽超級甜完全沒有腥味，加點的鮑魚也非常好吃，整碗就是一個美味滿足可以形容。

海鮮味噌湯 $50

只要有點主餐的話，就能用50元加點一碗海鮮味噌湯，裡面有一隻螃蟹、白蝦、帆立貝跟一些魚肉的邊角肉，超豐盛的一碗海鮮味噌湯才50元真的超級划算。這也算是老闆回饋給顧客的吧，因為要有點主餐才能加點湯，不能做單點，不然老闆應該會賠死。

海鮮味噌湯非常好喝，味道濃郁加上有滿滿的海味，螃蟹也超好吃，重點是一碗50元還很大碗沒在跟你客氣的，真心會為了這碗海鮮味噌湯而回訪。

整體來說我覺得又一村刺身握壽司丼飯的餐點表現都在水準之上，使用醋飯搭配生魚片就很加分了，食材本身真的很新鮮，視覺上也超級澎湃，口味上就是簡單美味。點主餐就能用50元加點的海鮮味噌湯有一整隻螃蟹非常划算，用餐不限時但座位少建議早點到，是我會想再回訪的台北日本料理推薦。

又一村刺身握壽司丼飯

地址：台北市松山區光復北路190巷39號(捷運小巨蛋站5號出口走路6分鐘)

電話：0922-515453

營業時間：09:00-14:00 (週一公休)

又一村刺身握壽司丼飯 粉絲團

文章來源：小佳的幻想世界 FB：小佳的幻想世界

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