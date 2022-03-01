紀州庵文學森林！都市中的神秘綠洲 說書人帶你放鬆充電

從古亭捷運站出站後，沿著同安街一路往水源快速道路方向走，就能夠看到隱身在路邊的紀州庵文學森林。在樹葉繁茂的大樹環繞下，一棟日式建築靜靜的座落於此。紀州庵文學森林的前身為紀州庵料理支店，建於日治時期，以美食美景而遠近馳名。二戰後，紀州庵被國民政府接收，成了省府員工眷舍，也是小說家王文興《家變》中所描繪的場景。後來，在經歷了兩次的大火之後，「紀州庵」的本館與別館被燒毀，剩下現存的「離屋」，這棟建物也被指定為台北市市定古蹟。

圖／紀州庵文學森林 臉書專頁

圖／紀州庵文學森林 臉書專頁

修復完成的紀州庵保有過去日式建築的特色，可在開放時間入內參觀，能夠在古蹟內感受日式建築的魅力之外，這裡也經常舉辦展覽、定時導覽、繪本說故事等活動。找一個悠閒的午後，在古蹟內享受從窗邊灑落的陽光、聽著微風吹動樹葉的聲響，感受被古色古香的氛圍及綠意包圍的愜意。

圖／紀州庵文學森林 臉書專頁

複合式文創書店

圖／紀州庵文學森林 官網

位於新館一樓的森林書店除了有特色選書外，也常舉辦主題書展，還會在二樓舉辦讀書會、演講和新書分享會。不論是想來尋找靈感，或者是想在文字之間旅行，都可以到紀州庵文學森林走走，可能會有意想不到的收穫喔！

風格茶館 作家私房菜

圖／紀州庵文學森林 臉書專頁

在紀州庵文學森林公園的風格茶館中，除了有特色選茶和餐點之外，還有提供「作家私房菜」的餐點，將知名作家們的私房菜端上桌，依據季節不同，分為一年四季都有的常日菜以及春夏、秋冬限定的料理，來到紀州庵文學森林公園，既能閱讀紙本上的文字，更能細細品嘗作家們的私房菜。不論是想要點一壺茶，靜靜地坐著看書，或者是想好好享用一頓精緻美味的餐點，紀州庵風格茶館都能夠讓你享受充滿文學氣息的悠閒時光。

圖／紀州庵文學森林 臉書專頁

除了室內的館舍、茶館、書店之外，紀州庵文學森林也經常會在廣場舉辦市集、表演以及文史走讀活動，如果週末想稍微逃離都市的喧鬧，想放慢平時緊湊的生活步調，不妨來這座隱身於都市之中的文學森林，享受綠意，也感受文學氣息。

圖／紀州庵文學森林 臉書專頁

圖／紀州庵文學森林 臉書專頁

從捷運站一路走到紀州庵文學森林，就像是在城市間冒險，在轉角遇見了驚喜。帶上一本書，來到這座文學森林裡，靜靜的閱讀，又或者坐在古蹟的榻榻米地板上，吹著風、望著窗外放空發呆，都能夠讓自己好好充電、好好放鬆，蓄積繼續努力的動力。

紀州庵文學森林

地址：台北市中正區同安街 107 號

新館開放時間：週二～週四、週日 10:00~18:00，週五～六 10:00~21:00

茶館營業時間：週二～週四、週日 10:30~18:00，週五～六 10:30~21:00

古蹟開放時間：週二～週日 10:00~18:00，週五 10:00~21:00

交通方式：捷運古亭站 2 號出口出站後步行 10 分鐘左右，公車搭至強恕中學（253、297、673）或河堤國小（297、671、673）

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