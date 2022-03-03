用平板點餐的新型態熱炒店　台北「港都熱炒」還能白飯、冰淇淋免費吃到飽

下班後跟三五好友聚餐喝點小酒，熱炒店絕對是最佳選擇之一，捷運雙運站附近的港都熱炒中山旗艦店，打破一般對熱炒店擁擠的的印象，用餐環境新穎寬敞，同時也是全台唯一食材溯源三星認證熱炒店，不只吃的美味、也吃的安心。

港都熱炒創立於1987年，是中永和一帶很有名的熱炒店，在年輕接班人的領導下，在中山區開立港都熱炒中山旗艦店，將傳承多年為美味加入更多新思維，改變許多人對熱炒店的印象。港都熱炒中山旗艦店位於民生東路二段上，從捷運雙連站1號出口步行過來約10分鐘，如果喝了點小酒搭乘捷運回家也很方便。

港都熱炒中山旗艦店雖然在二樓，但一樓入口處其實很顯眼，不太容易會錯過。

一樓候位區就能感受到與其他熱炒店的不同，時尚的霓虹帶了些活潑感。

用餐區主要都是在二樓，空間寬敞、明亮乾淨，跟印象中的熱炒店完全不同。後頭有活動式隔門可以隔出包廂，包廂區使用的是有轉盤的大圓桌，無論是家。

港都熱炒除了一般熱炒店常見的料理外，另一大特點就是有尚青的海鮮，生魚片、海鮮冷盤直接亮出來在展示冰櫃內。

酒品、飲品都是採自助式，可以自己到大冰箱挑選拿取，如果是想喝整杯的生啤酒則是用點的。白飯吃到飽絕對是熱炒店的必備款，這裡當然也有提供囉，想吃多少自己裝，但千萬不要浪費喔。

不止白飯吃到飽，居然連冰淇淋也可以免費吃到爽！而且用的是台灣老字號品牌雙葉冰淇淋，不是什麼沒聽過的奇怪品牌，真的超有誠意。特別要推薦，我們這天吃到蜂蜜口味的冰淇淋超級好吃！

港都熱炒另一大特別是店內採用平板點餐，這也是熱炒店的首創，每桌都有一台平板可以自行操作，不用像去一般熱炒店一樣，點菜還要自己送到櫃檯或找店員，也可以減少被漏單的狀況，真的超級方便。

每道菜都有精美照片和解說，還可以在點餐時同時加註需求，像是少油、少鹽之類的。

港點熱炒是全台唯一食材溯源三星認證熱炒店，有使用到安心食材的都會特別標示出來，吃的更為安心。

平板菜單還有日文、英文、韓文三種外文選項，如果帶外國友人來用餐也不用擔心不知該怎麼介紹餐點，因為每道菜都有照片可以參考，就看的就大概猜得到是什麼料理，是不是很貼心呢。

這日招待的小菜是涼拌毛豆，清爽但又不會食之無味，很適合配酒。

四季肥腸︱TWD 210

四季豆和滷過的肥腸過油後，再以蔥、辣椒、蒜酥爆香，保留四季豆脆度，切成片狀的肥腸Q軟又帶有嚼勁，這道超級下飯又下酒，單吃也不會覺得太過鹹膩。

蟹黃豆腐︱TWD 180

我超愛蟹黃豆腐，但很常吃到勾芡太濃或太稀的狀況，但港都熱炒的蟹黃豆腐很OK！很多人以為蟹黃豆腐是用真的蟹黃料理，但其實傳統煮法並沒有加入蟹黃，而是用紅蘿蔔泥做出蟹黃的效果，現在也有些餐廳會用南瓜泥來取代。

不過港都熱炒真的有加入蟹黃提味，所以吃起來會更有鮮味，裡面還放了蟹腳肉和過油定型的雞蛋豆腐，拌飯超好吃！

糖醋里肌︱TWD 180

里肌肉切成方便入口的大小後，裹粉過油，吃起來不會太過乾硬，加上酸酸甜甜的醬汁，十分開胃，如果有帶小朋友一起來用餐，一定要點這道。

蔥爆牛肉︱TWD 220

這道算是到熱炒店一定會點的料理之一，爆炒過的牛肉吃起來嫩軟，帶有蔥爆的香氣，但又不會太鹹，直接吃也很OK。

三杯皮蛋︱TWD 200

三杯料理也是超級下飯的！港都熱炒連皮蛋都選有履歷的皮蛋，不難看出對食材的堅持。皮蛋炸過後吃起來口感很特別，很多人不喜歡皮蛋獨特的味道，但三杯的醬汁收乾後全吸附在皮蛋後，就吃不太出來那股皮蛋味，即使不喜歡皮蛋的人也可以試試。

花雕雞煲︱TWD 300

這道大推！雞肉吸收了花雕酒的香氣，但又不會太過乾硬，依舊保留了雞肉鮮嫩的口感。煲裡除了雞肉，還有味道很好的冬菇與杏鮑菇，底部的大白菜多煮一下，讓湯汁吸飽飽，吃起來超夠味，這道也是白飯殺手啊！

酥炸絲瓜︱TWD 180

選用有產銷履歷的絲瓜，清脆多汁的絲瓜裹粉油炸保留口感，單吃鮮甜、沾點旁邊的楜椒鹽又是另一種滋味。

炒水蓮菜︱TWD 180

我和同桌友人都超愛水蓮，幾乎每次吃熱炒都一定會點炒水蓮菜，清脆的口感搭配肉絲提味，簡單就很好吃。

港都海產鍋 小︱TWD 545

如果喝了點酒想來點熱湯，港都海產鍋會是個很好的選擇，裡面滿滿的海鮮料，螃蟹、花枝、魷魚、蚵仔、豆腐、金針菇等料滿滿一鍋，另外還放了有產銷履歷的鱸魚片和白蝦，以特調高湯為湯，煮過海鮮後湯頭越煮越鮮甜，如果沒吃完記得打包回家，丟點飯下去煮就是超級鮮美的海產粥了。

超新鮮的螃蟹還有蟹膏，肉甜味鮮，建議煮熟就趕快先吃，才不會讓螃蟹肉越煮越老。

選用嘉義急速冷凍履歷白蝦，肉質Q彈鮮美，煮完後湯裡多了份鮮甜味。

一般熱炒店海鮮鍋裡常見的是鯛魚或生魚片切塊後留下的魚邊，但港都熱炒真的超有誠意，用的是有產銷履歷的無刺鱸魚，肉質細緻無腥味。

臺虎精釀生啤酒 大︱TWD 120

港都熱炒有很受歡迎的臺航精釀生啤酒喔！冰箱內也有其他臺虎精釀的罐裝啤酒，喜歡喝特殊口味啤酒的人可別錯過了。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

港都熱炒居然有聖沛黎洛氣泡礦泉水，不想喝酒和飲料，又想來點氣泡解膩，就來一杯氣泡礦泉水吧。

冰的桂花香甜蜜桃茶︱TWD 80

多數熱炒店除了酒類飲品外，就是常見的瓶裝飲料，但港都熱炒非常特別，有幾款不同的茶飲可以選擇，熱的、冰的都有，茶包也沒有在馬虎，有履歷認證的梨山黑森林烏龍茶和紅茶，也有使用英國皇室認證的Twings 唐寧茶包，如果晚上怕喝咖啡因茶飲會睡不著，養生黑豆茶也是很好的選擇。港都熱炒的茶品另一個特別，是上桌時都是無糖的，但旁邊會附淡雅香甜的桂花釀，讓茶飲有不同的香氣變化。

一直以來都很喜歡Twings 蜜桃茶，看到港都熱炒有供應，自然就點了這杯桂花香甜蜜桃茶，散發淡淡蜜桃香的茶飲加入桂花釀後好喝極了，清甜解膩。

梨山黑森林烏龍茶︱TWD 80

選用履歷認證的梨山黑森林烏龍茶，可選擇冰或熱，烏龍茶上桌時是無糖的，但旁邊會附一小盅桂花釀，可以自己添加，添加後淡雅的桂花香讓烏龍茶喝起來更為香醇。

養生黑豆茶︱TWD 80

晚上怕喝有咖啡因的飲品會睡不著，養生黑豆茶就是個好選擇，上桌時一樣會附上桂花釀，可依自己的喜好添加調整甜度。

港都熱炒中山旗艦店絕對是近期吃過印象最深刻的熱炒店，不只餐點好吃，特別嚴選有產銷履歷認證的多種食材，讓人吃的好安心，更能看出店家對食材品質的堅持，讓吃熱炒也可以很年輕、很時尚。

港都熱炒中山旗艦店

地址：台北市中山區民生東路一段52號

電話：02 2522 1918

營業時間：17:00 PM – 01:00 AM

連結：港都熱炒中山旗艦店 Facebook

文章來源：YOUZI 佑子 – 美食旅行 Travel, Food, Life FB：YOUZI 佑子

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