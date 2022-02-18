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精選６間「台北搖滾酒吧」　闖入樂迷的秘密基地、沉浸迷幻世界

聯合新聞網 / ReadyGo出發前
圖/IG@_ashley_foodie；圖/FB@MayBE Music Bar
圖/IG@_ashley_foodie；圖/FB@MayBE Music Bar

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

小週末、假日的到來總讓人忍不住想與三五好友相聚小酌一番！台北的特色酒吧百百種，還不知道怎麼挑選的朋友，如果你剛好是搖滾迷，或是想要嘗試搖滾風格的酒吧，ReadyGo精選6大台北搖滾酒吧，一起加入ReadyGo搖滾行列，搖滾從今天開始！

#桂公子酒館 Highballer’s Bar

圖/IG@_ashley_foodie
圖/IG@_ashley_foodie

隱身十字路口旁的地下室，絢爛奪目的室內燈光與平淡的外在形象恰好相反，卻又隱約能從那霓虹的招牌看到一點不凡的搖滾靈魂。「今夜來陪公子喝酒吧！」步下階梯推開大門，宛若穿越時空回到過去，復古的情懷、桃紅的迷幻空間，中國風與水泥的混搭，整個空間輕易的將人帶離現實的煩惱。有趣的是，這裡的各式調酒名稱也加入桂公子式的幽默，而每一杯調酒都有值得它細細品嘗的韻味，果香、茶香、花香，搭上恰到好處的酒感，獨特又迷人。

營業時間｜20:00-05:00

地址｜台北市中山區民生東路一段37號B1

電話｜02-25373649

調酒價位｜NT$200-350 /杯

#MayBE Music Bar

圖/FB@MayBE Music Bar
圖/FB@MayBE Music Bar

說是樂迷深夜的秘密基地也不為過，隱身東區巷裡轉角，平凡的灰色牆面，僅用一兩盞小燈照亮著招牌，然而推開門卻又是別有洞天。說起MayBE，是身兼電台DJ與酒吧老闆的Bruce毅然決然開立的音樂酒吧，酒吧裡為不同的客人點播著不同的搖滾音樂，而MayBE的搖滾精神不僅體現在音樂，更體現在整體空間與店規的強烈個性當中。「音樂就是這裡最好的裝潢。」如果你喜歡的不是浮誇的酒吧裝潢，而是想在充滿靈魂的音樂中啜飲小酌，那MayBE隨時歡迎你。

營業時間｜21:00-03:00(周五、周六-04:30)

地址｜台北市大安區復興南路一段253巷15號

電話｜02-27057399

調酒價位｜NT$200-350 /杯

#黑風寨搖滾酒食文化

圖/FB@黑風寨搖滾酒食文化 Black Wind Bar Taipei
圖/FB@黑風寨搖滾酒食文化 Black Wind Bar Taipei

位在居酒屋、餐酒館林立的市民大道，誰說Rocker就是吵鬧？黑風寨神秘幽靜的外觀甚至看不到店裡的一抹燈光。融合東西方搖滾樂團，踏上階梯後才真正迎來搖滾的世界，最是適合搖滾魂的各路朋友相聚。不僅適合小酌，這裡的餐點也吸引許多饕客前來品嘗。而說到黑風寨的招牌，少不了精釀啤酒，每管皆有其獨特的風味，值得細細品味。

營業時間｜19:00-02:00(周五、周六-03:00；周一公休)

地址｜台北市大安區市民大道四段84號

電話｜02-87714862

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

#Bobwundaye 嘸問題

圖/FB@Bobwundaye
圖/FB@Bobwundaye

取自於台語”嘸問題“的發音，好似就在告訴大家，「來到這裡，一切都嘸問題」。位於六張犁捷運站附近，周一至周六皆有推出Happy Hour時間，歡迎大家來恣意暢飲。以銘黃為基底，店內裝潢活潑可愛，有趣的壁畫裝飾，親切活潑的工作人員加深了Bobwundaye 嘸問題的宗旨。親民的價格更是深受各界顧客喜愛。店內提供多款啤酒與酒感強烈的調酒，更經常邀請在地樂團現場駐唱，最是適合揪團chill一下的好地方。

營業時間｜19:00-02:00(周-23:30；周一公休)

地址｜台北市大安區和平東路三段77號

電話｜02-23771772

#Vicious Circle Music House

圖/FB@Vicious Circle Music House
圖/FB@Vicious Circle Music House

隱藏在大安區巷弄裡，Vicious Circle Music House是間主打平價美食的搖滾風主題餐廳。強烈的搖滾風格外觀便能看出店內的強烈搖滾調性，「讓喜愛音樂的人可以相聚在一起。」是這間店的經營理念。結合中西搖滾風格，店內裝潢可謂復古又前衛，繽紛的擺設巧思不僅曾讓日本雜誌特地飄洋過海來拍攝，更曾是國外樂團拍ＭＶ的取景之地。

營業時間｜周二-四02:00-12:00/周六14:00-01:00/周日14:00-00:00

地址｜台北市大安區敦化南路一段177巷39號

電話｜02-27772218

#REV-NOW

圖/IG@revnow_taipei
圖/IG@revnow_taipei

紅磚混搭水泥與壁畫，隱身於延吉街地下室的Rev-Now Live Music House是一對愛好音樂的香港夫婦Gerald和Pamela開的音樂小酒吧。曾獲選為台北五大Live House，Gerald和Pamela用音樂與酒水連結他們在這片土地的故事。如果你剛好喜歡的是爵士樂相伴的夜晚，也喜歡帶著自己的樂器隨時來上一曲，REV-NOW特別推薦給你。

營業時間｜周四-六19:00-03:00/周日19:00-00:00

地址｜台北市大安區延吉街259號號 B1

電話｜0983-167597

調酒價位｜NT$200-350 /杯

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延伸閱讀>>【台北】華燈初上超夯！精選6間懷舊酒吧 帶你時光倒轉

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