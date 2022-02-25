台北士林25元平價壽司！新開幕「口福壽司」茶碗蒸、味噌湯CP值無可挑剔
udn走跳美食／瑋瑋＊美食萬歲
台北士林美食「口福壽司-士林文昌店」，位於士林華榮市場對面的平價壽司店，壽司價格25元起～味噌湯20元～茶碗蒸30元～價格還蠻有競爭力的！而且餐點不只可以外帶～還有內用區可以用餐～是個不傷荷包又能填飽肚子的新選擇！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！
這間「口福壽司」地點位於華榮市場對面～是新開幕的平價壽司店！營業時間從上午八點到晚上九點～一路從早餐時段賣到晚餐～是個填飽肚子的新選擇～
口福壽司會有一個透明櫥窗展示販售的品項，上頭有寫著品名和價格，看好以後可以直接跟櫃台點餐！
壽司價格25元起～這價格在大台北地區還蠻有競爭力的～口味的選擇也蠻多的！我自己很愛附近的「良益壽司」～雖然他的壽司品項比較少～但也是很便宜很好吃！
【口福壽司｜完整菜單MENU】
以上是店家的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）
【口福壽司｜內用座位區】
店家有內用座位區～雖然座位數不多～但是店家的出餐時間很快～翻桌率也很高～客滿也不會等太久～
內用有提供茶飲、薑片、芥末和醬料～客人可以自行取用～
【口福壽司｜士林外帶美食】
因為在Google Map看了評價～不少人反應到生魚片不太新鮮的問題～所以我這天就PASS沒有點～只有外帶了兩盒壽司～一份茶碗蒸～一碗味噌湯嚐鮮看看～
【茶碗蒸30元】
茶碗蒸的口感很嫩～是不少長輩和小朋友的最愛～
【味噌湯20元】
味噌湯內有豆腐～海帶和洋蔥～湯頭口味偏甜～以20元的價格來說～好像也沒什麼好挑剔的～
【起司壽司30元】
起司壽司一盒6片30元～如果肚子不太餓～想要吃點東西解饞～這樣的分量還蠻剛好的！
起司壽司裡面有火腿、小黃瓜、蛋和起司～鹹香的起司和清爽的配料～搭起來的味道還不錯～
【花式壽司120元】
花式壽司一盒有4種口味～12片共120元～配料都是很基本的便宜款～個人覺得不太值得啊！這價格倒不如點爭鮮的外帶握壽司阿～爭鮮外帶壽司同價格還有蝦子和鮭魚呢
外層是蛋皮～裡面有生菜、肉鬆、蟹肉棒和小黃瓜～是比較清爽的口味～
這個壽司的海苔包在飯裡面，外層是灑了芝麻點綴，內餡是肉鬆、火腿、蛋、小黃瓜，口味還蠻基本的！
花式壽司的四種口味大同小異～沒什麼特別～我是覺得這一盒可以PASS！整體來說，這天到「口福壽司」買的起司壽司還不錯～但來這邊建議點25-30元的便宜款壽司來吃就好。
口福壽司
地址：台北市士林區中正路283號
電話：02-2881-8155
營業時間：週一至週日08:00-21:00
官方臉書：點我看店家粉絲團
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