台北士林25元平價壽司！新開幕「口福壽司」茶碗蒸、味噌湯CP值無可挑剔

台北士林美食「口福壽司-士林文昌店」，位於士林華榮市場對面的平價壽司店，壽司價格25元起～味噌湯20元～茶碗蒸30元～價格還蠻有競爭力的！而且餐點不只可以外帶～還有內用區可以用餐～是個不傷荷包又能填飽肚子的新選擇！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

這間「口福壽司」地點位於華榮市場對面～是新開幕的平價壽司店！營業時間從上午八點到晚上九點～一路從早餐時段賣到晚餐～是個填飽肚子的新選擇～

口福壽司會有一個透明櫥窗展示販售的品項，上頭有寫著品名和價格，看好以後可以直接跟櫃台點餐！

壽司價格25元起～這價格在大台北地區還蠻有競爭力的～口味的選擇也蠻多的！我自己很愛附近的「良益壽司」～雖然他的壽司品項比較少～但也是很便宜很好吃！

【口福壽司｜完整菜單MENU】

以上是店家的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

【口福壽司｜內用座位區】

店家有內用座位區～雖然座位數不多～但是店家的出餐時間很快～翻桌率也很高～客滿也不會等太久～

內用有提供茶飲、薑片、芥末和醬料～客人可以自行取用～

【口福壽司｜士林外帶美食】

因為在Google Map看了評價～不少人反應到生魚片不太新鮮的問題～所以我這天就PASS沒有點～只有外帶了兩盒壽司～一份茶碗蒸～一碗味噌湯嚐鮮看看～

【茶碗蒸30元】

茶碗蒸的口感很嫩～是不少長輩和小朋友的最愛～

【味噌湯20元】

味噌湯內有豆腐～海帶和洋蔥～湯頭口味偏甜～以20元的價格來說～好像也沒什麼好挑剔的～

【起司壽司30元】

起司壽司一盒6片30元～如果肚子不太餓～想要吃點東西解饞～這樣的分量還蠻剛好的！

起司壽司裡面有火腿、小黃瓜、蛋和起司～鹹香的起司和清爽的配料～搭起來的味道還不錯～

【花式壽司120元】

花式壽司一盒有4種口味～12片共120元～配料都是很基本的便宜款～個人覺得不太值得啊！這價格倒不如點爭鮮的外帶握壽司阿～爭鮮外帶壽司同價格還有蝦子和鮭魚呢

外層是蛋皮～裡面有生菜、肉鬆、蟹肉棒和小黃瓜～是比較清爽的口味～

這個壽司的海苔包在飯裡面，外層是灑了芝麻點綴，內餡是肉鬆、火腿、蛋、小黃瓜，口味還蠻基本的！

花式壽司的四種口味大同小異～沒什麼特別～我是覺得這一盒可以PASS！整體來說，這天到「口福壽司」買的起司壽司還不錯～但來這邊建議點25-30元的便宜款壽司來吃就好。

口福壽司

地址：台北市士林區中正路283號

電話：02-2881-8155

營業時間：週一至週日08:00-21:00

官方臉書：點我看店家粉絲團

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲 FB：瑋瑋 美食萬歲

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