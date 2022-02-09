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高雄4人確診小房間玩手遊 足跡涉義大世界、家樂福

新莊「1.8公里海洋光雕」璀璨登場！新北3大情人節「最美河岸燈海」捷運公車能到

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／新北市政府水利局官網、圖／新北市民政局提供
圖／新北市政府水利局官網、圖／新北市民政局提供

新北最美夜間景點請收！春節連假結束後換來2022西洋情人節接力，今日特別精選新北3大最新親水光雕，統統大眾運輸即可抵達，不僅有搶先登場的新北燈會、河濱公園情人節光雕，新莊中港大排備受好評的海洋光雕也久違重磅回歸，一家大小2至3月夜晚出遊不無聊，作為情人節約會場景更是應景。

鯨彩中港光雕展：2/11至3/18

歷年光雕。圖／新北水漾官網
歷年光雕。圖／新北水漾官網

鯨彩中港展區示意圖。圖／新北水漾宣傳片截圖
鯨彩中港展區示意圖。圖／新北水漾宣傳片截圖

新莊「中港大排」河廊近年經改造後，成功蛻變成在地後花園，2020年首辦的光雕秀立即躍升為超夢幻藍調打卡亮點。今年「鯨彩中港光雕展」現場化身長達1.8公里的海洋世界，從自立廣場至凹灣碼頭沿線可欣賞璀璨燈海，貝殼、水母、鯨魚等蹤影隨處可見，一共12個展區讓民眾徜徉迷幻的河岸光廊。配合環狀線啟用，只要搭乘至捷運幸福站即可就近抵達，為交通親民的平地版星光夜影。

鯨彩中港展區示意圖。圖／新北水漾宣傳片截圖
鯨彩中港展區示意圖。圖／新北水漾宣傳片截圖

地點：中港大排；亮燈時間：每日18:00-22:00
大眾運輸：
1）搭乘99、257、299、835、橘21、F205公車至「中華路」站下車
2）搭乘622、982、982(區)公車至「中港大排願景館」站下車

新北河濱公園光雕：即日起至3/14

辰光橋星座燈海。圖／新北市政府水利局官網
辰光橋星座燈海。圖／新北市政府水利局官網

新北另有一處河濱光雕則以「天文星座藝術光雕」最獨特，其中三重大台北都會公園內的「辰光橋」以12星座為設計，佈置成樹型燈海隧道、黃道星河隧道，12星座神話圖騰極為吸睛；新月橋則以粉色為主色系，繽紛光雕令人心動，每晚17:30亮燈。而淡水金色水岸與八里婚紗廣場也新增了心型光雕、婚紗造景，讓大家陶醉在浪漫氛圍。

辰光橋光雕。圖／新北市政府水利局官網
辰光橋光雕。圖／新北市政府水利局官網

地點：新月橋、辰光橋、淡水金色水岸及八里婚紗廣場
亮燈時間：每日17:30-22:30
大眾運輸：

2022新北燈會：截至2/28

新北燈會應景虎年主燈。圖／新北市政府
新北燈會應景虎年主燈。圖／新北市政府

2022新北燈會座落新北大都會公園，主打全台首創以「燈會劇場」為主題，一共推出7個主題燈區，並結合演出讓整個公園化身大型劇場。此次主燈配合近虎年打造長達120米、高8米的「臥虎藏龍」，閃亮耀眼超好拍。另有水上主燈「牛好日子」、準備被百隻泰迪熊萌翻的「小熊甜蜜森林」、「街頭表演場」、「廟埕搬戲」、、「水上音樂廳」、「花燈嘉年華」等，限時美景快閃至2/28。

地點：新北大都會公園幸福水漾園區
大眾運輸：
1）搭乘捷運中和新蘆線至「三重站」1號出口，或機場捷運「A2三重站」1A出口
2）搭乘公車的民眾至捷運三重站或菜寮站下車。

新北燈會今登場7大主題燈區亮點，侯友宜：防疫最大優先。圖／新北市民政局提供
新北燈會今登場7大主題燈區亮點，侯友宜：防疫最大優先。圖／新北市民政局提供

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