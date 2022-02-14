快訊

台積電開低走低早盤重挫15元 市值大減3,889億

iPhone電池健康度愈來愈低… 蘋果官方推4招延續電池壽命

一秒穿越美國鄉村　陽明山小屋「凱莉餐廳」 坐經典復古紅白餐椅大嗑美式料理

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

建造於1950年代陽明山文化大學旁凱旋路一帶的美軍宿舍群，白屋頂磚造建築及內裝配置就像是美國南方城郊住宅的移植，其中保留最大片完整社區的就是現在的「陽明山美國渡假村」。

▲紅磚瓦、小白屋，身處陽明山美國渡假村彷彿置身美國。
▲紅磚瓦、小白屋，身處陽明山美國渡假村彷彿置身美國。

位在渡假村內的「凱莉餐廳」於1955年興建完成，是這裡最早興建的一棟房舍，木構造瓦片斜屋頂、白色的格子窗與紅磚外牆，在配上圍籬旁豎立的大大美國國旗，不用懷疑，完全就是一秒穿越到美國啦！很多在台美國人也說，來到這裡就會讓他們有回到家的感覺，主人Robin幽默地說，因為沒預算改裝，所以保留著原汁原味的美國住宅。

▲在電影中的美國小鎮餐廳紅白色卡式座椅這裡也看得到。
▲在電影中的美國小鎮餐廳紅白色卡式座椅這裡也看得到。

▲店內就停著哈雷機車，美式作風十足。
▲店內就停著哈雷機車，美式作風十足。

在Robin心中，美式餐廳給人的感覺是歡樂愉快，有音樂、薯條炸雞、可以一直免費續杯的美式咖啡，還有一群好朋友聊天嬉笑著！他規劃凱莉餐廳時保留了中央大大的煙囪與壁爐，設置電影中美國小鎮餐廳最經典的紅白色的卡式座椅，還有哈雷機車、美式曲棍球具與經典的美國鄉村音樂，讓凱莉餐廳充滿輕鬆而愉快的氣氛，這時再來份炸薯條、美式炸雞與漢堡，暫時滿足了大家想飛的美國渴望呢！

▲老媽炸雞：醬油醃製的炸雞，意外大受美籍客人喜愛。
▲老媽炸雞：醬油醃製的炸雞，意外大受美籍客人喜愛。

▲主廚手作夏威夷牛肩漢堡：厚實的牛肩肉排一口咬下超Juicy！
▲主廚手作夏威夷牛肩漢堡：厚實的牛肩肉排一口咬下超Juicy！

▲蜂蜜奶油鬆餅：吃起來香甜鬆軟的鬆餅，是美式餐廳不可或缺甜點！
▲蜂蜜奶油鬆餅：吃起來香甜鬆軟的鬆餅，是美式餐廳不可或缺甜點！

　

店家資訊

凱莉餐廳

地址：台北市士林區凱旋路61巷2弄2號

電話：02-2862-3232

FB：陽明山美國渡假村

時間：週間11:00-17:00、週末10:00-17:30（週四公休）

消費：老媽炸雞268元、主廚手作夏威夷牛肩漢堡268元、蜂蜜奶油鬆餅128元

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

美國 陽明山 漢堡

延伸閱讀

政敵將對英相強生嫩妻發動「毀滅人身攻擊」 逼他下台

金凱特蘿重回「慾望城市」？編導坦言：不實際的期待

基哥再拉凱莉安摩絲組「駭客CP」開殺 2月搶登串流

「人生苦短，不能記仇！」《慾望城市：華麗下半場》直白台詞戳人心　戲外凱莉怒轟酸民

相關新聞

一秒穿越美國鄉村　陽明山小屋「凱莉餐廳」 坐經典復古紅白餐椅大嗑美式料理

建造於1950年代陽明山文化大學旁凱旋路一帶的美軍宿舍群，白屋頂磚造建築及內裝配置就像是美國南方城郊住宅的移植，其中保留最大片完整社區的就是現在的「陽明山美國渡假村」。

「全台最大祈福天燈」重生回歸！三峽最美燈會展期延長　巨大孔明燈天天能拍

雙北人2月出遊有新著落！作為新北市打卡亮點的「三峽廣行宮燈會」絕美主燈日前在除夕傳來天燈傾倒的消息，負責人當時表示損壞程度超出預期，宣佈「燈會結束前可能都無法將天燈復原」。不過在積極地補救下，官方帶著

台北必喝原汁排骨湯！大稻埕慈聖宮50年古早味　清甜不膩還能免費加湯

udn走跳美食／小佳 阿桂姨原汁排骨湯位在大稻埕慈聖宮前，是在地超過50年的古早味排骨湯，也是慈聖宮美食推薦。說到大稻埕的排骨湯很多人都會推薦阿桂姨原汁排骨湯，光慈聖宮前面這一條街就有非常多老店

台北萬華「94咖哩孃」自成一派的獨門咖哩！隱藏版原塊咖哩、真材實料食材超豐盛

udn走跳美食／老錢 喜歡吃咖哩飯的朋友應該都知道⋯常見的咖哩派系可以分為日式咖哩、南洋咖哩、印度咖哩等等，不過今天要分享給大家的咖哩飯專賣店「94咖哩孃」的老闆是一位很反骨的人，他偏偏就是不想

吃完馬上約下一次！台北超正點麻辣火鍋　彈牙鴨血豆腐無限續、沾糖吃法好驚艷

udn走跳美食／陳小可 在台北八德路的《辣鼎記》麻辣鍋是我近期吃過最難忘的麻辣火鍋店，彈牙入味的鴨血讓人驚艷，氣孔吸滿湯汁的豆腐讓人回味，麻辣鍋的鴨血豆腐還能無限續吃到飽，營業時間到凌晨一點

不預約吃不到！三重超繽紛「九宮格甜點塔」6種口味一次滿足　重乳酪塔每口療癒

udn走跳美食／Irene 三重預約制甜點，沒有預約可是買不到的好吃甜點店，多茄米拉創意甜點落腳於三重永福街72巷1號，是條不起眼的巷子，不過這裡只是工作室而非餐廳店面使用，賣的不是過路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。