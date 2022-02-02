公車捷運能到！台北2處秘境避人潮　「微風平台」賞無敵日夜景、石拱橋下觀瀑

走春不想人擠人必看！今天跟大家分享台北交通親民的兩處「新升級的秘境」，只要搭乘捷運或公車即可抵達，即可健行又能欣賞自然系風光，還多了一處百萬夜景聖地，這次連假來不及出發，也能列入口袋名單一家人一起踩點。

翠峰橋下最新「觀瀑平台」

位於北投與士林交界的翠峰橋，經整修後設置了一座觀瀑平台，只要沿著翠峰橋前湖山意象旁的小路，越過翠綠林蔭，即可找到充斥芬多精的溪瀑所在地，人煙稀少不怕人擠人。值得一提的是，翠峰平台的木棧板及扶手已全面更新，現場愜意氛圍加上潺潺流水與鳥鳴聲，彷彿闖入了世外桃源，為老少鹹宜的休閒亮點。

圖／臺北市政府工務局大地工程處官網

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交通方式：捷運石牌站轉乘公車224、紅19或重慶幹線，至天母站下車，沿中山北路七段往北至219巷，步行約25分鐘。

沿台北大縱走路線 登圓山風景區「微風平台」

圖／臺北市政府工務局大地工程處官網

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而集結多處踏青景點的圓山風景區，周邊林相更新後增添了旅遊舒適度，去年亦新增了展望極佳的「微風平台」。從劍潭捷運站沿著台北大縱走第5段劍潭山親山步道，不僅能到訪懶人步道「老地方觀機平台」、圓山中央電台「微波站觀景平台」，還能到位於山頂處的微風平台賞美景。這處微風平台可遠眺淡水河、基隆河，天氣好時能將觀音山、大屯山等大台北盆地盡收眼簾，傍晚的夕陽乃至夜間璀璨夜景更是各有魅力，搭捷運或公車都可抵達，隱藏版新地標請收。

圖／臺北市政府工務局大地工程處官網

交通方式：1）捷運劍潭站，往劍潭青年活動中心穿越地下道由中山北路登山口進入。2）公車：搭乘40、203、218、277、279、285、310、606、12、665、685、902、紅3、中山幹線266於劍潭站下，由中山北路登山口進入。3）公車：搭乘21、42、267、677、902、紅2至中央電台，由北安路77巷登山口進入。

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