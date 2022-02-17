南京復興深夜咖啡館　Ricerca餐點水準超驚豔、手作點心果醬禮盒精緻又美味

優質咖啡廳的口袋名單永遠不嫌多～今天要來分享給大家一間我個人非常推薦的「Ricerca Caffé & Lounge」，它的地點位於捷運南京復興站不遠處，雖然店裡的空間不算很大⋯不過整個裝潢、陳設走的是歐式復古的風格，搭配上悅耳、輕鬆的音樂，整個用餐的氣氛真的一級棒，但更令人驚豔的我覺得是這裡餐點的水準超乎我的預期，不但業者手作的「司康」、「肉桂捲」、「瑪德蓮」等甜點十分正點以外，正餐類的「匈牙利紅椒燉羊膝」、「松露野菇干貝鹹派」、「秘製牛肉麵」也都吃了以後令人回味無窮，完全不會輸給其他專門的西餐廳、中餐廳，實在是一間想吃正餐或下午茶都兩相宜的好店啊！

如前面那段所言，這裡並不是單純只提供咖啡、甜點的那種咖啡廳，業者也有提供鹹食和一些跟酒有關的飲品以及餐點，比如說冬季限定的「香料熱紅酒」、「紅酒熱可可」、「紅酒洋梨派」等都是近期很熱門的品項。

裡頭的陳設既復古又典雅，走的是一種暖色調的感覺，一進到裡頭就令人感到十分溫暖以及放鬆。

雖然只有四桌的座位（不過他們門口外頭其實還擺著幾張桌椅，有些客人來這裡會指定要坐戶外，可能那樣比較有置身於歐洲街頭的感覺！？），不過桌間距拉得蠻開的，每一桌的客人都可以在自己的角落裡跟自己的朋友或情人之類的好好聚會，不太容易受到其他桌客人的影響，另外也算是配合現在疫情對社交距離的規定。

每一區的座位都有不太一樣的風格，比如說這一區的就很像書桌的感覺，當天稍早之前也有客人是坐在這個座位然後使用自己攜帶的筆電。

除了自己帶筆電來用和滑手機以外，店內的架上還提供了許多的書籍可以供客人們自由拿下來翻閱。

我那天是坐在照片中這一桌，感覺比較有隱密性⋯拍照的話也比較不會被投以異樣的眼光。

桌上陳列的這些是精釀啤酒的酒瓶，因為酒標都還蠻有設計感的，所以看起來很搶眼。

這是吧檯的部份，除了酒瓶以外，一些咖啡豆、軟木塞或者風乾的水果片等都成為了裝飾用的擺設，我覺得還蠻酷的。

有不少明星、網紅都曾經來此光顧，並在玻璃杯上留下了自己的簽名，店家也將這些簽名杯都放在吧檯上展示。

這是菜單和店內規章的部份（點圖可以看放大版的喔！），我覺得比較需要注意的是室內的座位不接受一組有三位以上的客人，因為現在的疫情加上店內空間的限制，所以一桌最多只能坐三個人。

p.s.菜單背面其實還有夜間時段限定的鹹食、甜食以及飲品

第一次來光顧，什麼都想試試看，所以我跟朋友就點了三款鹹食、三款甜點以及兩種飲品，後來吃完以後我跟朋友都讚不絕口，已經約好下次還要再帶其他朋友來光顧了～

肉桂鮮奶茶 180元

首先從飲料看起，第一杯「肉桂鮮奶茶」的奶香味、茶香味跟肉桂香氣十分平衡（不會覺得肉桂味重過頭），甜味只有來自於上面蜂蜜的部份而已，整體喝起來很香醇、沒什麼負擔的感覺。

繽紛莓果茶 200元

再來這「繽紛莓果茶」我也很愛，通常這類有酸甜水果的茶很容易喝到後面會覺得過於甜膩或者不想一次喝那麼多酸的東西，不過他們的莓果茶喝起來就是很溫潤順口，酸香中又不失淡雅。

匈牙利紅椒燉羊膝 550元

這一道因為比較費工，業者需要提前備料跟製作，所以必須要事先跟店家預約才吃得到，不過相信我，它的美味程度絕對值得你們提前打電話去訂！

p.s.這餐點還有附一杯美式咖啡或者無咖啡因的茶，也可以換購其他店內的飲品（換購的話折抵80元）

羊膝的部份加入了大量蔬果以及紅椒粉和多種辛香料慢火燉煮而成，聽說是花了十個小時左右，軟嫩入味，然後醬汁的味道綜合了蔬果（尤其是蕃茄）的酸甜以及辛香料迷人的風味，是會讓人一滴都不捨得浪費的那種好滋味。

以前去牛排館吃羊排類的餐點都會覺得肉質比較帶點韌性，不過這羊膝的肉燉得很透，輕輕一切就可以切開，咀嚼起來毫不費力，而且只感受得到肉質的鮮甜與醬汁的美味，完全沒有半點羊騷味那種東西！

點燉羊膝的時候可以選擇要搭配手工麵包或者手工麵，因為我們當天還有點秘製牛肉麵，所以就選擇了手工麵包。（當天提供的是「迷迭香佛卡夏麵包」）

本來想說把肉塊放在麵包上這樣一起吃，後來發現嘴巴要張超大才咬得下去⋯所以建議你們可以一口吃肉，下一口再用麵包去蘸醬汁來吃就好。（那醬汁吃起來真的超開胃的！）

秘製牛肉麵

接下來這「秘製牛肉麵」是夜間時段限定的隱藏版美食，沒有在菜單上的喔～

湯頭由牛骨、多種香料以及醬油熬煮而成，雖然比較屬於紅燒的湯頭，不過喝起來意外清爽，鹹度跟油膩感都不會太重，也是屬於吃起來很順口的滋味。

裡面的肉塊燉煮得口感很軟嫩而且不會卡牙縫，咀嚼起來滿是香甜的肉汁，然後還吃得到Q彈的牛筋，口感一流！

麵條的部份使用的是長得有點像烏龍麵的自家製手切寬麵，不過口感真的跟烏龍麵有點類似，有古溜古溜的感覺，十分滑順。

旁邊附上了辣牛油跟酸甜的醃漬小菜。

建議可以先吃原味的，吃到一半左右再酌量加入一些辣牛油，這樣可以讓整個湯頭多一股辛香的辣勁，吃起來更過癮。

松露野菇干貝鹹派 230元

再來這一款是份量比較精緻但口味真的非常奢華的「松露野菇干貝鹹派」，旁邊還附了一些清爽的時疏。

這鹹派應該跟一般大家印象中的那種鹹派長得不太一樣⋯因為業者使用的是某種麵包，吃起來口感外酥、內鬆軟，咀嚼起來有舒服的麵粉香氣。

餡料的部份～主角當然是那顆完整的干貝，咀嚼起來嫩度極佳而且又很鮮甜，搭配著旁邊的傾瀉的半融起司、香蔥起司球以及有獨特香氣的松露醬，交織出了層次豐富的美味樂章，實在是舌尖上一大享受啊～♪

紅酒洋梨派 250元

這一款是冬季限定的「紅酒洋梨派」，看似單純，不過其實作法一點也不簡單，內餡是用先將紅酒、肉桂以及杜松子一起熬煮過後，再與西洋梨一起包進裡頭，然後上面還擺上了一球濃郁的香草冰淇淋，並在上頭淋上自製的莓果醬汁。

由於冰淇淋會融化，所以我是一開始就先把冰淇淋給解決，然後切開以後發現那香脆的派皮其實沒有很厚，裡頭滿滿都是一塊塊的西洋梨果肉，吃起來脆中帶軟，酸酸甜甜的，超級可口！

最後這兩個是業者手工製作的瑪德蓮，一般造型都會做得比較像是貝殼，不過這裡的看起來是像栗子，模樣十分古錐。

翠玉鹹蛋黃瑪德蓮 60元

瑪德蓮本來就屬於風味比較濃郁的糕點，這裡的是有加入台灣翠玉紅茶的成份，所以吃起來帶著淡淡的茶香，然後鹹蛋黃是一整顆直接包在裡面，吃起來略帶溼潤度，不會太乾，如果你本身就很愛鹹甜鹹甜的風味的話可以試試。

柚香抹茶黃瑪德蓮 60元

另外一款「柚香抹茶黃瑪德蓮」我本來以為應該是瑪德蓮本身就帶有柚子跟抹茶的味道，結果是瑪德蓮製作時有加入日本的抹茶粉，帶著抹茶的苦澀與香氣，然後糖漬的柚子是可以直接吃到它的果肉，沒有想過可以搭在一起的抹茶與柚子意外沒什麼違和感，十分合拍！

2022 Ricerca點心果醬禮盒 800元

因為覺得他們的甜點都很有水準又具有巧思，所以當天忍不住帶了一盒他們新推出的「2022 Ricerca點心果醬禮盒」回家，裡頭一共有四個司康（兩種口味各二）、兩個肉桂捲和兩罐果醬（不同口味的），全都是業者手工精心製作的唷～

裡頭附了一張有手繪插圖的小卡（如果是業者自己畫的，那他們真的很有才），上頭清楚寫下保存期限以及加熱方式等資訊，基本上只要家中有烤箱或電鍋的話都可以簡單加熱來享用，也沒有什麼太複雜的流程。

司康的部份共有「原味司康」跟「繽紛莓果司康」兩種口味，原味的話比較吃得出司康的麵粉香氣跟奶油香氣，莓果口味的就多了一分莓果的酸甜而且真的吃得到果肉，就算不搭配任何果醬或奶油，單吃也十分美味。

我自己後來是用電鍋加熱，吃起來底部口感有點酥脆，上面的部份一開始感覺好像有點紮實，不會說咬一口就屑屑掉滿桌子，但後來仔細咀嚼又覺得它還是有鬆軟的感覺，而且不會太乾，整個滋味就跟他們店裡其他的餐點一樣有種很「順口」的感覺，建議可以一顆先吃它原本的風味，下一顆再切開包著他們的果醬一起享用！

再來看到的這兩個是「肉桂捲」，它形狀跟我平常看到的不太一樣，吃起來更有種外酥、內Q彈的口感，剛加熱完的時候大口咬下，那芬芳的肉桂香氣伴隨著淡淡的奶油香，真是絕品的好滋味啊～

最後看到這兩罐是「甜橙肉桂蘋果醬」跟「雙梨洛神果醬」，甜橙肉桂蘋果醬除了甜橙、蘋果和肉桂的成份之外還有加入業者特調的香料一起熬煮，所以有股很獨特的香氣，除了可以搭配他們的司康以及平常自己買的麵包以外，也可以拿來跟紅酒一起煮成最近最夯的那種「熱紅酒」唷！

然後雙梨洛神果醬是用洛神花和鳳梨、西洋梨一起熬煮，另外也有加入些許肉桂和杜松子，風味酸甜爽口中又伴著一絲辛香，以前從來沒有吃過這種口味的果醬，真的是又特別又很美味，而且這款果醬也一樣在煮熱紅酒的時候可以加進去。

這禮盒因為是手工製作，所以我想應該是限量販售的，有興趣的朋友可以透過電話或是粉絲團的私訊來訂購，若對口味是否真的有我說的那麼美味有所質疑的話⋯也可以找機會先到他們店裡去單點司康跟肉桂捲來試試，我覺得應該是不會讓你們失望的啦！

Ricerca Caffé & Lounge

地址：台北市中山區長春路258巷18號

電話：0918-875-386

營業時間：13:00 ~ 21:00

公休日：禮拜一

官方粉絲團：https://www.facebook.com/ricerca.life

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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