吃完馬上約下一次！台北超正點麻辣火鍋　彈牙鴨血豆腐無限續、沾糖吃法好驚艷

在台北八德路的《辣鼎記》麻辣鍋是我近期吃過最難忘的麻辣火鍋店，彈牙入味的鴨血讓人驚艷，氣孔吸滿湯汁的豆腐讓人回味，麻辣鍋的鴨血豆腐還能無限續吃到飽，營業時間到凌晨一點半，絕對是台北宵夜火鍋推薦。

台北麻辣火鍋推薦 辣鼎記店家資訊

鄰近捷運站是南京三民站2號出口，約步行5分鐘左右可抵達辣鼎記。聽到《辣鼎記》店名或許陌生，招牌寫著“重現十年前的麻辣”，上網查一下才知道，這間店是以前在延吉街很有名辣上癮極品麻辣鴛鴦，因為辣上癮和許多麻辣火鍋店名字相似，所以改名為辣鼎記。

辣鼎記麻辣火鍋

地址：台北市松山區八德路四段227號

捷運：南京三民站

電話：02 2756 5768

營業時間：17:00–01:30（週二休息）

粉絲團：辣鼎記 – 原．辣上癮 麻辣鴛鴦

台北麻辣火鍋推薦 辣鼎記用餐環境

沒有浮誇裝潢的麻辣火鍋店，桌距、燈光呈現舒適，就算是兩個人用餐也能有非常好的座位。我們訂位平日晚上五點，和朋友一開始進去還沒有其他客人會有點緊張，還好六點後陸續有其他桌客人，有幾桌看起來都是吃過的熟客，和老闆話家常。

台北麻辣火鍋推薦 辣鼎記菜單價格

辣鼎記是單點麻辣鍋，鍋底每位130元，湯頭有麻辣、酸白菜、清湯和香菜皮蛋四種選擇，想吃兩種湯頭鴛鴦鍋每桌加100元，麻辣鍋底有鴨血和豆腐無限續。

台北麻辣火鍋推薦 辣鼎記麻辣鴨血豆腐無限續

我們點了鴛鴦鍋可以選兩種鍋底，一開始很想點香菜皮蛋，但看到網路都推薦酸白菜就先試試看。每次吃單點麻辣鍋都很怕踩雷，鍋底不對就完蛋了！還好這間讓我們超滿意，三個人吃完都推薦，我還直接和朋友約下次來吃香菜皮蛋鍋。從我坐下還沒點餐，老闆就推薦自家麻辣鍋湯底很正點，還說鴨血豆腐超好吃，一開始還想說，誰會說自己店的東西不好吃

鴛鴦鍋上桌，用湯匙撈麻辣鍋底，發現裡面也太多鴨血豆腐了吧！而且每塊都超大！雖然鴨血豆腐可以無限續，但從開場白就知道店家不小氣。

用餐過程，服務人員也一直來詢問要不要加鴨血豆腐，因為太好吃，我們續了五六次，超滿足。

麻辣湯以牛骨加上數十種秘方炒過熬製，看似超辣、紅通通的鍋底其實是可以喝的麻辣湯，溫潤且香氣迷人，辛香不嗆。吃沒多久，店員就來詢問辣度是否可接受，也問酸白菜要不要調整酸度，服務相當周到。

必須說，因為老闆不斷自誇鴨血豆腐超好吃，讓我很期待。麻辣鍋底一上桌就撈出鴨血豆腐來品嚐，不得了啦！鴨血真的真的真的超好吃，用筷子夾就先感受到鴨血的Ｑ彈，切這麼大塊竟然還能入味，又麻又香又Ｑ又彈的印象，實在太喜歡，不輸台北其他耳聞能詳的麻辣火鍋店。不過，這時候的豆腐，我覺得口感和味道還好，建議多煮一會，等入味再吃。

同樣令人驚豔的酸白菜，酸度適中，白菜脆嫩可口，加了筍片增加鮮甜，湯頭喝起來甘甜。初嚐兩種鍋底就能感受到店家熬湯的真功夫，讓我更期待下次的皮蛋香菜鍋～

老油條

吃麻辣鍋少不了老油條的組合，推薦必點，這裡的老油條超讚，酥脆不膩，味道又香，最特別的是還附了一盤白砂糖，老闆說這是他兒子很喜歡的吃法。

一開始我們幾個都很疑惑，覺得麻辣＋糖會不會很怪？但我們還是嘗試了！老油條入鍋涮三秒，吸附麻辣湯汁還保有脆度，沾一下白砂糖，入口好驚訝～我的媽呀！真的很好吃，除了吃到麻辣的辛香，糖的甜，緩和了辣度，加上老油條本身口感酥脆，這樣的吃法有多層次的口感，超搭。說起來好笑，一開始覺得奇怪，但我們幾個吃完都沾白砂糖了！尤其是男友，很愛這樣的吃法。

花枝漿

一大球花枝漿上桌，有點可愛又奇妙，和以往看到的不一樣。強調純手工製作，一開始看到價錢會覺得不便宜，不過煮完發現真材實料，裡面有大塊花枝，口感脆甜，非常推薦喔！

芋頭貢丸

口感彈牙的芋頭貢丸，咬下去還有芋頭塊，用料扎實。

本來不想點白飯來增加飽足感，但實在是麻辣鍋底在迷人，我和朋友各自點了一碗白飯。沒想到除了單點食材用心，白飯也出乎意料的好吃，口感Ｑ彈，米心飽滿，咀嚼中還能嚐到芋頭香，問了老闆才知道是選用芋香米，有夠好吃的飯。

美國Prime牛背肩

選用美國頂級的肉品，肉質軟嫩帶有口感。

台灣五花肉

我本來對豬肉沒太大興趣，沒想到這個好好吃，入麻辣鍋涮熟，肉片脆口鮮嫩，看起來很油卻一點也不會。

綜合菇和冬季限定茼蒿也是火鍋必備食材。

一開始吃的豆腐還沒入味，覺得還好，在鍋內多煮十分鐘，豆腐爆開吸附麻辣湯汁，整個美味升級超好吃的！白白的那塊就是花枝漿，是我推薦必點。

單點麻辣鍋的小缺點就是價格可能偏高，但優點就是可以好好吃飯，不趕時間、不用想著吃到飽一定要吃回本，還能和朋友好好聚餐。

我們三個人點這一桌平均每人約七百，但有點太多還打包，沒想到麻辣鍋打包，店家還幫我加湯和鴨血豆腐，回家當宵夜繼續吃，超滿足！真的是我近期吃過很難忘的麻辣火鍋店。

辣鼎記麻辣火鍋

地址：台北市松山區八德路四段227號

捷運：南京三民站

電話：02 2756 5768

營業時間：17:00–01:30（週二休息）

粉絲團：辣鼎記 – 原．辣上癮 麻辣鴛鴦

文章來源：陳小可的吃喝玩樂 FB：小可愛阿貴

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