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三重人氣麵線新開幕！「蘆洲七號麵線」特價一碗40元，要你命一千辣度超正點

陳小可的吃喝玩樂 / 文、圖／陳小可

udn走跳美食／陳小可

蘆洲七號麵線來三重開店了！這樣以後就不用跑去蘆洲。『蘆洲七號麵線三重三和店』地點就在捷運三重國小站對面，轉角位置還蠻明顯的，招牌人物就是老闆很兇的樣子，但其實他本人很親切啦～

三重美食推薦 七號麵線｜店家資訊

三重店一樣沒有賣蚵仔，可能常常被問，所以店前做了一個好醒目的“本店沒有蚵仔”文字，超可愛的！

蘆洲七號麵線 三重店

地址：新北市三重區三和路三段四號

營業時間：11:00-21:00 提早賣完就休息

粉絲團：蘆洲七號麵線

三重美食推薦 七號麵線｜菜單價格

麵線有綜合、大腸、豬肚、肉羹、貢丸、花枝和清麵線，只有賣大碗的唷！新開幕特價一碗只要40元超便宜，內用吃不飽還可以免費續清麵線（特價優惠到什麼時候不確定唷～）。

很多愛吃辣的會特地來買”要你命“，這個真的會要我命啊！要你命1000對我來說就是中辣，有人敢吃3000真心佩服。

麵線神教有名的一桶江湖，牆上還有一整排湯匙，袋子也好可愛。

三重美食推薦 七號麵線｜內用空間

蘆洲七號麵線內用座位打造成小教室的氛圍，不過少了黑板，哈哈！不過這樣利用空間也挺有趣的。

小時候中午吃午餐，最喜歡轉頭和同學一起吃飯。牆上留言板寫著六年九班，我猜老闆是69年次？或者他以前是鷺江國小六年九班？哈哈（他媽媽和我聊天說的）。下午四點來吃麵線是離峰時間，這時候人不多，吃完還在牆上留言。

三重美食推薦 七號麵線｜綜合麵線

我和老闆說不要貢丸和肉羹，這份量真大～碗。

上次吃只有加辣泡菜，這次多了要你命1000，我的天啊！真是有夠辣，辣度直接竄上頭頂，邊吃邊流鼻水，又辣又過癮，因為太辣還跑去隔壁隔壁隔壁買迷客夏紅茶來配。滷透的豬肚和大腸軟Ｑ好吃，我特別喜歡豬肚，感覺很費工，也很少吃到豬肚麵線。

吃到一半，有一位阿姨來和我聊天，原來是老闆的媽媽，聊天才發現她會幫忙切蒜頭等備料，小細節都很仔細，而這麵線的辣泡菜和蒜頭也是好吃的主因，相當夠味，尤其是辣泡菜，又辣又脆又甜。麵線相當滑口，隨便撈都是配料，沒有太多勾芡就很合我胃口。

蘆洲七號麵線 三重店

地址：新北市三重區三和路三段四號

營業時間：11:00-21:00 提早賣完就休息

粉絲團：蘆洲七號麵線

文章來源：陳小可的吃喝玩樂 FB：小可愛阿貴

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