2022台北賞花點！新年必拍「古亭河濱公園花海」 浪漫徜徉萬坪繽紛花毯
古亭河濱公園花海以香堇菜、一串紫、薰衣草等紫色系草花，搭配當季粉色草花妝點，以大地為畫布，繽紛草花為彩筆，營造都會中難得一見的大面積花海景緻，伴隨周圍開闊綿延的綠地及各式趣味溫馨的裝置藝術，讓民眾充分沉浸、徜徉在夢幻花海中，感受浪漫春天氣息。
被媲美為日本芝櫻紫色花毯的古亭河濱公園花海，除了賞花也可以騎自行車、玩溜滑梯，順遊周邊景點像是公館商圈、紀州庵文學森林、寶藏巖國際藝術村，來一趟知性的台北輕旅行。
「寶藏巖國際藝術村」搭起了聚落居民，以及駐村藝術家之間的媒合平臺，注入了寶藏巖新的生命力。目前寶藏巖國藝術村設有14間藝術家工作室，做為國、內外駐村藝術家工作及生活的空間。除此之外，也規劃了排練室、展覽室及戶外展演空間。
「紀州庵新館」以「紀州庵文學森林」為名，結合城南文學公園，提供讀者舒適宜人的空間，讓文友們可以在室內、戶外閱讀、寫作、喝茶、啜咖啡、與同好談天。讀者與書迷更可在這裡與心儀的文學家、評論者、出版人不期而遇。
古亭河濱公園花海交通
捷運｜
松山新店線，於「公館站」下車，四號出口步行15分鐘
松山新店線，於「台電大樓站」下車，一號出口步行10分鐘
公車｜
搭乘小30、895、311、311區間車、254區間車、棕12，於「自然水博物館站」下車，步行8~10分鐘
開車｜
花海位於永福橋旁，附近的停車場有「自來水園區水岸停車場」、CITY PARKING 城市車旅停車場 (台大水源站)、水源快速道路旁的「永福停車場」、「台大水源校區停車場」
2022 古亭河濱公園花海
時間：111/01/15 – 視花況
地點：古亭河濱公園(近永福橋側)
活動詳情及花況至2022花IN台北官網查詢
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