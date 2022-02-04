意想不到100種口味！ 新北八里河岸走春+觀光工廠小旅行 8款隱藏版爆米花只有這裡吃得到

新年走春來個北部河岸悠閒小旅行吧！ 無論你是帶著孩子出遊的家庭或是三五好友想來點童心未泯的感覺，推薦你實際走一趟八里河岸+觀光工廠一日遊，有超好拍的網美系觀光工廠、可在淡水河畔放鬆散步、遼闊草地隨意席地而坐仰望天空，心情也跟著洋溢起來！

圖／編輯曾楹純拍攝

八里左岸公園河道風光+綠林城堡兒童遊戲場

圖／編輯曾楹純拍攝

在淡水老街隔岸的八里區，近年發展得很快速也變得更親民美麗，從八里碼頭老街一路延伸，賦予非常異國情調的名稱為「八里左岸」。民眾可選擇搭捷運到淡水站轉乘，坐上渡輪就能到達，沿著河岸步行，不時能與自行車友擦身、也有人行步道可佇足欣賞淡水河風光、夕陽、自然生態等。

帶著孩子的家庭為了接近下一處景點，先推薦一座小而巧的「綠林城堡兒童遊戲場」，有座以安徒生主題從丹麥進口的主題溜滑梯，五彩繽紛的安全地墊規劃為迷你的交通道路，有圓環、交通號誌和超可愛加油站，還有旋轉椅、可以鑽洞的小山丘、跳樁，小攀岩，獨木橋、充滿童趣以外，也富有挑戰性。

地址: 新北市八里區觀海大道100號對面

卡滋爆米花觀光工廠樂園

圖／IG@laurajian授權、編輯曾楹純拍攝

亞洲首座爆米花主題觀光工廠，可以買到各種口味的爆米花，但如果你想要進一步嚐到隱藏版特殊爆米花口味，記得線上或現場預約專人導覽活動，進入後方製作區才能有更多選擇。

導覽教學中可以習得許多未曾聽過的爆米花知識，例如玉米有許多品種，但爆米花僅來自「爆裂種玉米」，而且台灣沒有種植只能依賴進口取得；從2006年開始銷售的卡滋桶裝爆米花，目前疊起來的高度已相當於2952座台北101了，而且目前已產出100種以上的爆米花口味，導覽人員中途會給參加遊程的人試吃特殊口味爆米花，可能是酸奶洋蔥、玉米濃湯，還有意想不到的韓國泡菜口味，竟不會辣哦！

圖／編輯曾楹純拍攝

圖／編輯曾楹純拍攝

上二樓後的平台可以眺望整個卡滋爆米花觀光工廠，天空漂著爆米花雲、非常美式風格的主題小鎮，隨後進入爆米花劇場及DIY活動區域，先來一段互動遊戲挑戰，接著看現場的小型爆米花機器爆出新鮮的原味爆米花，手作DIY時間，需要巧妙的把爆米花串入吊飾中，成為獨一無二的DIY爆米花鑰匙圈，再一項把原味、草莓、焦糖爆米花，以糖霜交錯堆疊至甜筒杯中，成為可以帶走的點心杯。

最後到達輕食爆米花區觀賞大型爆米花機現場製作，一旁輕食區就能購買外面買不到的限定口味，玉米濃湯、韓式泡菜、焦糖可可等8款隱藏版爆米花。

圖／圖／IG@laurajian授權、編輯曾楹純拍攝

圖／IG@laurajian授權、編輯曾楹純拍攝

地址：新北市八里區觀海大道171號

營業時間： 平日10:30~17:00、假日10:30~18:00(週一休館)

入場券：250元(含導覽、DIY體驗活動乙場及商品抵用券50元)，90公分以下孩童可免購票入場，需由一位購票成人陪同，每位成人限帶一位

左岸甕仔雞

圖／編輯曾楹純拍攝

吃完甜食來點中式主餐吧，左岸甕仔雞用餐空間寬敞，大都以大圓桌為主，除內用還有戶外區，店店內主要販售烤雞、熱炒，可以單點菜色也能選擇合菜，甕仔雞一出場即吸引眾人目光，烤得皮脆內嫩、肉質很緊實又多汁不柴，實在很好下飯，推薦重口味的朋友可沾點胡椒鹽或雞油更順口。

地址:新北市八里區龍米路三段48號之5

十三行博物館+陽光廣場

圖／編輯曾楹純拍攝

圖／IG@laurajian授權

十三行博物館內保留有原住民珍貴文物以及多項考古互動體驗，可以邊參觀邊遊玩，博物館外面的陽光廣場，有大草地可以野餐、還有能遮風避雨的大沙坑，是小朋友最愛的玩沙景點，假日親子遊可以專程到這走走。

地址: 新北市八里區博物館路200號

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