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不預約吃不到！三重超繽紛「九宮格甜點塔」6種口味一次滿足　重乳酪塔每口療癒

Irene's 食旅．時旅 / 文、圖／Irene

udn走跳美食／Irene

三重預約制甜點，沒有預約可是買不到的好吃甜點店，多茄米拉創意甜點落腳於三重永福街72巷1號，是條不起眼的巷子，不過這裡只是工作室而非餐廳店面使用，賣的不是過路客，而是事先預訂與宅配的客群，多茄米拉DolceVita在義大利文的意思是甜蜜生活，這也是創辦人的理念，希望透過甜點，讓大家的生活中帶加甜蜜與幸福。

純白簡約的設計加上粉紅聖誕樹，路過會讓人多看幾眼，透過窗口取餐，真的純粹就是自取點。

禮盒精緻粉嫩。

多茄米拉DolceVita的甜點、蛋糕種類蠻多的，從官網照片看起來都很精緻漂亮，如有生日蛋糕、彌月禮盒的需求也能考慮多茄米拉，第一次品嚐選了米拉繽紛塔(九宮格)(NT.509)，一次能吃到六種口味超級棒，而且每個甜點塔精緻小巧很可愛。

米拉繽紛塔包含提拉米蘇塔、抹栗紅塔、藍莓重乳酪塔、檸檬重乳酪塔、莓果重乳酪塔、夏威夷火山果仁塔等六種口味，從外觀上都能輕易的分辨各種口味。

濃醇的提拉米蘇塔，馬斯卡彭的綿密，洋溢咖啡酒的香氣，表層的可可增添了巧克力的香苦，塔皮略厚但酥，跟內餡的比例恰恰好，太薄少了塔皮的口感，太厚又奪去內餡的丰采。

期待的抹栗紅塔，抹茶味淡淡的，綿密的栗子口感好，選用韓國進口栗子，紅豆味道淡淡的，不會很強烈，吃了不會覺得很膩口但印象也不高的一款甜點。

甜美的藍莓重乳酪塔應該是盒中的安全牌，大人小孩都會喜歡，濕潤的藍莓醬，甜而不膩，搭配乳酪讓整體口感更滑順，又香又甜美。

放上一大顆夏威夷豆的夏威夷火山果仁塔​，味道清雅，很淺淡的橙酒味，柔甜的卡士達、清雅香氣的夏威夷果仁，走的是偏輕爽口味的甜點塔，蠻討喜的。

酸的夠勁的檸檬重乳酪塔，檸檬的酸香滋味濃厚，沒有蛋腥味，酸V酸V好開胃。

如寶石般艷麗的莓果重乳酪塔，同樣也是走酸的路線，像覆盆莓的酸，底下的乳酪適時中和，層次感更為豐富，不過相較下個人偏愛檸檬塔多些。

DolceVita多茄米拉創意甜點包裝精美，不管是送禮、自用、慶生、會議等都很適合，之後有機會再來試試其他款蛋糕的表現，另外正值草莓季，多茄米拉推出多種草莓甜點，喜歡草莓的朋友不要錯過囉。

DolceVita多茄米拉創意甜點

| 官網

電話：0970-137-395

工作室地址：新北市三重區永福街72巷1號1樓

營業時間：10:30~13:00, 17:00~18:30(週一到週五)；10:30~12:00(週六)

週日公休

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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甜點 夏威夷 蛋糕 義大利 咖啡 三重美食

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