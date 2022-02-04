最溫柔的東區餐酒館！不只有好喝的原創調酒，連餐點也超有水準

有特色的優質酒吧不嫌多，今天再來跟大家分享一間位於台北東區去年底新開幕的「Bar.Tender 八天」，我覺得它是一間店內工作人員都相當親切又有活力的酒吧／餐酒館，就算你們是平常鮮少去這類場所的人，進入這間酒吧時也能很快就放鬆、融入很Chill的氛圍當中，然後多數酒吧應該都只有一個吧檯而已，Bar.Tender卻有兩個風格截然不同的吧檯，一個走時尚優雅的都會風格，另一個是讓人看過以後會印象非常深刻的叢林風，你們想坐哪一區就坐哪一區，再來這邊的調酒跟餐點的水準也一點也不馬虎，認真建議你們可以不用在其他地方吃過晚餐才過來喝酒，可以三五好友直接就在這邊享用精緻又美味的晚餐，飽餐一頓以後再跟好友們慢慢把酒言歡、度過美好的夜晚！

Bar.Tender離捷運忠孝復興站蠻近的，搭捷運前往的話可以從4號出口或5號出口上來，沿著忠孝東路四段17巷步行個3~4分鐘左右就可以找到它了。

照片中這個吧檯就是前面提過比較都會風的那一個，整個燈光跟陳設的感覺讓我覺得低調但又不失摩登感，坐在這邊喝個小酒，然後跟吧檯的工作人員調調情什麼的好像感覺很不賴！？（誤）

另外一個叢林風的吧檯，打下來的是偏紅的燈光，選用的座椅跟上面一些植栽的裝飾都讓人很有置身於熱帶島國的氛圍，如果是坐在這一區喝調酒的話，我會想點那種上面放了很多水果的比較符合這種情境。

相信身處於台北的上班族，大家工作時應該都會因為各種鳥事而壓抑著自己的心情，偶爾下班之後來這種酒吧喝個兩杯，真的會對抒壓很有幫助。

有些酒吧外觀完全是完全看不到裡面的，對一些比較少去酒吧、個性又比較害羞的人來說會有點怕怕的⋯但Bar.Tender門面的那一側設置的是落地的透明玻璃，外頭的路人就可以看到裡面，喜歡觀察路上帥哥、美女的客人也可以選擇坐在這一區。

p.s.其他座位大部份都不會讓外頭的路人一眼就看見你們啦～不用擔心！

再來除了吧檯以後，有時候一群朋友聚會時會希望有一個自己人比較私秘的空間，Bar.Tender的業者當然也有考量到這一點，所以特別打造了兩間包廂，都有那個布簾可以拉起來。

如果你們人數夠多的話，一次也可以訂兩間包廂，它們中間是可以相通的。

我覺得這間酒吧其實一個人來也不會尷尬（可以跟吧檯的帥哥、美女們聊天），人多的時候一起在包廂內喝酒作樂、歡聚微醺的美好時光也是非常愉快。

再來看到這一張是這邊特調雞尾酒的酒單（點圖可以看放大版的），最上面那一行（橫的）是比較清爽風味的調酒，越往下的則是酒味越重，然後第一列（直的）三款是有草本元素的調酒，第二列是跟「油」有關的調酒，其餘的則大多都跟花果比較有關。

p.s.除了這張酒單上的酒以外，如果你們想喝一些比較經典款的調酒⋯比如說「長島冰茶」、「Mojito」之類的或者其他啤酒、威士忌什麼的，都可以跟吧檯的工作人員說喔～

有些酒吧就是專門喝酒的，餐點只提供一些適合下酒的小菜而已，但Bar.Tender的餐點真的不輸外面的某些西餐廳，可以吃得到擺盤用心、口味也一級棒的炙烤美國牛小排，還有廣島生蠔、火烤厚切牛舌、刺身拼盤之類的好料，聽說這邊的廚師以前都有在一些知名餐廳的工作經驗，所以料理手藝不俗。

廢話不多說，馬上請帥氣的調酒師為我們調幾杯酒來解解渴。

還蠻喜歡欣賞他們調酒的動作的，好像每家酒吧的調酒師都會發展出一套自己招牌的手法來，各有巧妙不同。

沒過多久，我們點的四杯調酒就陸續完成了，接下來一杯一杯跟大家分享我們喝過以後的感想吧～♪

警語：喝酒不開車，開車不喝酒，未滿十八歲不得飲酒

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

森林芬多精 400元

首先第一杯是清新感很重的「森林芬多精」，它主要是以為琴酒為基底，因為有加入蘇打水所以帶點氣泡感，最特別的是還帶了一股羅勒的香氣，讓人覺得喝起來有心神爽快的感覺。

清涼鳳梨菁 400元

第二杯「清涼鳳梨菁」我個人超愛，它一樣是以琴酒為基底，但融入了文山包種茶，酒香中又帶著舒服的茶香味，然後還嚐得出鳳梨的香甜，上面那一塊是業者自製的鳳梨乾，有稍微炙烤過，也可以搭配調酒一起品嚐。

幫我擦個防曬吧 380元

名稱超有趣的「幫我擦個防曬吧」是加入椰子油成份的調酒，基底是蘭姆酒，因為有加入鳳梨汁以及可爾必思，所以喝起來也是酸酸甜甜的，很好入口。

蜜世界 400元

最後一款調酒叫做「蜜世界」，它也是以蘭姆酒為基底，還加入了苦艾酒，所以酒味稍重一些些，但還加入鳳梨汁、芭樂汁等成份，所以基本上也算是比較有果香味的酸甜系調酒。

除了調酒以外，我們這次還點了好幾樣的餐點，真心覺得每一款都比我原本預期的還好吃，讓我很意外這間酒吧餐點的水準怎麼那麼高！

炙烤美國生牛肉沙拉 360元

首先第一道是上桌時還會冒煙的「炙烤美國生牛肉沙拉」！乾冰的煙霧一直從中間冒出來，彷彿它是一道來自仙界的料理般～超酷的說。

雖然它只是一道沙拉，不過視覺效果非常吸引人，可以吃得到一些平常比較少見的蔬菜種類，而且仔細看...上面竟然還加了可食用的金箔，感覺也太超奢華了一點吧！？

稍微經過炙烤的生牛肉片油花看起來很豐富，咀嚼起來軟嫩多汁又有彈性，咀嚼時滲出的肉汁非常香甜可口，搭配旁邊清脆的生菜一起食用，讓人回味無窮。

再來這一盤是三種不同的串烤，看起來也都非常美味。

火烤蔥鹽雞腿肉串 150元

先從第一串「火烤蔥鹽雞腿肉串」吃起，我覺得它烤的火侯抓得剛剛好，雞皮吃起來有股焦香感，又香又脆，然後雞腿肉十分彈牙，上頭的蔥鹽清爽又有獨特的香氣，讓這雞腿肉串的油膩感降到很低。

火烤明太子雞柳串 130元

再來這「火烤明太子雞柳串」雖然用的是雞胸肉，不過吃起來比想像中軟嫩，一點也不柴，搭配鮮香夠味的炙烤明太子醬，吃起來超涮嘴，絕對是不踩雷的品項。

香料溏心蛋豬肉捲 100元

「香料溏心蛋豬肉捲」簡單來說就是溏心蛋裹上一層豬肉片以後拿去烤，聽起來簡單，不過吃起來的味道真的讓人很驚豔，首先這溏心蛋本身真的做得很成功，蛋液超誘人又香甜入味，然後外層的豬肉片也香嫩可口，搭配起來超美味！

炙烤美國牛小排與季節時蔬 720元

再來看到的是我個人大推必點的「炙烤美國牛小排與季節時蔬」，它那個美國牛小排的水準真的超越很多中價位的牛排店，我相信多數人吃了應該都會非常滿意。

你們看看這牛小排的切片多誘人，它咀嚼起來肉汁豐富又有多層次的口感，外層有些許的焦香感，越靠近中間的部份越是軟嫩，咀嚼起來有越嚼越香的感覺，完全不會久嚼不爛那樣喔～

可以搭配其他烤過的蒜頭、櫛瓜、香菇、玉米筍一起品嚐，這樣更不容易吃膩。

招牌辣味噌乾拌麵 180元

下一道是主食類的「招牌辣味噌乾拌麵」，有附上一顆對半切開的溏心蛋。

把醬汁均勻攪拌以後，它麵條的口感就是日式拉麵店的拉麵那一種，又Q又有勁道，然後那個辣味噌本來以為會很辣又很鹹，但我吃了幾口，覺得它是很涮嘴，但口味又不會重到讓人很難以接受的地步，應該是業者自己試過很多次才抓出的黃金比例，很推薦大家點來吃吃看喔！

經典蘇格蘭炸蛋 180元

最後看到這一道叫做「經典蘇格蘭炸蛋」，它長得其實跟前面的「香料溏心蛋豬肉捲」有點像⋯不過外層包覆的是豬肉、豬皮、牛肉混合而成的肉泥，經酥炸以後帶點脆度，我覺得有點類似漢堡排的口感。

我跟朋友都是第一次吃到蘇格蘭炸蛋這種料理，覺得整個搭配起來的滋味跟口感都很迷人，搭配底下的生菜沙拉一起品嚐還蠻可口的。

以上就是這次的分享，總結來講⋯「Bar.Tender」的雙吧檯讓我印象深刻，店內服務人員都很親切，調酒方面有很多獨家的特調，酒單上都清楚列出成份讓人一目瞭然，餐點方面的表現也可圈可點，我覺得是一間大家可以加入口袋名單中的優質酒吧，下次無論是跟三五好友聚會還是一個人想找地方喝點小酒、吃吃美食都可以參考看看這裡唷～

Bar.Tender 八天

地址：台北市大安區復興南路一段107巷5弄2號

電話：(02)2778-2105

營業時間：禮拜日到四 18:00 ~ 02:00／禮拜五跟六 18:00 ~ 03:00

官方粉絲團：https://www.facebook.com/BarTender-100133268952154

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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