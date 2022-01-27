汐止隱藏版韓式炸雞！「韓咕咕」洋釀炸雞、玫瑰醬炒年糕秒出國，還能現逛韓系零食

2021年底汐科火車站附近開了一家韓咕咕韓式炸雞/韓式商品店，今天終於找到理由跟慶古一起去嚐鮮～

第一次踩點，在行前我們像一般消費者想連上品牌粉專看一下什麼必吃⋯這才發現這家店居然找不太到粉專也搜尋不到IG⋯⋯就這沒有廣告沒有行銷沒有藝人站台⋯⋯但店內卻座無虛席！查了一下更發現，這也不是一家連鎖店！行銷背景的我超納悶這到底是個什麼概念？但後來在客人自己分享中提到這家店厲害的就是廚師是個韓國人⋯⋯⋯哇嗚！這讓我跟慶古馬上信心大增！

入座後我們三個人點了大份的招牌洋釀炸雞跟玫瑰醬辣炒年糕（外加一份泡麵）結完帳後，就直接到冰櫃自己開冰箱拿自己喜歡的飲料！（要記得結帳哦）

店內右側販售各式各樣的韓國雜貨讓人忍不住認真逛了起來！想到以後不用出國也不用進台北城就能買到我喜歡的西瓜汽水、香蕉牛奶、辣炒年糕餅乾、Slim馬鈴薯薄餅、不倒翁泡麵、韓國柚子茶、及各式各樣的韓國零食！吼！叫我怎能不開心？

這裏的炸雞有多種口味（現點現炸需要一點時間）炸雞經過去骨處理，吃起來喀滋喀滋非常爽口，除了外皮香酥的脆度以外，內裡熱騰肉汁滿溢的鮮嫩度也是記憶點滿分！我跟朋友之前都曾吃過韓國當地的炸雞，今天的踩點讓我們有種重溫舊夢的感覺！招牌洋釀吃起來甜辣的滋味跟一般吃到的截然不同，微微辣度的接受度也很高～

（本圖源：粉專）

另外一道玫瑰醬辣炒年糕是Google評論被饕客大力推薦的品項！每份熱騰騰的辣炒年糕裡都內含以下基本配料(年糕X16、韓式魚板、青蔥洋蔥、對切的水煮蛋x1）泡麵是我們額外另外追加的，下次還想試試看韓國冬粉！配料被添加了起司的橘粉色醬汁給圍裹，入口散發濃郁香甜尾韻微辣！不到十分鐘就被我們吃到盤底朝天，還七嘴八舌的討論是不是該加20元的麵還是該加30元再追加醬！吃到掃盤還想舔盤的我們聽起來像餓死鬼一樣！

在汐止住了兩年多，不得不說汐止的特色美食真的是屈指可數（而且我各人覺得汐科就佔了三家）基本上能打動我讓我想當作來客迎賓大餐的除了隱家茶寮的抹茶千層以外，目前就只有這間韓咕咕！這大概是從韓劇來自星星的你帶來韓式炸雞vs啤酒旋風以來，我在台灣吃過的第一名韓式炸雞！

PS.個人覺得這家店真的很有開放連鎖的本錢啊！但在那之前⋯⋯想吃的饕客就得走一趟汐止囉！相信我，它絕對值得你特地跑一趟！不好意思，第一次造訪沒想到會專程寫文推薦，所以只拍了幾張照片⋯⋯但我預計不久的將來就會再訪～到時候再把其他照片補齊給你們參考唷～～

韓咕咕韓式炸雞

地址：新北市汐止區連興街38號

訂餐專線：0908-255843

（有時較忙碌沒接到，需要多打幾次～建議避開尖峰時間提早預訂）

營業時間：12：00-22：00

最後點餐時間為21：30

文章來源：棠小璇*低調的奢華 月之饗宴 FB：棠小璇 Lune fete

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