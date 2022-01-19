暢遊千島湖、淡蘭古道！2022新北石碇一日遊，別忘到老街吃老字號美食

新北猶如台北人後花園，假日常往這裡玩不管是旅遊、景點、美食總是讓人難以抗拒，新北旅遊來石碇一日遊，石碇塗潭千島湖欣賞美景、石碇淡蘭古道、日據時代吊腳樓、必吃石碇陳記豆腐養生恬點、福寶飲食小吃店、百年石頭屋、永安茶園步道，一日遊安排得很愜意，想開車或是搭乘交通工具都可以，如果還有閒暇時間不妨來個新北 北海岸兩日遊，肥美的秋蟹季節就手刀進入龜吼漁港、龜吼漁夫市集大吃三點蟹、花蟹起來啦！還有朱銘美術館、金山老街、東北角金沙灣海水浴場、深澳八斗子鐵道自行車Rail Bike、鼻頭角步道、燈塔小舖喝咖啡、福隆吃便當玩草嶺古道.三貂角燈塔網美拍、九份老街，這些都可以安排進來呦！

石碇交通資訊公車、捷運、開車

開車族：國道三號→接國道五號→下石碇出口交流道，往石碇／106縣道前進→左轉文山路一段→右轉106縣道→右轉北宜高聯絡道／106乙縣道→靠右行駛北47鄉道→右轉石碇西街→淡蘭古道．石碇段（外按古道）

公車族：

欣欣客運666北碇線，景福街 – 烏塗窟，請點我公車動態相關資訊

捷運族：

搭乘到木柵線，轉搭欣欣客運666，每40分鐘一班車抵達石碇區公所站。

捷運景美站，轉搭欣欣客運666，每40分鐘一班車抵達石碇。

石碇周邊景點推薦

石碇千島湖觀景台、石碇八卦茶園、百年的石頭厝、百年遠光打鐵店、不見天吊腳樓、石碇老街、淡蘭古道石碇段(外按古道)、摸乳巷古道、牧童古道、筆架連峰、烏塗溪觀魚步道、笠林懷古料理、永定里秘境桐花、永定里秘境賞螢火蟲。

石碇地圖map直接點google帶你玩

石碇一日遊

(路線a)石碇親子踏青提案旅行

石碇老街用餐→ 石碇淡蘭古道→烏塗溪步道→笠林懷古料理→ 永定里賞桐花、賞螢火蟲 → 賦歸

(路線b) 石碇開車一日遊

石碇塗潭千島湖→石碇淡蘭古道→石碇老街、石碇陳記豆腐養生恬點→石碇陳記豆腐養生甜點→百年石頭屋→日據時代吊腳樓→基隆廟口→賦歸

石碇最知名的36奇景之一千島湖

走訪石碇旅遊，早晨一行人就從板橋車站出發要往新店再往石碇方向前進囉!雖然行程是Kiwi安排，但總是不按牌理出牌的行程，就隨心所欲地跟著走啦!

石碇八卦茶園

建議行程路線：石碇千島湖－永安茶園步道－石碇老街－淡蘭古道

輾轉第一站就是石碇最知名的36奇景之一千島湖

【旅遊景點資訊】

石碇八卦茶園

住址：新北市石碇區永安里北宜路6段獅仔頭坑巷16號

交通方式：北宜公路27公里處的勝安宮牌樓和永安社區岔路往右轉，下坡後，就會看見一堆車子停在那，會有告示牌寫著翡翠水庫徒步區(鯉魚幹49號)

擁有茶葉之鄉的石碇，依山勢層疊的綠色茶園放眼望去美不勝收，層層疊疊的小島也襯托出碧綠湖水，天氣好應該會讓人讚賞不已唷！翡翠水庫得上游美景，湖中小島的港決就如鱷魚，數數看有幾隻鱷魚在湖中啊？？之所以會有千島湖之稱，主要因為翡翠水庫集水水位上升的關係，展露出一座座的山頂在水面上，形成大小湖泊，起霧的時候整個雲霧繚繞別有番風情。

八卦茶園景觀步道

接著往永安社區前進，第二站八卦茶園景觀步道，是私人地，所以就讓我們來走走茶園拍拍照囉!

慵懶的小橘貓就在永安茶棧的長凳上，捲曲著身體還有那勾勾手的尾巴，超卡哇伊！

聽朋友說，這裡的茶園不如南投八卦茶園一樣的美麗，海拔跟分布的感覺是不相同的，不過永安茶園坐擁千島湖那種景象反而也是一種神秘之美呢！

石碇永安步道

住址：新北市石碇區永安社區，由北宜公路台9線27公里勝安宮牌樓進塗潭道路，約2.4公里，就可抵達步道。

石碇老街

接著我們就前往第三站石碇老街來一遊囉，翻開古歌大神，石碇老街裡的餐點還真不少，我們隨意挑了一家店吃，用餐完就往不見天街上一遊，看著百年豆腐老店還有保留至今的吊腳樓建築與不見天街上的百年石頭厝，人煙稀少，倒有那麼點像泰安老街的感覺。

具有特色的吊腳樓建築，倚靠在溪邊的房子更佳的明顯，底下還有人在嬉戲。

石碇老街

住址：新北市石碇區

石碇60年老店福寶飲食店

石碇老街短短一條，但製作豆腐的店家還真不少，據說水質清澈所以做出來的豆腐還有那一點點的焦香味。我們找到了60年老店的福寶飲食老店，據說招牌菜是白斬雞，後來我有特別問朋友，為何白斬雞的皮是黃色，他說那是因為很小的時候雞就醃掉了，所以皮會偏黃，肉質也會很鮮嫩，就是這個原因啊！吃了這麼多客家菜，現在才長知識的。

我們點了紅燒豆腐、炒青菜、炒海篸跟炸溪蝦～

紅燒豆腐果然好吃，有那鐵板煎的感覺還有一點點焦香的味道，配飯剛好。

炸溪蝦跟海篸還有炒高麗菜都不錯，可惜沒吃到白斬雞，留著遺憾下次再訪。

石碇60年老店福寶飲食店

住址：新北市石碇區石碇東街75號

電話：(02)26631529

營業時間：11:00~14:00(週二~週六)；11:00~18:00(週日)

接著就是一定要吃隔壁的陳記豆腐冰淇淋，僅此一家所以報章雜誌都會頻頻來報導的，就算是個飯後的甜點啦！我們一群女孩兒對於甜點雖然沒有特愛，但石碇陳記豆腐養生恬點真的還挺好吃的。

陳記豆腐冰淇淋還有冰櫃內的豆腐布丁、豆腐奶酪、豆腐起司、黑豆腐起司、蛋糕類因有盡有，我們各挑一種來試吃看看~

黑豆腐起司跟原味豆腐起司都還挺好吃的，味道很濃郁，還有白豆腐提拉米蘇，清爽可口的香氣還有那淡淡的奶香，好迷人。豆腐乳酪的感覺好妙，豆腐布丁就也是有點酷，底下還有像統一布丁的港覺不過就是走清淡路線啦!吃過飯後與甜點，當然就是來老街逛逛。

石碇陳記豆腐養生恬點

住址：新北市石碇區石碇東街77號

電話：02 2663 2555

營業時間：10:00–18:00

漫遊，就是要感受一下這裡的點滴，不見天街裡面的百年石頭厝也可以進到裡面參觀，都很值得細細地觀賞呢！

底下溪流還有那大小不一的石頭，站在上面要格外注意，稍微的青苔卻也能讓人失足滑到水裡面啊!裡頭不少魚兒還有蝌蚪，哇！第一次看見成群結隊的蝌蚪好特別。

老街往前走，會經過石碇國小旁還有日據時代的礦業的舊跡，從農業轉移至礦業，引來大量人口，也讓居民為解決人口眾多而將房子建築成吊腳樓的形式。

煤礦開採的輕便道起點就在石碇派出所下，目前留下的僅有舊橋墩與台車道，那種滄桑感，難以用筆墨來言語。

石碇淡蘭古道

用餐後就可以到第四站淡蘭古道裡走走看看，淡蘭古道是清朝時期淡水經台北到宜蘭間的重要孔道，路段的部分都被鐵路與公路取代，從雙溪口經由淡蘭古道往石碇老街，差不多是兩公里路。

假日有不少人仍前往爬山走步道呢！往石板古道出發囉，接往淡蘭古道這樣再折返，約一小時左右。

步道有點短，但沿途都有溪流相伴，在熱天走一走步道在適合不過了。

護魚步道也很酷，禁止捕魚，但沿著溪邊魚超多的啦！有那種森林秘境的感覺～

石碇淡蘭古道

住址：新北市石碇區石碇東街

這樣一日漫遊石碇老街與周邊景點真得恰恰好，鄰近還有十分瀑布、十分老街、菁桐老街，一條舊火車道，可以玩一天到兩天的行程，就在此分享給你們啦！

文章來源：Kiwi樂活食旅 FB：Kiwi樂活食旅

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