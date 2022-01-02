大稻埕「最美水岸花海」超過7萬盆媲美煙火！台北3大賞花點搭公共交通就能拍

台北人連假結束也能繼續拍！大稻埕碼頭附近的「延平河濱公園」近期開滿了繽紛花海，沿著河畔的絕美花姿美度不輸璀璨煙火，超適合列入散步行程。今天就與大家分享台北市「3大交通超親民的花海」，一次踩點就能入眼超過26萬盆花海，統統搭捷運、公車就能抵達，非在地人到訪也超方便，花仙子們預備出動！

延平河濱公園花海

圖／臺北市政府工務局水利工程處

延平河濱公園種滿7萬多盆草花，目前已悄然綻放，鮮艷吸睛的紫色系花毯配上黃、橘、紅色等花朵，彷彿成了地面版煙火造型，有了大稻埕碼頭河岸加持更成了「北市最美水岸花海」，絕對是值得朝聖的打卡點，目前正值花期，截至1月下旬都能賞花。

此外，官方也表示除了拓寬大稻埕碼頭的河岸，周邊步道整建後也升級，全新「煙火步道」還有山景和藍天白雲，配著河濱花海及都市河景更是浪漫指數破表，還能串聯大稻埕碼頭貨櫃市集、迪化街來場悠哉輕旅行。

圖／臺北市政府工務局水利工程處

圖／臺北市政府工務局水利工程處

公共交通方式：◾捷運北門站3號出口出站，沿鄭州路往河堤方向走到底(約400公尺)，由延平疏散門(淡3號水門)進入，前方臨河側即為延平河濱公園花海區。◾捷運雙連站1號出口出站，沿民生西路往河堤方向走到底(約1.2公里)，由大稻埕碼頭進入，沿臨河側自行車道向南直行(忠孝橋方向)即可抵達延平河濱公園花海區。

大溝溪生態治水園區花海

圖／臺北市政府工務局水利工程處

位於內湖的隱藏版賞花處落在「大溝溪生態治水園區」內，3萬多盆四季秋海棠、孔雀草、一串紅等順著自然地形開得漂亮，紅、粉紅、黃、橘、紫、白等顏色還拼成了「蝴蝶」圖騰，登上園區制高點的平台廣場，即可將蝴蝶造型花海一覽無遺，截至2月中旬都是最佳花期。大家也可順遊大湖公園、五指山系登山步道等，體驗慢活的悠閒日子。

圖／臺北市政府工務局水利工程處

圖／臺北市政府工務局水利工程處

公共交通方式：捷運大湖公園站下車，沿大湖山莊街方向步行約1公里，大湖山莊街底即為「大溝溪生態治水園區」，花海位在治水園區內部。

北投社三層崎公園花毯

另一台北超夯「台版富良野」賞花點位於北投區「北投社三層崎公園」，新年度的花毯升級成16萬盆花草，並分成二期種植，現階段已在第二波花期，新增銀葉菊、五彩石竹、孔雀草、四季秋海棠及薰衣草，營造多層次景觀。

圖／編輯攝影

編輯近日實際前往，可見各色花海正積極盛開中，雖然山坡最高處目前空了一片，但另一個角度則能攝下黃、白、粉、紅等交錯的花景，透過中間階梯的最佳拍攝地也能順利拍下療癒的景色，相信1月下旬即可欣賞更為燦爛的花海。

圖／編輯提供

地址：台北市北投區秀山路45號公共交通方式：◾捷運新北投站下車步行約15分鐘◾大南公車216、218、223(正線、區間車)路線至貴子坑水土保持園區站下車。

延伸閱讀：

．洗版IG的台中「巨型彩虹泡泡」免費拍！夜空版魔幻感升級，2022光影藝術節夢幻開跑

．新北超萌水上地景！ 「角落小夥伴」現身碧潭拍到飽 還有療癒玩偶限時抽