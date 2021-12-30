新北北海岸樂齡一日遊！最美海上伸展台、極北端富貴角步道，還能大啖蜜汁烤雞

新北市北海岸最熱門的觀光新景點，讀者不知道怎麼玩嗎？一起跟著Lucas阿嬤去旅行。最美的海上伸展台「芝蘭公園海上觀景平台」是最夯的打卡拍照公園；石門富貴角公園內有台灣本島最北的燈塔、老梅海灣的豐富生態；三芝佔地近三公頃的牧蜂農場樂當養蜂人家、吃蜜汁烤雞料理。聽主人蜜蜂生態導覽，終於知道如何辨別真蜜假蜜！在手作蜜蠟吊飾中，串聯樂齡悠閒一日遊的樂活新遊程。

海上最美伸展台當網美

北海岸幸福景點推薦，請搜尋北觀粉絲團>>幸福北海岸

新北市三芝「芝蘭公園海上觀景平台」是北海岸最美的伸展台。海天一色搭配鏤空波浪護欄，與延伸進海平面的藍色細紋長廊，走近終點閃著光澤的同心婚戒，繞行裝置藝術平台的最前端，眺望拍岸浪花真是舒心啊！

芝蘭吐芬芳真是一種心引力，海的寬闊更是讓人怡然。樂齡朋友來休閒走走，襯著藍天碧波，在伸展台上擺出熟齡不減的儷影，正是美好人生縮影。

富貴角公園踏青進行生態之旅

遊程來到台灣極北富貴角燈塔時，冬陽曬暖了平緩的觀海步道，走起來非常舒坦。沿著海峽海岸散步，除了無敵海景，也欣賞老梅海灣包括風稜石、石槽與沙丘的特殊景觀。老梅綠石槽看似緩緩的綠波親吻了大海，沙丘也似衛兵般守候著旅人的足跡。樂齡的朋友當一回踏青，享受旅程中的寧靜與美好。

我們從入口大約走了30分鐘，就到了往返的終點站富貴角燈塔。遠觀就極為出色，外表為黑白條紋、塔身為八角造型，整體走的就是極簡風。我和閨蜜們都是第一次看到從書冊中走出來，就在眼前的台灣島最北的燈塔，禁不住擺拍了頑皮的模樣，年輕不是少女專屬，樂齡朋友結伴總是療癒的旅程。

牧蜂農場蜜汁烤雞農村料理

中午的飢腸轆轆就由牧蜂農場的招牌料理秘製放山烤雞，來一次大滿足！農場主人利用滴汁下來的雞精來烤時令蔬菜，保存了香甜的原味更保有豐富的營養，搭配著冰涼的蜂蜜檸檬水，每個人食慾大開，筷子都沒有停下來。

養蜂隨堂小知識現學現賣

牧蜂的主人簡先生來問我們吃飽了沒？一陣齊聲叫好後，我們就被邀去「隨堂測驗」了。

「我們吃的蜂蜜，是公的還是母的採花來給我們吃？」都市人的直覺是「公的」，當然，脫口出去的答案都是上當的。「母的」才對啦！

第一題就答錯，也引起大家的興趣，繼續沿著六角形的蜜蜂基地牆面，聽著聲音宏亮熱忱的主人一路的解說，讓我們瞭解蜂的一生。

雖然同行的都是樂齡朋友，說都是第一次聽到滿滿的蜜蜂知識，過去哪有機會，實在太值得了！

找出蜂王也不難啦

牧蜂的主人拿起養蜂人的「阿拉丁神燈」噴煙器，帶我們深入農場養蜂的箱盒，我們最好奇的就是找蜂王，在滿眼蜜蜂群中，友人保君還是眼尖的找出體型豐滿的女王蜂，終於扳回一城！

真蜜假蜜不要亂猜啦

下一場重頭戲是泡蜂蜜水，教我們判斷真蜜和假蜜？都市人繼續回到都市人的思維，覺得攪拌後透明的蜂蜜水才是真蜜。

當然，答案剛好相反。果然，多年喝過不少杯的蜂蜜水，大家完全沒有概念！

用透明的玻璃杯泡下去，真蜜假蜜都逃不過法眼。攪一攪出現「霧霧的」「有氣泡的」，有蜜蜂酵素的才是真蜜，以後就不會花冤枉錢了。

蜂蠟DIY輕鬆上手趣味多

牧蜂主人的媳婦在我們繞過一圈，滿腹蜂知識後接著帶DIY。攤開的工具，可以有兩種選擇：點上精油的蠟燭可以薰香，或是有驅蚊防蚊的吊飾。同行的朋友有自覺手殘的綠綠和有選擇障礙的保君，我們都做了亮晶晶的吊飾。其實，大人小孩都很容易做的啦！

保君先是拿好模型放在蜂蠟上，用木塊壓住再使上力氣把圖案壓出來，基本上是同一個圖案壓出6片。輕輕地挑出蜜蠟，然後疊疊樂一下，就完成了很立體的吊飾。

牧蜂農場的女孩也上來一起玩，在農場長大的孩子隨處都是大自然的玩具。我壓了天上的星星，拿珠子裝飾的亮晶晶的，覺得蜂蠟吊飾也可以很時尚。

每個人在壓壓玩玩中，很快就完成了最滿意的吊飾，在陽光底下拍下來真是閃亮的小禮物。

朋友帶來的北海岸特色美食「老梅嬸婆花生酥」，說是不黏牙非常酥脆，你一口我一口地立馬分個精光。

跟著阿嬤去旅行：北海岸樂齡樂活一日遊

樂齡朋友的結伴小旅行，在談談笑笑中以美景療癒、美食饗宴和趣味diy，串聯起悠閒一日遊，對喜歡接近大自然的朋友更有十足的樂趣呢！

文章來源：LUCAS阿嬤愛旅行 FB：LUCAS阿嬤愛旅行

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」