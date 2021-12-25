台北6間爆夯「復古酒吧」精選！迷幻霓虹燈下微醺，感受《華燈初上》同款魅力

無酒不歡的人看過來！大家在看完夯劇《華燈初上》後，就掀起了一股懷舊風，而台北不夜城隨著疫情趨緩逐漸開張，這些藏身在台北各個角落的酒吧也慢慢亮起霓虹燈，等著各位「酒鬼們」的到來。台北是著名的酒吧重鎮，肯定少不了最酷的復古風格，今天ReadyGo就要來為大家介紹幾間，你可能曾經跟它擦身而過的復古酒吧。

｜桂公子酒館 Highballer’s Bar

第一間登場的就是它——桂公子酒館！位在一棟大樓的地下一樓，大樓入口處就可以看到顯眼的招牌，寫著大大的「桂公子」，這樣的迷幻外觀很難不勾起人們的好奇心，想一探葫蘆裡賣的是什麼藥。店內主要光源來自於霓虹燈以及中國風的傳統燈籠，四處佈滿了幽默標語的春聯，感到詭異的同時又忍不住想噗哧一笑，就是這間酒吧獨樹一幟的風格。

圖片來源／IG@foodblog.tw

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酒單上用毛筆字體寫著大大的「正派經營，童叟無欺」，價位大約落在200～400之間，非常親民。店內必點想當然就是名為「桂公子」的調酒，酸酸甜甜的口感由熱帶水果所帶出，其中還散發淡淡桂花香，熱情中帶點高雅，也是女孩們可以輕易入口的酒類～

地址：台北市中山區民生東路一段37號

電話：02 2537 3649

｜The Primrose

傳說中調酒和熱食一樣厲害的春花酒吧，沒有酒單，以古代中國風設計整間店，吧檯後方就以對聯以及古畫佈置，讓坐在吧檯的顧客擁有不同凡響的體驗。或許是因為店內風格走向，一樓室內空間算不上昏暗，在眾多酒吧中採光已經不錯，不過二樓室內空間風格截然不同，沒有明亮的光源，水泥牆以及昏暗燈光的沙發區，擺設木質小茶几和復古檯燈顯得神秘，是大約四到六人聚會的好選擇。

圖片來源／IG@sssabian916

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地址：台北市中正區新生南路一段56巷8號

電話：0965 301 664

｜Le Kief 菱玖洋服

菱玖洋服絕對是西裝控必來一探究竟的酒吧之一，有著金牌特務風格，也同時有著復古西裝店風格的一間酒吧。位在東區，是女孩們逛街逛累或是一群朋友吃完飯的續攤好去處。每間特色酒吧必然要有一個讓人找不到的入口，而菱玖洋服也不例外！踏進店裡，往右前方望去就能看見三面鏡子，而那兒正是前進酒吧本尊的通道。

圖片來源／IG@drinking_sab

店內有西洋酒館的風格，以木頭的材質打造整間店的吧檯以及天花板。內部空間實屬不大，想要前往的朋友們建議先到菱玖洋服訂位網站上預約，才不會慕名前往卻又抱著失望離開唷！

圖片來源／IG@bon__a_petite

英倫風格的電話亭是菱玖洋服的貼心設計，讓想要抽菸的朋友們不用特別離開店內到外頭抽。超有英國氣息的紅色電話亭也很適合拍照，是許多民眾特地前往朝聖的原因之一。

圖片來源／IG@drinking_sab

圖片來源／IG@bon__a_petite

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地址：台北市大安區光復南路308巷36號

電話：02 2752 5009

｜滷蛋茶酒館

滷蛋茶酒館就在古色古香的大稻埕，處處都可以嗅到老東西的氣息，也讓喜歡懷舊文化的民眾們經常趁著假日驅車前往。來到這兒彷彿穿越時空，無論是紅色的燈籠或是室內裝潢及佈置，以及社群上熱門打卡的古門，都讓它成為大家一講到復古酒吧就會想到的酒館。

圖片來源／IG@a.daydreamdiary

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圖片來源／IG@jordychen

店內以復古色系打造，暗紅色的沙發、老闆自己雕刻的木椅，以及深褐色的木櫃，再加上牆上全掛的字畫，讓它符合迪化街的一貫風格。除此之外，店員也都穿著民初時期的旗袍，將所有細節考慮到位。

圖片來源／IG@jordychen

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地址：台北市大同區迪化街一段333號

電話：0955 816 917

｜小城外珈琲 Caffé CityNorth

讓你以為自己來到了古董店，實則來到了位於台北市的小酒館。小城外珈琲坐落於老宅的二樓，神秘且低調地藏身在大稻埕，若不抬起頭確實難以發現它的存在。兼具氣質與氣氛，若撞見老文青在這愜意的拿著放大鏡讀著書也不意外，彷彿這兒本就是他的歸宿。

圖片來源／IG@citytraveldreamer

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以咖啡融合酒精是小城外珈琲的特色，試圖利用這兩者激盪出火花，讓喜愛挑戰新鮮事物的「酒鬼們」以及咖啡狂熱者慕名前往，就想一睹它的風采。

圖片來源／IG@citytraveldreamer

地址：台北市大同區民生西路362巷15號2樓

電話：02 2559 5560

｜島DAU

壓軸登場的就是——島，藏身在東區，也就是酒吧的一級戰場。特殊搞怪的復古佈景讓它成為許多名人的愛店，也是蔡依林拍攝《甜秘密》MV的場景，由此可見它的魅力絕對不一般。店內散發神秘氛圍，一樓集中吧台區，氣氛十分熱鬧，穿越水泥樓梯後，來到瀰漫詭譎氛圍的地下一樓沙發區，讓人彷彿來到不同空間的錯覺。

交通方便、氣氛及燈光放鬆，非常適合作為三五好友下班之後的聚會場所。除了佈景之外，島的酒單也具有設計感，經過店員的解說才能更輕鬆掌握這份酒單！酒類表現也非常優秀，價格大約落在300～400之間，酒單上詳細標明了各個品項的特色，讓客人能夠更輕易的挑到自己喜歡的品項。

【小編吃評】

超級涮嘴！明太子烤飯糰上頭的炙燒香氣足夠，烤飯糰邊緣因為炙燒過後有焦脆感，而明太子也給了一個絕對不會讓人失望的厚度，身為明太子控的小編吃完心情大好。

【小編吃評】

蛤蠣非常鮮嫩，而最精華的是湯汁，鮮甜可口，讓人忍不住想整碗乾了！

地址：台北市大安區忠孝東路四段223巷34號

電話：02 2771 0609

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