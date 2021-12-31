Google達4.6顆星！東湖超人氣義大利麵餐廳　百元親民價味道水準之上

喜歡吃義大利麵跟義式燉飯的朋友照過來～今天要分享給你們的是位於「東湖（算是內湖東部的一個區域）」、口碑極佳的一間義式餐廳，叫做「沐對 MoonDay（沐對義式小廚房）」，這裡的環境溫馨舒適，店員女的美、男的帥，態度親切、誠懇，很適合跟親友聚餐也很適合小倆口約會⋯重點是餐點都在水準之上而且份量十足，一百多元的親民價格就可以吃得非常有飽足感，精打細算的你一定要把它給加入口袋名單中！

沐對的店址位於捷運葫洲站的不遠處，如果你們是搭捷運前往，請從2號出口（康寧路三段）出來，再步行個3~5分鐘即可抵達。

用餐環境大致上可以分為一樓的室內、室外兩個部份，然後聽說地下一樓還有很寬敞而且佈置得美侖美奐的用餐空間（我有看過別人拍的照片），不過我去用餐的那一天碰巧遇到有一大群客人包場，所以就沒下去樓下拍照了。

一樓的戶外也有兩張餐桌可以提供客人用餐，其實如果不要有什麼寒流、冷氣團之類的來襲的話，我是覺得坐在室外享用美食、吹吹涼風似乎也很愜意、舒心，這一條巷子不算是車流量很大的那一種，所以我想應該也不會有什麼空氣污染的問題。

室內的話部份有好幾種不同的座位，比如說木質座椅的兩人桌、四人桌，吧檯區、靠近對外窗的高腳椅區，強烈建議大家如果是週末或其他國定假日要前去用餐的話最好提早訂位，以免要等蠻久的。

如果有五到八人一起前去用餐的話，坐在這樣的座位也很適合聊天、分享食物。

對了～沐對的業者其實蠻貼心的，座位附近大多有提供插座供客人免費使用，然後也有提供Wi-Fi，平日店內沒有客滿的話基本上你要坐多久都可以，但假日考量到其他候位客人的用餐權益，所以基本上是規定用餐時間限制100分鐘，請大家要注意時間喔～

再來看到這個是餐廳的櫃台，從下方的玻璃櫥櫃內可以看到當天有供應哪幾款甜點（每次供應的種類可能不太一樣），旁邊算是有點半開放式的廚房⋯因為呈現半透明狀態。

內用點餐的話不用自己到櫃台去點，只要按一下桌上的服務鈴就會有服務人員過來了～

照例先來一張餐點的大合照，這就是我這次和幾位朋友所點的餐點，有麵、有飯、有披薩、有沙拉、有炸物，大家吃完都是捧著肚子才走出店外⋯不過也真心覺得餐點真的口味很不錯，以後還會想再推薦其他朋友來這裡用餐。

菜單方面提供兩頁給大家做個參考，我是覺得價格真的不算貴，大部份的義大利麵口味都不超過200元，然後有五種不同的醬可以做選擇，加麵1/3的話還不需要加價喔！

第二頁是飯類料理跟披薩的部份，底下還有套餐升級的價格表，只要加價40元、70元或是148元就能夠享用更為豐盛的一頓套餐。

p.s.後面兩頁單點的小品以及飲料你們可以去業者的官方網站餐點裡看

【主廚例湯 60元】

首先帶大家看到的是主廚例湯的「蘑菇濃湯」，喝起來奶香味十足，也吃得到蠻多蕈菇的，濃郁香甜，算是大朋友、小朋友應該都會喜愛的滋味，單點價是60元，但A套餐只要加40元就可以喝到，所以我想應該不太會有人單點吧⋯

【瘋蔬木盆沙拉 100元】

這個可以單點，但是如果你們有人點C套餐的話也可以把套餐內附的「獨享沙拉」加價換成照片中這種可以三到四人享用都沒有問題的「瘋蔬木盆沙拉」會更划算一些，然後沙拉醬的部份有提供「蜂蜜芥末醬」以及「和風芥籽醬」供客人做選擇，我們當天選的是比較香甜路線的蜂蜜芥末醬。

這盆瘋蔬木盆沙拉加入了大量爽脆、鮮綠的生菜，吃起來口感都很新鮮、水份充沛，然後還吃得到切丁的小黃瓜以及酸甜的蜜漬小蕃茄，真是清爽又開胃！

店家還會主動提供這樣的小木盤供大家分食，十分貼心。

【現榨柳橙汁 100元／季節蔬果汁 100元／香蕉牛奶 100元】

飲料的部份我們這次點了以上三款冷飲，柳橙汁是現榨的，香甜清新，季節蔬果汁當天的是由蘋果跟鳳梨所打成，沒加入什麼奇怪的蔬菜⋯果泥滿滿，喝起來十分過癮，然後香蕉牛奶濃郁的奶味中帶著台灣香蕉的香甜，也不錯喝。（飲料都可以用套餐加價購的方式來點）

【綜合水果粒 120元】

另外這一壺是可以回沖的「綜合水果粒」。

我覺得它喝起來感覺莓果類的酸味非常明顯，適合愛喝偏酸類飲品的人，然後它解膩效果一流，如果你們是點跟白醬相關的義大利麵的話，我覺得跟這個很搭。

【香嫩雞柳燉飯 150元】

接下來看到的是我們的第一道主餐「香嫩雞柳燉飯」，醬汁的口味可以從蒜香、青醬、白醬、紅醬、粉紅醬中選擇一種，不過粉紅醬的要再加10元，因為它基本上是用紅醬與白醬調成的，成本會高一些些。

我們那天選擇的是青醬口味的，吃起來米飯軟硬適中（不是用米心偏硬的義大利米，那個很多台灣人都吃不習慣）、把整個青醬的香氣都完全吸收進去，相當入味，然後雞肉的部份調理得香嫩可口，又加入一些杏仁片讓它吃起來帶著脆脆的口感，我覺得是很加分的小巧思。

p.s.你們看照片可能感覺不太出份量有多少，不過當天我朋友真的是吃到快撐死，說沒想到150元的燉飯那個量會多成這樣⋯（所以很推薦大食量的朋友來這邊用餐）

【黃金騎士 160元】

第二道主餐叫做「黃金騎士」，是白醬限定的義大利麵口味，裡頭的主要食材是雞肉以及上面那一片銷魂的半融起司～♪

這裡的義大利麵都可以免費加1/3的麵量，或者加10元直接給你2倍的重量級麵量，但我朋友沒有加麵就覺得吃得很飽，所以如果你們食量沒有異於常人的話建議真的不用嘗試2倍的那一種⋯

言歸正傳，這一份黃金騎士口味的義大利麵我覺得麵條口感煮得非常恰到好處，不會軟趴趴的也不用太費力去咀嚼，雞肉跟剛才燉飯的差不多軟嫩，然後醬汁的部份香醇濃郁，一開始吃會愛不釋手，但白醬這種醬料吃多了真的會比較膩一點⋯所以建議可以跟點其他餐點的朋友交換吃，或者搭配一些清爽一點的配菜、飲料以提升續戰力！

【粉蝦明太子 240元】

再來這一道是我的「粉蝦明太子」，它的醬汁就是前面有提過⋯用白醬與紅醬調和而成的粉紅醬，然後我是有加麵的，所以那麵條有一種快爆滿出來的感覺⋯

加麵之後的份量真不是蓋的⋯好在我平常算很愛吃麵的那種人（我吃飯或包子、水餃類都比較容易飽，可是麵類料理通常可以吃比較多），後來有把它給全部解決！我覺得他們的粉紅醬挺讓我驚豔的，香濃又涮嘴的奶香中帶著蕃茄自然的酸味，然後麵條上又附著著一顆一顆鮮味滿點的明太子，整個口感跟滋味都非常豐富，一吃就讓人整個停不下來，猴塞雷啊～

蝦子的部份我不是很確定正確的品種⋯但我知道的是它真的很大尾，蝦肉飽滿又彈牙，雖然名字有「粉」字但吃起來不會有粉粉的感覺⋯新鮮度極佳，而且蝦殼中心有對半切開，食用的時候不需要剝得很狼狽就可輕鬆將蝦肉給整塊取出享用喔！

p.s.店家會提供一個小鐵桶讓客人裝蝦殼

【瑪格麗特披薩 130元】

因為好久沒吃到披薩了⋯所以我們還合點了一份「瑪格麗特披薩」來嚐嚐。（就是想把肚皮撐破～）

可能因為拍照拍太久了⋯所以開動的時候已經沒什麼牽絲的感覺了⋯不過他們的披薩餅皮是薄脆的那一種，咀嚼起來香氣十足，基本款的起司與蕃茄配起來就覺得很可口了。（當然你們無肉不歡的話也可以選擇其他口味的披薩）

【四喜拼盤 198元】

炸物的部份想吃的還蠻多的⋯後來直接點了這「四喜拼盤」，四種願望、一次滿足。

薯條的部份口感還蠻鬆軟的，油也瀝得很乾，稍微冷了還是不失美味。

雞塊雖然長得比較像雞米花，不過我覺得它吃起來的口感跟滋味其實跟台灣最大速食業龍頭出的雞塊很類似，我自己是還蠻愛的。

香脆然後吃起來又感覺比較沒什麼負擔的洋蔥圈，簡單沾上一點蕃茄醬就非常對味。

雞翅博得我們眾人一致的喜愛，口感吃起來皮香、肉多汁，本身的醬料就有入味進去，另外還提供了一小片檸檬，將檸檬汁擠上去以後又是另外一種截然不同的風味，大家可以試試。

你們想沾蕃茄醬這樣吃也沒人反對啦～但我自己是比較建議吃原味或滴一些檸檬汁上去。

如果你們點的是C套餐的話，餐後還會送上甜點，當然⋯你要用單點的也可以啦～

【檸檬塔】

當天我們其中一款甜點選的是「檸檬塔」，吃起來口感非常輕盈，那個酸味跟甜味的比例抓得很好，檸檬香氣也很迷人，塔皮的部份鬆脆、不會太硬，可以搭配一些盤子上的焦糖醬一起享用。

【烤布蕾】

另外一款是各種餐廳都很常見的「烤布蕾」，不過我覺得沐對這裡的特別好吃，上面那層焦糖很好入口（有些餐廳的吃起來很硬），裡面的布蕾有綿滑細緻的口感，蛋香味也夠重，真的不錯。

以上就是這次簡單的分享，我自己覺得「沐對」算是一間價格親民、餐點可口、環境也溫暖舒適的餐廳，大家如果有在東湖／內湖一帶活動而且喜愛平價義式餐廳的話，相信你們應該也會也會喜歡這間店的！

沐對MoonDay

地址：台北市內湖區民權東路六段296巷36號

電話：(02)2631-2626

營業時間：11:00 ~ 21:00

官方粉絲團：https://is.gd/KKKPlr

文章來源：老錢的老巢 FB：

老錢的老巢

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