淡水&八里最美河濱光雕、超Q屁屁聖誕老人！新北4大耶誕新景點，三峽「五愛虎」萌炸

新北人行程滿檔！隨著聖誕及跨年將至，各地區都有專屬亮點可以遊賞，而新北市年末迎新推出了一系列活動，除了每年最夯聖地新北耶誕城，淡水老街、八里等地區已換上璀璨新裝，淡水海關碼頭擠不進窗戶的耶誕老人也十分逗趣搶眼，還有三峽亦有5隻巨型萌虎及200米燈廊等著大家，一路爽拍到明年。

圖／淡水區公所官網

作為北海岸的亮點，淡水每年聖誕造景亦是不少人的超聖必訪。活動日前已正式亮燈，淡水老街廣場今年除了閃亮的燈海「紫藤光廊」與被掛上亮晶晶燈飾的「北極特快車」，還特別設置高達10公尺高聖誕窗屋，而巨型聖誕熊禮物盒更是可愛指數破表，一路展出至隔年2/16，從聖誕、跨年拍到春節及元宵。

圖／淡水區公所官網

地點：淡水老街廣場、馬偕公園展期：即日起至2022/2/16

八里「紫色聖誕」耶誕光雕

圖／新北市水利局提供 圖／新北市水利局提供

而淡水金色水岸沿線、八里婚紗廣場亦有2021年度的「聖誕河濱光雕」。主燈「紫色聖誕樹」主打360度零死角，還有吸睛的麋鹿光雕、隨拍隨浪漫的「紫羅蘭星光大道」，加上大型「許願帽」光雕、八里渡船頭旁的「淡水鐵塔」亦是本屆特色亮點之一，即日起至明年1/23都能列入美拍清單。

圖／新北市水利局提供

地點：淡水金色水岸沿線及八里婚紗廣場展期：即日起至2022/1/23 每日17:30至22:30亮燈

「光映淡水」

圖／淡水古蹟博物館官網

「光映淡水」系列活動位於淡水海關碼頭，淡水古蹟博物館特別結合耶誕季，打造獨特古蹟聖誕裝置，無法全身塞入窗戶的「屁屁耶誕老人」及探頭的麋鹿簡直萌翻天，大小朋友都能會心一笑。

而淡水海關碼頭還有水岸光影廊道5組藝術作品，讓大家在戶外欣賞精緻的展演，至於「淡水絕美之境－淡水山河古蹟沉浸式劇場」、夕陽黃金音樂市集、光影劇場、月光電影及耶誕節活動等也將於每個週末陸續登場，各式體驗一次滿足。

「水岸光影廊道」藝術作品。圖／新北旅客臉書專頁

地點：淡水海關碼頭展期：即日起至2022/1/3

「植光Chill」繪本燈廊

圖／新北旅客臉書專頁

而三峽區最Q景點「植光Chill」繪本燈廊近期登場，吸引許多民眾搶拍。此次以「微笑式(市)」為主題，透過光影結合了城市綠廊、藝術與城市景觀，打造多個發光裝置，巨型充氣玩偶的角色為繪本藝術家羅方君《愛的紋路》的故事主角「五愛虎」，分別代表「陽光、空氣、水、風、植物」等元素，傍晚17:00亮燈後立馬化身三峽最唯美又不失可愛的新亮點，加上周邊植栽的200米燈廊，令人手機拍到沒電才過癮。

圖／新北旅客臉書專頁

地點：臺北大學正門前，學勤路人行道（大學路與大德路間）展期：即日起至2022/1/10 17:00-21:00

圖／新北旅客臉書專頁

延伸閱讀：

．顛覆想象！全台唯一「巨型珍奶、冰晶城堡」耶誕樹 2大獨特打卡點在台中