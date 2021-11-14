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皮卡丘聖誕樹、發電所！「寶可夢嘉年華」現身林口與台中　冰極雪景加持超好拍

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圖：台灣三井不動產商業管理股份有限公司／提供
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林口店的皮卡丘造型發電所。　圖：台灣三井不動產商業管理股份有限公司／提供
林口店的皮卡丘造型發電所。　圖：台灣三井不動產商業管理股份有限公司／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】小朋友最愛地皮卡丘來了！今年MITSUI OULET PARK聖誕燈飾，將與寶可夢一起現身！2021/11/12 ~ 2022/2/28林口店打造「禮物派對嘉年華」，結合氣球彩帶、繽紛禮物等元素；台中港店推出「閃耀冰幻遊樂園」，逼真的冰極雪景與寶可夢一同降臨港灣，家長可帶孩子盡情享受冬日歡樂！

▲林口店的寶可夢冬季公園。　圖：台灣三井不動產商業管理股份有限公司／提供
▲林口店的寶可夢冬季公園。　圖：台灣三井不動產商業管理股份有限公司／提供

MITSUI OUTLET PARK林口店 「禮物派對嘉年華」

寶可夢們帶著各種禮物將出現在MITSUI OUTLET PARK 林口店，從「星願之池」讀三隻皮卡丘揮著可愛手臂迎接民眾的到來！還有３公尺高的卡比獸鼓著圓滾滾肚子，中央「寶可夢廣場」迎面而來的是高達８米的「皮卡丘聖誕樹」！6米高的皮卡丘也換上超Ｑ聖誕帽，兩側搭配象徵十萬伏特的「皮卡丘發電所」造景，超萌又討喜。廣場周圍還有以鏡面地磚燈打造的「寶可夢冬季公園」、有跳房子遊戲的「秘境探險」；室外區商場走廊加碼視覺特效，投射出寶可夢專屬的色彩光影！

▲台中港店的寶可夢冬季舞台。　圖：台灣三井不動產商業管理股份有限公司／提供
▲台中港店的寶可夢冬季舞台。　圖：台灣三井不動產商業管理股份有限公司／提供

MITSUI OUTLET PARK台中港 「閃耀冰幻遊樂園」

MITSUI OUTLET PARK台中港則打造成「閃耀冰幻遊樂園」的寶可夢世界，作為海港地標的台中之星摩天輪，特別推出12個寶可夢主題車廂！有粉絲們最熟悉的小火龍、傑尼龜、妙蛙種子等初期三隻，以及多種知名寶可夢，陪伴大小朋友一起飽覽港灣海景。此外，在五彩繽紛的摩天輪下，還有模擬極地冰洋的「寶可夢舞台」，從南二口進入，可見5米高「寶可夢之樹」、6米高的「發見！皮卡丘」， 南三口則以電力主題，打造皮卡丘專屬「激光電力隧道」。陪大小朋友一起迎接美好冬季！

▲台中港店的寶可夢之樹。　圖：台灣三井不動產商業管理股份有限公司／提供
▲台中港店的寶可夢之樹。　圖：台灣三井不動產商業管理股份有限公司／提供

▲台中港店的寶可夢之樹。　圖：台灣三井不動產商業管理股份有限公司／提供 

此外，參加林口、台中港寶可夢見面會，還有機會免費獲得寶可夢紙帽！(數量有限，贈完為止) 同時更有皮卡丘、波加曼見面會超近距離與大小朋友互動。

官方網站：https://www.mop.com.tw/

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