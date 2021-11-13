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「台北最美關東煮」秒飛日本！東區最新深夜食堂 屋台座位＋療癒平價美食
夜貓子覓食好去處再添一！台北東區近期新開了一家營業至晚間11點的關東煮專賣店，木質日式屋台座位區佇立巷弄間，搭配日本進口食材製成的餐食，從裡到外的偽出國氛圍成為打卡新地標，尤其恰逢冷天更是暖胃的新去處。
這家「弍佃」關東煮延伸自屋台拉麵赤麵廠，原訂五月開幕，因應疫情延後至9月登場，漸漸成為洗版IG的熱門聖地，日前更誘發朝聖潮，躍升新興排隊美食。現場提供多款關東煮料理及日本餐食，除了嚴選台灣在地蔬菜，其他材料皆從日本引進，還提供經典炸物如起司可樂餅、唐洋炸雞、炸豬排等，另有手作醃漬番茄等，讓饕客更能品嚐道地美味，目前味道口碑也呈正面評價。
而店家最吸睛的莫過於外觀門面，轉角處近90度的座位區採木頭選材質感升級，加上日本吉祥物不倒翁擺設，像極了日劇的屋台路邊攤場景。當入夜圍在特製的關東煮爐台，有空還能和老闆閒聊幾句，上班族下班再來杯生啤酒或日本清酒更是秒飛日本。由於店面座位有限，店家不開放預約，以現場排隊候位為準，想吃的粉絲可要選好時間卡位啦！
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
弍佃
地址：台北市大安區忠孝東路四段205巷29弄營業時間：每日17:00-23:00（公休日則特別通知）
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