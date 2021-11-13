快訊

台鐵自強號疑軌道濕滑「空轉」卡牡丹坡 影響8列次596旅客

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「台北最美關東煮」秒飛日本！東區最新深夜食堂　屋台座位＋療癒平價美食

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@kyla_065授權、IG@cestdaniel授權
圖／IG@kyla_065授權IG@cestdaniel授權

夜貓子覓食好去處再添一！台北東區近期新開了一家營業至晚間11點的關東煮專賣店，木質日式屋台座位區佇立巷弄間，搭配日本進口食材製成的餐食，從裡到外的偽出國氛圍成為打卡新地標，尤其恰逢冷天更是暖胃的新去處。

圖／IG@play_life_play_food授權
圖／IG@play_life_play_food授權
圖／IG@yunglingchang授權
圖／IG@yunglingchang授權

這家「弍佃」關東煮延伸自屋台拉麵赤麵廠，原訂五月開幕，因應疫情延後至9月登場，漸漸成為洗版IG的熱門聖地，日前更誘發朝聖潮，躍升新興排隊美食。現場提供多款關東煮料理及日本餐食，除了嚴選台灣在地蔬菜，其他材料皆從日本引進，還提供經典炸物如起司可樂餅、唐洋炸雞、炸豬排等，另有手作醃漬番茄等，讓饕客更能品嚐道地美味，目前味道口碑也呈正面評價。

圖／IG@kyla_065授權
圖／IG@kyla_065授權

而店家最吸睛的莫過於外觀門面，轉角處近90度的座位區採木頭選材質感升級，加上日本吉祥物不倒翁擺設，像極了日劇的屋台路邊攤場景。當入夜圍在特製的關東煮爐台，有空還能和老闆閒聊幾句，上班族下班再來杯生啤酒或日本清酒更是秒飛日本。由於店面座位有限，店家不開放預約，以現場排隊候位為準，想吃的粉絲可要選好時間卡位啦！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／IG@cestdaniel授權
圖／IG@cestdaniel授權

弍佃

地址：台北市大安區忠孝東路四段205巷29弄
營業時間：每日17:00-23:00（公休日則特別通知）

圖／IG@cestdaniel授權
圖／IG@cestdaniel授權

延伸閱讀：

草莓界101升級了！西門打卡系餐廳推5款草莓甜點　20公分浮誇雙巨塔登場

299元烤肉吃到飽！高雄韓式餐廳道地店裝秒飛韓國　199元能無限爽嗑部隊鍋

關東煮 台北東區 人氣美食 大台北美食

相關新聞

「台北最美關東煮」秒飛日本！東區最新深夜食堂　屋台座位＋療癒平價美食

夜貓子覓食好去處再添一！台北東區近期新開了一家營業至晚間11點的關東煮專賣店，木質日式屋台座位區佇立巷弄間，搭配日本進口食材製成的餐食，從裡到外的偽出國氛圍成為打卡新地標，尤其恰逢冷天更是暖胃的新去處

全台唯一原生熱帶雨林！舒泡溫泉、享森林浴　滿滿芬多精療癒五感

清晨六點，大板根森林正在甦醒中，林間迴盪著蟲鳴鳥叫聲，葉上的露水被陽光照得閃閃發亮，遊客相繼走進全台唯一的低海拔原生亞熱帶雨林享受芬多精，在短暫散步後返回酒店享受清晨第一泡。

最美老屋誠品在基隆！「誠品書店」進駐近百年古蹟 打造日式昭和老宅書店

近年地方縣市對於古蹟活化、老屋再生著力頗深，誠品書店也陸續參與期中，陸續進駐地方古蹟、老屋展開期間限定店，讓古蹟成為新舊...

樂華夜市必吃美食！「魚蛋達人」一串30元還有藥膳香，獨家起司口味超欠吃

udn走跳美食／玲玲 特選魚蛋輔以濃厚香氣的滾燙湯底，獨特又迷人的香氣讓人停下腳步，樂華夜市的這家魚蛋達人 從花蓮東大門夜市紅到台北，使用十多種中藥材熬煮搭配七種獨家口味，加上外面吃不到的起

台北文藝輕旅行！到北投泡溫泉、美拍日式和洋風建築，再訪百年古蹟

跟著 CaCa 去哪裡 於 2021-10-12 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 6 個景點，其中包含 北投春天酒店、北投梅庭、北投溫泉博物館。 北投溫泉位於台北市北投區，原為平埔族中的凱達格蘭族(Ketagalan)部落居住的地方，後來清初時期漢人前來北投開墾故改稱『Pataauw』、八投、八頭。 溫泉位於大屯山系下熱泉所在位置不同，因此擁有不同的泉質與色澤，泉質大約有白磺、青磺、鐵磺三種，白磺水色呈白、屬弱酸性，青磺酸性較強、腐蝕力高，鐵磺則因含鐵，水色呈淡紅褐色。 北投溫泉區豐富的旅遊景點，除了北投溫泉博物館外還有地熱谷、北投文物館、北投公園等等，加上附近的溫泉旅館規模較大、住宿也最為集中，自然人文資源也最豐富，是假日休閒時的好去處。

慢活遊金山！ 遊漁港老聚落、看彩繪喝茶點，免費享用溫泉公園愜意泡湯

金山的磺港漁港依山傍海，這裡除了新登場的彩繪巷，也進駐了數家老房子咖啡館，值得花上大半天感受慢活風情。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。