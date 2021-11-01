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北投「台版富良野花毯」搶先開花！16萬盆彩虹花海升級，搭捷運秒飛日本

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
上一屆花海（如圖）於今年1月下旬耀眼登場，如今全新一屆首次提前於11月開花。圖／IG@sky_kuei授權
上一屆花海（如圖）於今年1月下旬耀眼登場，如今全新一屆首次提前於11月開花。圖／IG@sky_kuei授權

北部花控們最愛花海開花了！有「台版富良野花海」美譽的北投社三層崎公園展區，一直是熱門打卡景點，往年1月開跑，今年種滿16萬盆花草，如今已搶先開花，特別提前在11月就登場，搭捷運、公車就能抵達，交通親民的偽出國景點必收。

2021一月開跑的三層崎花海美照。圖／IG@sky_kuei授權
2021一月開跑的三層崎花海美照。圖／IG@sky_kuei授權

日本北海道富良野花海為著名彩色花海，台灣「北投社三層崎公園」每年也利用園區特殊山坡地形，以多層次方式種植各款花草，艷紅、少女粉、亮黃、雪白色系交錯，呈現出美度絲毫不輸陣的賞花亮點。值得一提的是，今年草花數量多達16萬盆更甚以往，還特別分成二期種植，首波小百日草及雞冠花已全數開花，預計美至12/8；第二期則新增銀葉菊、五彩石竹、孔雀草、四季秋海棠及薰衣草等，神秘的紫色薰衣草也擴大範圍，讓民眾更能陶醉在台北專屬的北海道美景，12/24起至隔年3月都能賞見浪漫花叢。

2021最新一屆花海現況鳥瞰圖。圖／公園處官網
2021最新一屆花海現況鳥瞰圖。圖／公園處官網
2021最新一屆花海現況。圖／公園處官網
2021最新一屆花海現況。圖／公園處官網

此外，只要搭乘至「捷運新北投站」，步行約15分鐘即可抵達，搭乘公車則可直達，屆時造訪三層崎花毯除了能拍美照，還能順遊周邊泡溫泉、吃美食，行程先安排起來！

北投社三層崎公園花海

地址：台北市北投區秀山路45號
公共交通：
1）捷運新北投站下車步行約15分鐘
2）搭乘大南公車216、218、223(正線、區間車)路線至貴子坑水土保持園區站下車。
備註提醒：出遊時仍勿忘維持室外安全社交距離、配合中央防疫措施

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