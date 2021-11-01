道地義式滋味！ 二星米其林主廚坐鎮「PASTAIO」　挑高奢華用餐空間+新鮮手作生義大利麵

台北這家生義大利麵不訂位絕對吃不到！提供八種以上口味與十種以上每天純手工製作義大利麵，由米其林二星廚師Timothy坐鎮指導，櫥窗內多彩的手工麵看起來特別療癒，在Pastaio的挑高奢華用餐空間品嘗隱身在巷弄裡的道地義式滋味。

這家Pastaio我是在今年四月底前往，剛好是疫情爆發的時候，後來就沒有分享出來靜靜地躺在草稿裡頭，時隔半年菜單也沒有做大變動，覺得太好吃了還是值得分享。

Pastaio 店家環境

國父紀念館站二出口步行四分鐘就可以抵達的Pastaio，這裡可說是美食必爭之地，我們當天其實沒預約到，所以提早半小時現場候位(歪腰)，建議大家一定要訂到位再去，不然就是要跟我們一樣現場排隊等候唷，我們提早半小時到前面還是有好幾組沒訂位的客人。

隱身在商業大樓一樓店面，外觀搭配挑高木質調厚重大門與金邊拱門，簡單勾勒店名，凸顯簡約匠心質感。

我真的很喜歡的Pastaio的每一個小細節，包含拱門上簡單的義大利麵圖騰與簡單掛上的店名旗幟。

好不容易等到開門，趕緊用快門補上一張餐廳內部照片，Pastaio是開放廚房說是完全沒有味道是不可能的，一進門迎來各種醬料與小麥香氣，店面呈現狹長型格局，六米挑高讓空間感不會太過壓迫，我自己蠻推薦坐大理石吧台的位置，直接看到廚師做菜的第一排搖滾區。

不到五分鐘就讓現場候位與訂位的人潮坐滿滿，一點都不誇張，不到半小時連當天可現場用餐的名額都滿了，可見熱門程度。

看看櫥窗內的義大利麵都是當天製作，排列起來真的特別療癒，義大利麵的種類要視當天製作的情況為主，有時還會不定期有限量版，都會公布在粉專裡頭。

製作義大利麵僅需硬質小麥、水、鹽巴等材料，製作過程十分單純簡單。不能光是依賴機器，而是需要師傅的手感與經驗，且保存期限較低，可以品嘗到小麥香氣口感扎實且具有彈性。

我們前往用餐的當天剛好師傅在製作與HOLA Kitchen內湖快閃的限定款義大利麵，是小美人魚作為主題的貝殼麵，裡頭包裹著松露風味的瑞可達起司。

一顆一顆手工捏成的貝殼餃，看到我在拍照師傅還特地慢動作包讓我能好好拍照:P

Pastaio 餐點介紹

為什麼來到Pastaio要坐在吧台位置呢？無疑就是可以近距離看到每道餐點的製作過程啦！剛好遇到Timothy Lu主廚在我們面前料理，擁有超過 12 年以上紮實的烹飪料理經驗，曾於美國紐約多家米其林餐廳任職，BOULEY(米其林二星)、SHO SHAUN HERGATT(米其林二星)、CAVIAR RUSSE(米其林一星)、SEÄSONAL(米其林一星)餐廳，讓我們相當期待接下來的義大利麵。

Timothy主廚看到我在拍照也拿出整盒松露讓我拍照，這一箱價值不斐啊！

蛤蠣濃湯 $210

濃湯滑入喉嚨的溫度恰到好處，在西式濃湯看到青蔥真的是很特別的搭配，融合淡淡的海味、酥脆的麵包丁、再撒上煙燻培根末，揉合成一碗相當有口感的湯品。

青醬陀螺麵 $320

必須要大推一下這款帶點趣味造型的陀螺麵，醬汁濃稠與麵體完美融合，以堅果青醬為基底，搭配松露瑞可塔、取莫札瑞拉起司奶香以及帕瑪森起司鹹香，使用三種濃郁起司組合成的絲滑感受，搭配恰如其分的油封番茄緩和了重口味，撒滿了蒜酥讓蒜香更加內斂不搶味。

松露瑞可塔[枕頭餃] $460

純粹是為了滿足本人的松露慾望而點，枕頭餃的個頭蠻大的，裡面包的是黑松露與瑞克塔起司，淋上使用陳年酒醋與雞汁熬煮的酸甜醬汁，最後的最後在豪邁的刨上新鮮松露，松露控是不是要瘋狂尖叫一下。

是不是會被鼓鼓的外觀萌到，內餡也是滿滿的松露香氣結合起司馥郁香氣，口味上略重一點，我個人覺得一盤要完食會有點負擔，不過兩個人Share剛剛好，另外上方的先刨松露味道也不會太重，我還是喜歡加工後的松露。

摩卡提拉米蘇 $240

強烈推薦給跟我一樣喜歡多種口感的你，點一種甜點三種吃法！第一種品嚐提拉米酥的原味、第二種倒入義式濃縮搭配香草冰淇淋一起享用、最後再將義式濃縮倒入熱牛奶中，是甜點也是一杯好喝的拿鐵。

Pastaio的摩卡提拉米蘇是款成熟有大人風味的甜品，甜度不會太高，咖啡香氣分明，就算不常喝咖啡的我也覺得很可以，值得推薦。

Pastaio 菜單Menu

米其玲玲的觀點

■ 一句點評時間：米其林主廚坐鎮的生義大利麵專賣，口味細緻，難怪就算是平日也一位難求。

■ 米其玲玲給星時間 ：★★★★★(滿分五顆星)

Pastaio

地址：台北市大安區光復南路290巷32號(國父紀念館站二號出口步行4分鐘)

營業時間：週二～週日 下午12:00 – 下午10:00

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文章來源：Ling's美食x幸福遊 FB：Ling's美食x幸福遊

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