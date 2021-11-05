樂華夜市必吃美食！「魚蛋達人」一串30元還有藥膳香，獨家起司口味超欠吃

特選魚蛋輔以濃厚香氣的滾燙湯底，獨特又迷人的香氣讓人停下腳步，樂華夜市的這家魚蛋達人 從花蓮東大門夜市紅到台北，使用十多種中藥材熬煮搭配七種獨家口味，加上外面吃不到的起司口味，開幕沒多久生意就相當火紅，喜歡吃辣的朋友相當推薦大家麻辣魚蛋加上他們的特調辣粉，絕對讓你吃完一串還想再吃一串。

魚蛋達人(樂華店) 店面位置

各大夜市裡總是不乏魚蛋的攤位，可以邊逛邊吃的這類小食實在是逛夜市的首選，既滿足口腹之慾又不造成負擔，這家魚蛋達人創始店是花蓮東大門夜市，北上第一家店就選在樂華夜市，顆顆渾圓呈金黃色色澤的魚蛋在滾燙滷汁中載浮載沉看得讓人胃口大開。

滿滿兩大鍋的魚蛋，分為兩種口味：原味及麻辣口味，魚蛋也選用比較高成本的食材，原味使用超過十種中藥材的滷包去熬製，香氣很足。

酒紅色的麻辣滷汁，濃厚的麻辣味四處飄散，讓人食指大動，麻辣口味不同於坊間使用現成辣粉速成的調配方式，而是用十餘種辛香料去製作，比較像是四川麻辣的口味，口感溫順微麻不會嗆口。

魚蛋達人(樂華店) 菜單Menu

魚蛋達人總共有八種口味，其中起司口味更是別的地方也吃不到的隱藏口味，八種口味都可以選擇搭配原味魚蛋或是麻辣魚蛋，大家也可以選擇各半，都嘗試看看。

魚蛋達人(樂華店) 口味表現

原味魚蛋邊咀嚼品嘗的到淡淡藥膳香氣，Q嫩堅實，麻辣魚蛋辛香鮮辣的香料帶出黃金魚蛋的鮮甜爽脆，兩款都是咬勁十足。

起司口味大概就是魚蛋界的網美了吧？上面鋪滿濃厚起司，推薦搭配麻辣魚蛋，會減低整體辣度，增加溫醇感。

我自己最推薦海苔、蒜味、辣粉三種口味，海苔口味使用日本進口的海苔粉，可以提升魚蛋的香氣而不搶味，蒜味則是老闆用蒜粉與椒鹽搭配完美比例，香氣很夠，辣粉也是他們自己特調的，一樣是幾種辣椒去磨成粉，帶點花椒的麻度與辣椒的香氣，喜歡吃辣的一定要麻辣魚蛋搭配辣粉！

米其玲玲的觀點

■ 一句點評時間：一串$30的散步美食，食材與口味上十分用心，值得一吃。

■ 米其玲玲給星時間 ：★★★★☆(滿分五顆星)

魚蛋達人(樂華店)

地址：新北市永和區永平路144號

營業時間：週一~週日 下午17:00-24:00

文章來源：Ling's美食x幸福遊 FB：Ling's美食x幸福遊

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