臺博漫談：博物館X漫畫的跨界連結 周六漫畫家跨界直播
國立臺灣博物館於10月23日（六）14點至15點於臺灣博物館臉書直播「臺博漫談：博物館X漫畫的跨界連結」延伸講座，邀請到《雲之獸：來自遠古的守護者》、《採集人的野帳》及《畫電影的人：手繪海報的美好時光》三位漫畫家：漢寶包、英張、簡嘉誠；由「大人的漫畫社」陳怡靜主持，漫談與博物館連結緣起、取材創作、合作過程，一起看見臺灣本土創作，以及博物館為提供文創茁壯成長養份的未來可能。
以世界閱讀日為起跑點的「走讀臺灣」，提供多元形式閱讀體驗，臺灣博物館「走眺青春，臺灣特有種」系列活動，透過近年博物館、公家單位、出版社、漫畫家各種形式精采合作，讓博物館特色與臺灣文資寶藏，有更多機會被民眾認識，更多活動詳情，可上國立臺灣博物館粉專查詢。
【走讀臺灣延伸｜線上直播講座】
主題：臺博漫談：博物館X漫畫的跨界連結
時間：10月23日（六）14點至15點，於臺博館FB直播
※活動資訊如有異動以主辦單位公告為準
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