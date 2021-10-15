窗外就是京都！台北百年日式老宅「靜心苑」宛如仙境，持五倍券再送養生茶

台北市大多高樓林立的形象深植人心，不過位於捷運昆陽站有一處走過日治時期的日式老宅餐廳，古蹟般的風貌呈現與京都式的建築環境，彷彿秒飛日本，一解「日本相思情」。日前還推出「五倍券滿500元贈送養生茶」活動，不妨利用假日走訪朝聖喔。

圖／靜心苑臉書粉專

而這家名叫「靜心苑」的日式老宅餐廳，原本是松山療養所所長宿舍，創立於1915年，至今已擁有超過100年的歷史，近年來更經過改造與修復，把日式鄉下如京都般的風格完美呈現，用餐的同時望向窗外的寧靜與陽光微風的舒適，配上日式美味餐點，簡直偽出國日本。

圖／靜心苑臉書粉專

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這回配合振興五倍券推出優惠活動，只要於營業時間15點至20點來店消費，任點2份套餐或金額滿500元，贈送一壺價值180元的養生舒壓茶，另外也推出優惠商品組合產品，像是500元可購買三色米2包與菊島風茹茶2盒，其他商品組合還包含可拆式料理用具與2合1幾何紋矽膠隔熱墊。

圖／靜心苑臉書粉專

圖／靜心苑臉書粉專

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台北南港靜心苑

地址：台北市南港區昆陽街164號

營業時間：11:00至21:00，週一公休

訂位電話：(02)2653-0033

臉書：https://www.facebook.com/JingHsinYuan/?ref=page_internal

圖／靜心苑臉書粉專

圖／靜心苑臉書粉專

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