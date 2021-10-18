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海天一色打卡勝地！　北海岸金山、萬里一日遊 探訪遺世獨立祕境沙灘

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

北海岸的金山、萬里，有絕美的海天一色與異國風情，是網紅打卡勝地，同時還有著正當季的萬里蟹，無不滿足旅人想出遊嚐鮮的心。值得一提的是，金山還有著祕境白沙灘，姐妹一同相約出遊的話，不妨找一套比基尼到這裡盡情拍個美美的照片。

▲金山萬里一帶有絕美的海天一色與異國風情
▲金山萬里一帶有絕美的海天一色與異國風情

　

探訪遺世獨立祕境白沙灘

北海岸金山、萬里旅遊路線，知名度高的沙灘美景非常多，但這裡還藏有超夢幻金山燭台沙灘。要造訪它，一般多由金山遊客中心旁的獅頭山步道健行至中正亭由高處眺賞，但在磺港漁港還有另一條步道可下切到海灘處。這趟我們便由海巡署磺港安檢所旁的獅頭山步道出發，10分鐘不到便可抵達眺賞沙灘的制高點，由這裡可攀繩下切至海灘。

這段往海灘的碎石坡道，雖然頗為陡峭，但藉由繩索的輔助，不算窒礙難行。由制高點走下來約10分鐘腳程，便可踩踏在細白的沙灘、湛藍清澈的海水，遠處還有著矗立海中的燭台嶼為襯，景色絕美且遺世獨立，讓人有秒到澎湖甚至是普吉島的感覺。

▲細白的沙灘、湛藍清澈的海水，燭台海灘有著北台灣少見的海灘美景。
▲細白的沙灘、湛藍清澈的海水，燭台海灘有著北台灣少見的海灘美景。

　

幸福廣場　飄愛琴海風

萬里也有兩處海岸景點可以順訪，以老舊公園改建的幸福廣場，是去年夏天新登場的愛琴海風打卡景點，佔地雖然不大，但翠綠的草坪上規劃著一座座藍白意象的涼亭、方形廊道，以及幸福鐘等設施，一旁的海巡署圍牆上還有著愛琴海風彩繪，美景襯著海洋，讓人充滿浪漫想像。位於野柳漁港附近的駱駝峰，也是一處異國風情十足的小景點，這處海岬有著一座神似土耳其卡帕多奇亞地形的砂岩碉堡而爆紅，而且它非常好造訪，5分鐘便可登上峰頂的碉堡，想拍個網美照得來全不費工夫。

▲以老舊公園改建的幸福廣場，藍白意象的方形廊道為其特色之一。
▲以老舊公園改建的幸福廣場，藍白意象的方形廊道為其特色之一。

▲駱駝峰一帶的海域有著木紋砂岩地質，十分獨特。
▲駱駝峰一帶的海域有著木紋砂岩地質，十分獨特。

　

地瓜故事館品味甜美霜淇淋

位於萬里日前新開的汪汪地瓜園地瓜故事館，是一家以地瓜為主題、且充滿童趣的甜點咖啡館，人氣商品如紫薯霜淇淋，紫色的霜淇淋奶香十足綿滑濃郁，搭上脆口的紫薯片，滋味相當美妙；地瓜布雪蛋糕，鬆軟的蛋糕體裡包著鮮奶油、地瓜塊，充滿層次的口感也令人激賞。

▲牛奶及紫薯霜淇淋，是汪汪地瓜園地瓜故事館的人氣商品。
▲牛奶及紫薯霜淇淋，是汪汪地瓜園地瓜故事館的人氣商品。

　

景點資訊

汪汪地瓜園地瓜故事館

地址：新北市萬里區加投路197-6號

電話：02-2408-2108

時間：10:30-19:30（週一休）

網址：www.before-sunset.com.tw

　

行遍天下 走訪台灣美景

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金山 步道 美景

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