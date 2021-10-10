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基隆輕旅行路線必收！動動手指抽「濱海奇基線」旅遊套票，10月還有女巫集市

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
大武崙沙灘絕美夜景。　圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供
大武崙沙灘絕美夜景。　圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】國慶連假即將到來，基隆市政府特別推出「濱海奇基線與我同慶」抽獎活動，聯合台灣好行濱海奇基線要送出精美的獎品，只需動動手指就可以獲得抽獎資格，連同抽獎活動基隆市政府還規劃多條輕旅行路線，讓節日假期輕鬆暢遊絕美海岸線與獨特山陵風情！

▲網紅景點_正濱漁港彩色屋。　圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供
▲網紅景點_正濱漁港彩色屋。　圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供

觀光及城市行銷處處長曾姿雯表示，國慶日當天基隆市政府舉辦「濱海奇基線與我同慶」線上抽獎活動，民眾只要於活動期間10月10日至10月20日內，在基隆旅遊網FB粉絲專頁的活動貼文下方留言「自己最愛的基隆三大景點」，前10名的留言者即可先獲得最速獎「濱海奇基線旅遊套票乙組」，另外還會再抽出一般獎項包含長榮桂冠酒店住宿券、基隆伴手禮、濱海奇基線旅遊套票，更多詳情請上基隆旅遊網FB粉絲專頁。

▲逛十月女巫集市搶先體驗萬聖節氣氛。　圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供
▲逛十月女巫集市搶先體驗萬聖節氣氛。　圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供

基隆知名在地業者－委託行街區也在國慶連假期間加碼推出十月女巫集市，讓民眾能夠在連假期間搶先體驗鬼靈精怪的萬聖節氣息，市集活動時間10月9日、10月10日、10月30日共持續三天，每天下午兩點至晚間八點，多種文創手工藝品、精緻小點都在基隆委託行商圈主巷道販售唷！更多詳情請上委託行街區FB粉絲專頁。

▲七堵舊火車站是台灣最高齡的木造火車站。　圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供
▲七堵舊火車站是台灣最高齡的木造火車站。　圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供

基隆近年成為國內旅遊新寵兒，基隆市政府在國慶連假期間特別推出多條輕旅行路線，五大條由山、海、歷史、人文、行動方式為區分，民眾可以選擇有興趣的主題結伴同行，也別忘記還有線上抽獎活動，盡情體驗基隆的山海魅力！

【輕旅行－濱海】

基隆火車站→正濱漁港色彩屋→圖們咖啡tuman café/河豚很多→和平橋→阿根納造船廠→和平島公園→海科館→潮境公園→望海巷跨海景觀橋

【輕旅行－文藝】

基隆火車站→沙灣歷史文化園區→東岸E-square廣場→安樓咖啡ENZO Cafe→慶安宮→廟口夜市→KEELUNG地標觀景台

【輕旅行－散策】

基隆火車站→外木山情人湖濱海大道→大武崙沙灘→湖海灣→海興步道→情人湖公園

【輕旅行－暖心】

暖暖火車站→鐵路麵店→暖江橋下壺穴地形→暖暖老街→紅磚八角樓百年幫浦間→暖東峽谷→荖寮坑→大菁農場藍染

【輕旅行－蒼翠】

七堵火車站→七堵南興市場→七堵鐵道紀念公園→七堵明德山莊→泰安瀑布→姜子寮登山步道

基隆旅遊網FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/klcgfans

委託行街區FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/Keelungcommissionedstore

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基隆 連假 公園

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