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台北人一日散策！從台北西區的舊時代走入東區新時代的小旅行

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作者：Funliday-CJ夫人愛度假

跟著 CJ夫人愛度假 於 2021-08-05 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 10 個景點，其中包含 龍山寺、老艋舺鹹粥店、新富町文化市場。 若是瞭解台北城的過往，就不難理解某些道路走一走突然變得很大條，某些小巷道繞一繞竟然就沒路了，跟著時代故事重演一遍，就好像一位旁觀者進入平行時空，突然之間，理解了老房子、老樹、老廟和老店舖長年於此的原因，甚至至今和諧地成就了台北躍上國際都會城市。 你可以漫步在龍山寺、或在祖師爺廟前的小吃攤，大啖超過一世紀的古早味美食，再繞去新富町文化市場看看台灣當代藝術家的展覽與講座；或是走過氣勢磅礡的總統府、凱達格蘭大道和中正紀念堂後，再繞進巷仔內的老屋文青咖啡蛋糕店；又或是朝聖信義百貨商圈和101之後，來四四南村逛逛各具風格的選物文創小店，吃吃走走。 台北風格，既新又舊；台北態度，既樸又潮，如果只能有一天待在台北，我會選擇這樣過！ 推薦時程與路線規劃： 早上在清初時期：龍山寺>老艋舺鹹粥店 下午在日據時代：新富町文化市場>總統府>凱達格蘭大道>中正紀念堂>生活在他方 晚上就在台灣千禧世代：信義商圈>台北101>四四南村>好丘

龍山寺 | 1 小時

建於清朝乾隆年代的艋舺龍山寺，是台北香火最旺的寺廟之一，主神供奉觀世音菩薩，倡議以佛法替代醮規，寺內相較其他寺廟更顯清淨簡樸；根據祖父輩謠傳第二次世界大戰艋舺遭遇空襲，當時的中殿全毀，唯獨觀世音菩薩之聖像仍然端坐在蓮台，且躲於其下者無一受傷，從此神威顯赫備受各界敬仰。

老艋舺鹹粥店 | 1 小時

簡樸的早晨，配上一碗20元的鹹粥，或許相當足夠應景。 味道嘗起來十分家常、清爽，淡淡的、微甜的肉汁鹹湯，不需要沾醬佐料，便十分順口好吃。多人一同享用時，還可以分享人氣招牌的紅燒肉、大腸頭、豬舌頭和蚵仔酥。

新富町文化市場 | 1 小時

新富町文化市場是保留建築文化，也是流傳市場文化的地方；曾屬日據晚期的公有市場、民國早期的食料品小賣市場和國民政府的商住半樓仔，連結了好幾代的共同記憶，幸好早年熱鬧景象與場內迴盪的日本歌謠，至今能予以保留，重現市場活絡生活，成為新一代青年進駐的文青空間、特展室、共同工作室。

中華民國總統府 | 30 分鐘

以民主精神貫穿，台灣如何從歷史經驗層層累積，逐步成為全球嚮往的自由之地；身為民眾的我們，總統府最重要的廳室或許尚無機會踏入，但能透過總統府常設展進一步參觀，看見台灣現在的想法和意念。

凱達格蘭大道 | 30 分鐘

身為台灣一份子，總有踏上凱道（凱達格蘭大道）參與遊行抗議；走在旗舞飄揚於烈日之下，與成千上萬的公民一同沿路高喊口號，以和平、理性之姿捍衛自己信念，向所屬機關表達自己的訴求，這是身為台灣人感到最驕傲的民主表現。

中正紀念堂 | 1 小時

占地25公頃，包含自由廣場、國家戲劇院、國家音樂廳、先總統蔣中正先生事蹟以及各種藝文展覽，是許多青年團體戶外教育、練習與遊憩之地，也是許多親子、長輩閒暇賞櫻、賞魚、賞花的戶外空間。

生活在他方 | 2 小時

是繪本書店、手工甜點店、也是台北知名的打卡咖啡廳。 從中正紀念堂步行至此僅約10分鐘，隱身民宅一樓的生活在他方，許多喜愛尋找靈感、欣賞藝文、享受餐飲與生活美好感動的台北人，都會聚集到這裡，是一處好似生活在台北，卻又彷彿生活在他方的場所。

臺北101 | 1 小時

因為台北有了台北101，讓來自海內外旅人對台北這座城市，有了明確的層次與角度。身為台灣最著名的地景與指標性的精品購物中心，台北101並沒有高高在上，反而很有庶民味，尤其是 LED外牆看板，除了歷年跨年倒數字樣，也相當順應當下生活，發揮祝福、祈願與展望等共好字眼。

四四南村 | 1 小時

台灣第一個眷村，早期居民多為廠工，不具軍職、軍階，因此各戶空間狹窄，早年生活條件並不佳；後因信義商圈繁華高樓林立，保留眷村矮樓樣貌的四四南村，搖身成為人們的都市綠地，或席地而坐草地野餐，或蹬上小山丘望著台北101，周日午後更有文創市集和許多獨立音樂人現場即興演出，是個能夠享受沒有過度商業的悠閒戶外空間。

好丘good cho's | 2 小時

充滿嚼勁和酥脆麵皮的貝果，是許多趕時間通勤的台北人的主食首選；好丘就位於四四南村房舍中，是台北最知名的貝果暨早午餐餐廳，除了可以單點數十款不同口味的香Q貝果，也有米食、沙拉或飲品可以點選，若是遇上尖峰排隊人潮，不妨到餐廳旁的賣場許多台灣各地MIT農特產、環保小物或手作工藝品。

延伸閱讀：台北人一日散策｜從台北西區的舊時代走入東區新時代的小旅行

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龍山寺 四四南村 台北101

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