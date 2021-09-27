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「望海巷」跨海景觀橋啟用 基隆東北角打卡享優惠贈好禮

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基隆望海巷跨海景觀橋正式啟用。　圖：基隆市政府觀銷處新聞科／提供
基隆望海巷跨海景觀橋正式啟用。　圖：基隆市政府觀銷處新聞科／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】銜接基隆與新北自行車道的「望海巷」跨海景觀橋，已於日前正式點燈啟用。基隆市長林右昌強調望海巷景觀橋是銜接基隆市跟東北角海岸、新北市水金九觀光軸線很重要的據點，透過設計師巧思，在潮境灣一共有三期規劃，景觀橋是重要的起點。

林右昌指出「望海巷海灣串聯計畫」不僅榮獲「2019第七屆台灣景觀大獎－環境規劃設計類」佳作，今年更獲得「2021年國家卓越建設獎－規劃設計類」金質獎殊榮，金質獎有建築界奧斯卡的美譽，可見評審已看到市府團隊持續的改變與努力，也感謝各界對於基隆致力於環境友善規劃的肯定。

▲基隆望海巷跨海景觀橋為銜接基隆市跟東北角、水金九觀光軸線很重要的據點。　圖：基隆市政府觀銷處新聞科／提供
▲基隆望海巷跨海景觀橋為銜接基隆市跟東北角、水金九觀光軸線很重要的據點。　圖：基隆市政府觀銷處新聞科／提供

產發處黃健峰處長指出，景觀橋全長168公尺，是銜接基隆市至新北市人本人行空間最關鍵的一哩路，但為抵抗海邊強勁的風勢，並兼顧興建過程對漁船進出及漁民作業的影響，難度非常的高，橋體以鋼構本體設計，結合周邊海岸潮間帶生態景觀，以清水模建築結構自然低調設計，並搭配視覺穿透的欄杆設計，連結濱海及環台自行車道，延伸到新北市水金九，預估一年可吸引20萬人次遊客造訪。

▲「望海巷海灣串聯計畫」今年獲得「2021年國家卓越建設獎－規劃設計類」金質獎殊榮。　圖：基隆市政府觀銷處新聞科／提供
▲「望海巷海灣串聯計畫」今年獲得「2021年國家卓越建設獎－規劃設計類」金質獎殊榮。　圖：基隆市政府觀銷處新聞科／提供

觀銷處曾姿雯處長說明，這次與新北合作，共推「深情望海」輕騎遊活動，即日起至110年10月7日，凡民眾騎乘自行車前往海洋科技博物館，或憑在深澳打卡之手機畫面，即可享海洋科技博物館主題館門票半價優惠（原價200元）；另民眾出示在潮境公園、海科館或八斗子車站打卡之畫面，並搭乘深澳鐵道自行車，即可獲得深澳鐵道自行車限定零錢包1個（限量150名），旅遊的同時也請落實防疫措施，來到「深情望海」廊帶走走、騎單車，記得戴口罩與保持社交安全距離。

基隆旅遊網：https://tour.klcg.gov.tw/zh-hant/

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