台北市中心也可泡溫泉！小旅行搭配高CP值早午餐、夏威夷餐盒等美食才算完整

跟著 小腦袋的旅行🧳 於 2020-12-17 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 7 個景點，其中包含 MAMA'S 鐵鍋早午餐、臺北小巨蛋冰上樂園、偷口夏威夷餐盒 Toco Plate Lunch。 不需要跑很遠，搭捷運輕輕鬆鬆就能抵達的溫泉飯店！

MAMA'S 鐵鍋早午餐 | 1 小時

等等的活動需要消耗一些體力，所以呢？第一站：CP值很高的早午餐，一半的品項都是百元有找的銅板價格！ ✔️香料雞腿盤餐 $189 附：咖喱奶油薯泥+起司炒蛋+綜合野菇+黑糖優格+沙拉+法式吐司 用的是獨家醬汁香料醃製溫體雞腿肉！份量對一個女孩子來說，非常夠，甚至可能會吃不完喔！ ✔️墨西哥肉醬起司蛋捲餅 $85 （+$59升級A套餐，附：薯餅+補差額的鮮奶茶） 酥脆捲餅，內含：紅仁蛋、自製墨西哥肉醬、黃瓜條、馬茲瑞拉起 司。 📍地址 台北市松山區南京東路四段133巷8弄3號 ☎️預約電話 (02)2713-8865 🕒營業時間 週一至週日08:00~16:00

臺北小巨蛋冰上樂園 | 3 小時

單次入場一次限兩小時，手套是必須的，沒有自備的民眾別擔心，現場可以直接購買，護具也可以加購，東西領齊了之後，我們迫不及待換上裝備，想趕快下場體驗一下寒帶國家的日常休閒活動。平日的人不多，可以盡情的溜，對於新手的我們來說，人少比較沒壓力，不需要擔心擋了別人的路，或是在不熟悉怎麼變換方向時撞到別人，場中央也有一些專業的選手在練習，動作優雅流暢，美極了！伴著「Can't Help Falling In Love」，好浪漫～

偷口夏威夷餐盒 Toco Plate Lunch | 1 小時

位在民生社區的一家以夏威夷為主題的餐盒店，除了好看好拍還很好吃呢！色彩繽紛的熱帶裝潢，十分有度假的氣息，就算冷冷的天走進去，都覺得溫暖。 ✔️夏威夷蝦餐盒 $200 店內招牌，附：4隻大蝦+干貝絲奶油飯+1顆太陽飯+2道配菜（起色通心粉+生菜沙拉） ✔️歐胡島日出 $80（套餐$60） 鳳梨柳橙可爾必思蘇打 **低消$80/人 📍地址 台北市松山區民生東路四段80巷1弄2號 🕒營業時間 Monday 11AM–2PM；5–8PM Tuesday 11AM–2PM；5–8PM Wednesday 11AM–2PM；5–8PM Thursday 11AM–2PM；5–8PM Friday 11AM–2PM；5–8PM Saturday 11AM–2PM；5–8PM Sunday 11AM–2PM；5–8PM ☎️聯絡電話 （02）2719-8955

甲山林湯旅 | 3 小時

今天的重頭戲之一：甲山林湯旅！為什麼選這家呢？因為老頭子很久以前說過「生日在12月游泳會太冷了，泡溫泉恰恰好！」加上外縣市好一點的溫泉飯店都好貴，上個月計畫行程時，在訂房網滑呀滑的，無意間發現這家位於台北市中山區，裝潢採日式風格，溫暖色調，而且竟然不需要去陽明山、北投，就可以享受到溫泉，最重要的是價格合理，入住當天還有壽星優惠，於是...今天就來一探究竟！ 甲山林近捷運站，周遭很多餐廳和小吃店，開車的朋友也不需要擔心，這裡提供免費停車位，內附健身房，飯店也提供兩小時的休息泡湯房型，選擇過夜的朋友，入住時間為15:00，但是退房比一般飯店晚了一小時，12:00！不過飯店沒有提供早餐，但是有送一盒點心喔！ 房間偏暗是我覺得比較可惜的地方，但是搭配暖色系木地板，卻顯得格外有質感，浴室玻璃是完全透明的，讓整個房間看起來更寬敞，泡湯池非常大，只要打開溫泉開關，熱呼呼的溫泉就出來啦！我跟182公分的老頭子，可以雙腳打直泡在裡面呢！書桌上有這裡的溫泉簡介，溫泉屬於中性碳酸氫鈉泉，因此水質透明，也沒有濃烈氣味，有美人湯之稱呢！ 老頭子的評語：不需要跑那麼遠就有溫泉可以泡，怎麼這麼幸福，而且這個泡湯池，大加分！

ULV Restaurant and Bar | 2 小時

2020米其林餐盤推薦的新北歐料理，ULV的空間設計簡約，低色彩的裝潢，搭配開放式廚房以及大理石和皮革材質，有一種平衡的輕鬆感，特別的是，餐廳過了晚餐時間，開放式廚房搖身一變成為調酒酒吧呢！ 為了可以嚐到更多不同的料理，我們點了一份主廚套餐+2道前菜+紅白酒各1杯，比起其他米其林料理，我覺得ULV Restaurant and Bar份量算大，接下來我們就來看看點了什麼吧！ ✔️主廚套餐 $2480+10% -開胃小點 -裸麥酸麵包｜邦菩禮奶油 -冷龍蝦｜太妃糖龍蝦醬, 醃漬青蘋果 -炭燒小捲 ｜ 昆布與蔥 -台梗九號脆米餅｜嫩煎雞翅與發酵竹筍 -慢燉牛舌｜煙燻栗子, 白花椰菜與自家製牛肉乾 -炭燒M9和牛側腹｜羊肚蕈與焦化洋蔥 -栗子｜蜜蘋果與栗子慕絲 -茶 ✔️單點 -脆皮豬腹肉｜蘋果醋, 西芹與香蔥 $320 -小牛胸腺｜孢子甘藍, 優格與香料油 $320 廚師並沒有因為餐點的美觀以及秉持「創意」的精神而失了食物本身的美味，不誇張，每一道真的都很好吃！硬要選出一道我最愛的會是慢燉牛舌，而老頭子是台梗九號脆米餅！ 📍地址 台北市大安區敦化南路一段160巷18號 🕒營業時間 午餐12:00~15:00 / 晚餐18:00-21:00 / 酒吧時段21:00-00:00（每月第二和第四個星期一公休） ☎️聯絡電話 （02)8771-0828

ULV Restaurant and Bar | 幾秒

太多道了，只好多開一個行程來放照片！

現場樂團 Live Music SMEXY音樂餐廳 | 2 小時

吃完晚餐，騙老頭子說要散散步回飯店，其實...還有個壓軸呢！SMEXY音樂餐廳剛好就在餐廳走回飯店的路上，位於民生東路上的商業大樓B1，21:00-23:00成為可以聽音樂隨旋律搖擺放鬆的好去處，低消$800/人，無用餐時間限制，每晚都有現場樂隊以及歌手演唱，美酒佳餚配上現場音樂的生活方式，在特別的一天跟心愛的人一起放慢腳步享受，是最幸福的事情了！

延伸閱讀：台北市中心，竟然可以泡溫泉！

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