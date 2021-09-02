一塊=吃掉一張國父！超夯甜點「PRESS BUTTER SAND」開箱，咬下會爆餡
udn走跳美食／華少甫
今天要來開箱一款貴桑桑的日本餅乾，鼎鼎有名的「PRESS BUTTER SAND」，食女給我看的時候我還傻傻的不知道這口餅乾的價錢，殊不知，一口餅乾就一張國父啊！
說到這家「PRESS BUTTER SAND」，去年其實有來台快閃過，9月及11月分別在台北、台南跟高雄設櫃，目前也在新光三越南西店本館B2有設快閃店，想嘗鮮的朋友不要錯過囉！
先來看看外觀，「PRESS BUTTER SAND」的袋子設計就非常有質感，外盒的LOGO符號其實看不太懂是什麼意思，下方的橘色是膠帶，我要拆開的時候還小心翼翼地拿美工刀，生怕把這款要開箱的美食給破壞了（笑）。
打開內盒，可以看到印有餅乾本體的小紙卡，這次我點的是原味，說實話，他的拍攝方式我一開始還以為是鳳梨酥或是什麼糕餅之類的，壓根沒想到是夾心餅乾呢！
正當我在苦惱要怎麼拍攝這個餅乾的時候，突然發現，這樣小小的五入餅乾，竟然就要價新台幣590元，腦中頓時浮現一種想法。
沒錯，就是拿一百元國父照片來跟餅乾合照啦！這樣大家應該一目瞭然這款餅乾有多高貴了吧！
一百元是這樣，那如果五塊餅乾應該就是長這樣？
好啦我有點拍上癮了，該做正事，實際的開箱了！
打開包裝，將餅乾取出放在盤子上，手上還殘留下些許油脂，餅乾摸起來頗硬，讓人很好奇咬下去的口感為何。
一旁的食女吵著要先吃，身為男友，很貼心地讓她先吃第一口。
結果一咬下去她內餡整個爆出來，我們兩個都被嚇到。忍不住叫她「住嘴」，因為我要拍那個內餡啊啊啊啊！
最後，她捨不得的把半塊餅乾放在盤子中，我才能假借拍攝名義，勉強吃到這半塊餅乾（摸摸肚子）。
原本想讓食女做個團購，但因為這款餅乾最佳賞味期限很短的關係，還是等下一次，有好料的再來附個連結幫大家省錢囉！
但說實話，「PRESS BUTTER SAND」這個價格….真的讓我每吃一口都覺得好奢侈啊啊啊！
附上台北快閃店的地址，想買的快衝一波吧！
PRESS BUTTER SAND台北快閃店
新光三越台北南西店
地址：台北市中山區南京西路12號B2
營業時間：11:00~21:30
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