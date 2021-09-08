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到忠孝新生站「來碗Laksa」！新加坡風味叻沙麵必吃、油雞飯好驚豔

老錢的老巢 / 文、圖／老錢

udn走跳美食／老錢

前一陣子跟大家分享過一間台南好吃的叻沙麵專賣店，今天再來分享一間位於台北「忠孝新生站」附近的「來碗Laksa」，店名的「Laksa」其實就是「叻沙」的英文，如果你們從來沒有吃過也沒聽過的話⋯這邊簡單複習一下，是一種源自東南亞的麵食料理，有點像「咖哩」一樣有各式各樣不同的派別與作法，不過基本上大多會使用到椰奶、一些跟咖喱成份有關的香料，有些還會使用魚湯或蝦膏等等成份，基本上你們就把它看作「東南亞風味的咖哩麵（但其實沒有加入現成的咖哩醬）」這樣就比較容易想像吃起來的滋味了～

來碗Laksa

地址：台北市中正區濟南路二段60之5號

電話：(02)2358-7165

營業時間：平日 11:00 ~ 14:00跟17:00 ~ 20:00／假日 11:00 ~ 20:00

公休日：禮拜一

官方粉絲團：https://www.facebook.com/Laksa23587165

果你們是搭捷運前往的話，從忠孝新生站2號出口（「忠孝公園」那個出口）走過大約只要三分鐘而已，還蠻近的，我之前是跟朋友相約去「華山文創園區」看展覽的時候順便安排來吃吃看的。

店內空間差不多就這樣，沒有說很大，不過工業風的風格加上有涼快的冷氣，所以內用還蠻舒適的，老闆的態度也很親切、友善，硬要挑缺點的話大概就是沒有提供廁所吧～有生理需求的話必須到旁邊的「麥當勞」去解決，或者在捷運站就先上一下。

p.s.店家有一個比較嚴格的規定就是人數到齊才可以入座，如果你們是四個人用餐，但有一個人很晚才會到的話，所有人都必須在門口外面等他喔⋯

他們的菜單其實品項還蠻少的，一般來吃正餐的客人應該就是A~D套餐四選一吧？E跟F比較算是點心類的，然後如果覺得套餐太貴、想省下飲料錢的話，也可以選擇單點就好。

薏米水＆金棗茶

如果你們點的是A~D的套餐的話都會附一杯冷飲，可以從四季春／薏米水／金棗茶中三選一，我自己是還蠻愛喝「薏米水」的，雖然只有淡淡的甜味，不過感覺對身體不錯而且好像蠻降火氣的，朋友點的「金棗茶」味道蠻重的，它不是那種新鮮金棗的味道，感覺比較像烏梅或仙楂那種醃漬過的味道，應該...有些人喜歡、有些人不太能接受吧！？

特製油雞飯 170元／套餐價

其實這裡的四種主餐我都還蠻有興趣的，網路上非常多人大推這邊的「紅燒肉飯」，不過食量跟預算都有限之下我決定先試試這個賣相很不錯的「特製油雞飯」！

一般台式的油雞顏色都會比較偏白，不過這裡的油雞外觀我覺得看起來比較像「燒雞」的感覺，那個色澤看起來像是烤過的。（可能新加坡是把這種料理稱為油雞吧？）

Anyway～它吃起來的口感軟嫩入味，肉質不會太鬆散，醬汁鹹中帶甜，還蠻下飯的。

兩種蔬菜，看別人的分享好像常會做變化，你們去吃的時候一定是吃到這兩種。

旁邊的這個不是普通的白飯，而是像海南雞飯的那種「雞飯」，有加入雞汁一起去炊煮，吃起來口感跟香氣都不錯，也不會有油膩的感覺。

噢～對了！這裡的餐具還蠻古錐的，湯匙上面還有笑臉的圖案。

新加坡Laksa麵 190元／套餐價

再來看到的是「新加坡Laksa麵」，既然店名都以它為主，想必整個風味應該是相當不錯吧！？

這碗Laksa麵的份量跟一般的台式牛肉麵差不多，湯頭方面用了蝦膏、蝦米、椰漿、紅蔥頭、蒜頭、香茅、南薑、辣椒等相當複雜的成份去熬煮而成，光用聞的就可以感受到十分濃郁、夠味。

實際喝上一口⋯味道真的很濃厚，整個風味以蝦醬和椰奶味最明顯，帶著舒服的辣度，如果你們有去過東南亞，覺得道地的口味還應該更重的話⋯店家還可以另外再免費提供一碟香辣醬讓你們加進去喔～

裡頭的主要食材應該算是那兩尾白蝦吧～肉質吃起來還蠻有彈性的，應該是很新鮮。

其他還有水煮蛋、豆芽菜、油豆腐、魚板⋯等等，其實都不算是太高貴的食材（這種麵在東南亞吃通常一碗只要幾十元就吃得到），不過主要靈魂是在那個湯裡頭，業者每天要花很多時間熬煮也是很費工的一件事情，我自己是覺得整個搭配起來的風味還蠻不錯的，只是不敢吃辣的人可能會比較無法接受就是了⋯

麵條感覺口感有點一般，就不會像一些日式拉麵那麼有勁道，不過這也是正常的，因為這碗本來就不是拉麵。

蝦醬炸雞塊 90元

原本聽這名字想說吃起來的蝦味會超重，結果其實還好⋯蝦醬只是稍微點綴一下而已（可能也怕加太多會有些客人無法接受），但它的確算是好吃的雞塊，咬下去會有「咔擦」一聲的酥脆感，肉質鮮嫩又多汁，推薦你們點起來～

咖椰吐司 50元

最後看到這個是包了「咖椰醬」和有鹽奶油的吐司，主要賣點就是那個咖椰醬是店家自製的，吃起來有點甜甜鹹鹹的，帶著椰子味的清香，不錯吃，但一份50元值不值得就見仁見智嘍！

以上就是這次簡單的分享，非業配文，我自己是對這間餐廳的印象還不錯，疫情結束以後應該會再找機會去試試他們的「紅燒肉飯」吧！

來碗Laksa

地址：台北市中正區濟南路二段60之5號

電話：(02)2358-7165

營業時間：平日 11:00 ~ 14:00跟17:00 ~ 20:00／假日 11:00 ~ 20:00

公休日：禮拜一

官方粉絲團：https://www.facebook.com/Laksa23587165

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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