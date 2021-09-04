基隆人帶路吃美食！市場新鮮生魚片、滷肉飯、大腸圈必吃

跟著 Amanda Lee 於 2020-10-15 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 素志久、鈺刺身丼、阿媽的滷肉飯。 IG:amanda_stw

素志久 | 1 小時

碳烤三明治🔥🥪 雖然白吐司不健康（碳水），但身為一個對碳水扣打很珍惜的我而言，這間是健身完後我會來吃的早餐之一。 原本這一間是在廟口裡面，但最近已經搬到廟的右後方了，很多人找不到，想吃的可以到奠濟宮之後，面對奠濟宮右後方的巷子，會看到素志久的招牌，再延著指示走進去，就會到店門口了☑️ 這一間的碳烤三明治厲害的地方就是那層花生醬，和別間不一樣店家是用自製的無糖花生醬，雖然無糖但花生的香味也是充足，吃起來相對沒負擔，搭配美乃滋的甜讓碳烤三明治更加好吃（我嘗試過去掉美乃滋，三明治的靈魂也被我拿掉了，希望大家不要去掉美乃滋😅），我點的是豬排蛋三明治、冰植物奶，它的可可也是超好喝偏苦甜的那種😋 店家資訊✒ 素志久（原基隆廟口碳烤三明治） 地址：基隆市仁愛區仁三路29巷7號1樓 營業時間：07:00-14:00 電話：0937-053179

鈺刺身丼 | 2 小時

這是一間隱藏在仁愛市場的好吃生魚片🐟 其實仁愛市場二樓算是蠻多間生魚片的，但這間是我覺得服務態度好，食物又新鮮的店，這次點了鮭魚、比目魚、花枝、海膽（時價）、干貝（時價），還有大家都說料多實在的味噌湯。 原本海膽只有點一個，結果店家送錯送成兩個，我們想說沒關係就多吃一個，但之後店家招待了別的小菜給我們，也是超好吃的！！！ 味噌湯真的是必點，喝味噌湯最怕喝到那種很死鹹的湯頭，鮭魚、豆腐不手軟的撈到碗裡 店家資訊✒ 鈺刺身丼 地址：200基隆市仁愛區愛一路8號2 樓 仁愛 市場 2 樓 D43 營業時間：10:00-15:00（週一公休） 電話：0911 939 051

阿媽的滷肉飯 | 1 小時

這家店是我因為健身教練Hana知道的店，也是健身完會來補充蛋白質的地方，是少數基隆廟口能吃到相較清淡的店。 來吃的話可以直接和阿姨點「漢娜湯+薑絲」，其實就是竹筍肉湯，湯頭很清甜、肉很多也很軟嫩，真的很好吃！ 再來還會點他的炒青菜，可以少油比較健康；還有他的蔥蛋才15元，真的是經濟實惠阿；點這三樣總共$105，對大胃王的我來說真的會吃得很飽很滿足，也可以補充滿滿的蛋白質👍🏻 店家資訊✒️ 阿媽的滷肉飯 地址：基隆市廟口7號攤 營業時間：10:00-21:00

基隆連珍糕餅店 | 1 小時

這間伴手禮店真的是大大大大大推！ 無論什麼時間來總是有絡繹不絕的人潮，它的芋頭類的商品真的很好吃，「芋泥球」還是有上過節目的熱門商品，但因為要冷藏所以若是要購買結帳的時候到櫃檯和店員說即可；再來推薦它的「大雪露」，上面有一層薄薄的，口感像是芋頭布丁，中下層是芋頭西米露，大雪露相較於芋泥球來說不甜許多，我個人是比較喜歡這個；「芋泥麻糬燒」是今年才推出的新商品，若喜歡芋泥也愛麻糬的人當然不可以錯過這個。 最後我要來推薦佔據我內心前兩名的蛋黃酥，這家的蛋黃酥不論是不是中秋節我都會特別買來吃，內餡不會太甜、蛋黃也非常好吃，整體就是兩個字：美味！ 店家資訊✒ 連珍糕餅店 地址： 200基隆市仁愛區愛二路42號 營業時間：08:00-21:00（週三至17:00） 電話： 02 2422 3676

基隆 孝三 大腸圈 | 1 小時

這間大腸圈也是我從小吃到大的美食之一。 原本店家還沒分家，現在分成兩家，兩家真的吃起來不一樣，我喜歡吃的是旁邊有開一間長腳豬腳那家哦！ 每次去幾乎都會點一份大腸圈、吉古拉、嘴邊肉，豬肺也是他們的招牌小菜之一，他們的大腸圈外皮Ｑ彈，糯米腸軟但有嚼勁，配上他們的大辣辣醬是絕配！ 唯一缺點是太早關門了，若是正常上下班的人一定會吃不到😢 店家資訊✒ 基隆 孝三 大腸圈 地址： 200基隆市仁愛區孝三路99巷3號 營業時間：10:00-18:00（週一公休、週日至17:00） 電話： 02 2428 0579

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