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未開幕就爆紅！烏來湯屋秘境「馥森阪治」泡溫泉看山嵐風光，試營運享優惠
座落新北最南端的烏來區具有迷人的山林景致，亦是北部溫泉聖地之一。而近期登場的全新泡湯秘境「馥森 阪治」尚未開幕就成話題中心，每間獨立式湯屋都能將山嵐美景盡收眼簾，館內餐廳也提供結合原住民文化的餐點，試營運期間截至9月底皆享優惠，讓小資族亦能盡情抒壓。
烏來「馥森 阪治」為馥蘭朵最新品牌，低調的黑色建築原身為泰雅族傳統家屋，裝飾性鷹架的保留亦是對泰雅部落的致敬，白皙階梯與戶外座位區亦是目前的打卡必拍場景。品牌目前一共提供5款規格、16間湯屋，包含兩人世界的「原沐」、「森沐」，也有適合3人的「相浴」、「偶浴」及「聊浴」，相同的是每間個人湯屋都能獨享質感的靜謐空間，邊泡湯邊賞充滿綠意的原鄉森林或街景，成了疫情下新興愜意行程。
「馥森 阪治」尚未提供住宿服務，但推出了純泡湯、搭配下午茶或午餐的配套，每房溫泉湯屋泡湯時間為60分鐘或90分鐘，截至9月底成功預約者皆可使用試營運優惠方案，像是招牌「原沐」平日純泡湯直接現省1000元，盡享美景相伴私人時光。
除了溫泉，館內也設有「因諾莉景觀餐廳」提供原民文化的多元料理，未來也預計增設手作課程、音樂活動，於捷運新店站還設有直達接駁車，交通便利指數高，待正式解封後，有望成為北部最夯療癒系度假聖地。
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