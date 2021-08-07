解封內用太期待！ 忠孝敦化站「南村私廚」超夯眷村菜+百元熱炒 想吃記得先預訂

這波只能外帶的風暴下，大家看我每天打卡都說我怎麼吃那麼好？！因為外帶的折扣都殺很大，不打電話下訂吃一波對不起自己的嘴，哈哈！

在東區216巷擁有高人氣的南村｜私廚‧小酒棧也推出了百元熱炒的外帶優惠，還有多款組合特餐，私廚好味道外帶也能吃的超級澎湃。

建議先提前撥打電話：02-2711-7272預訂或是私訊粉絲團訂餐，因為有些餐點是要提前備料熬煮的。大家可以選擇時間來店取餐，我當天到店內取餐，餐點都是剛煮好、熱呼呼的呢，不便過來取餐的客人店家會幫忙叫拉拉快遞外送，運費自付就OK。

南村｜私廚‧小酒棧以懷舊的眷村菜mix台式新創意而聞名，在東區開業近六年，這次推出的夏季防疫熱炒真的前所未見優惠價。每一樣熱炒約莫3人份左右，再搭配南村最有名的毛澤東紅燒肉掛包，還有源自奶奶流傳下來的河南蒸麵，這一餐只有滿足二字能形容。

最近一直吃火鍋、外帶餐盒，今天就吃一頓好一點的，這樣的份量我們5大4小還吃不完耶，小孩們最愛河南蒸麵，哈！

客家小炒 188元

五花肉、豆干、乾魷魚就是客家小炒的靈魂，五花肉煸出油脂，搭配蒜苗、辣椒下去大火快炒，口感香而不油膩。乾魷魚帶有韌性跟咬勁，在嘴裡咀嚼後越來越香，豆干中間還帶著軟嫩度，連客家人的公婆都很愛耶～

蒜苗香腸 188元

這香腸是紅麴香腸，養生的紅麴帶著甘甜香氣，中和了香腸的油膩滋味，跟蒜苗、辣椒爆炒，微微辣度超級下飯。

菜脯蛋 188元

這道早期台灣家庭最常出現的經典家常菜，看似簡單也要有一番功夫才能做出外酥內嫩的菜脯蛋啊！南村的菜脯蛋蓬鬆度抓得恰到好處，蛋體鬆軟不含油，菜脯脆脆鹹鹹的襯著香濃蛋香，立馬被秒殺～

家常滷肉 268元

說到家常菜一定要有這道家常滷肉，五花滷肉搭配豆干，整體帶有微微的辣度，光是這樣白飯就能扒上好幾碗。把豆干跟五花肉都切的大大塊，一端上桌感覺就很大器，豆干吸飽精華醬汁，單吃就是滷味口感，好適合當下酒小菜。

我最愛的就是帶皮的滷肉，有別於一般滷肉都是軟爛口感，南村的滷肉是帶有Q勁的，豬皮部分QQ、瘦肉紮實又香。

沙茶牛肉 188元

鮮嫩的牛肉跟空心菜就是絕配，加上沙茶香氣陪襯，空心菜爽脆、牛肉嫩而不過老，簡單的美味。

糖醋魚片 268元

以前的糖醋我只愛吃排骨，因為排骨肉有咬勁感覺比較有層次，但這次吃到南村的糖醋魚片，完全被圈粉啊！嫩口的魚片裹上蕃茄糖醋醬汁，外頭滑嫩口感，一口咬下魚片彈牙帶著鮮味，酸溜好滋味讓我一片接著一片。

白切雞 268元

白切雞最能吃到雞肉的原始鮮甜滋味，雞腿肉口感彈嫩不柴，搭片薑絲跟蒜蓉醬油就很好吃。

金三角組合特餐(5人份) 1000元

吃熱炒我還不過癮，這個金三角組合特餐一次可以吃到毛澤東紅燒肉掛包、河南蒸麵、麻油沖蛋丸子湯，平均一道只要300元出頭。

毛澤東紅燒肉掛包

來南村你絕對不能錯過這道南村的知名招牌，八角、乾辣椒、薑片下鍋快炒後拌入豬肉、砂糖、水下去滷製，當天現滷現做，不放隔夜。完美入色的紅燒肉宇宙無敵大塊，就是一種不怕你吃的概念，皮Q而不爛，瘦肉部分自帶醬汁的鹹香辣，油亮光澤超級誘人。

再搭上這個可愛的刈包一起品嘗，麵皮吸附了鹹香紅燒醬汁，還有多種層次的紅燒肉提味，這吃一個怎麼可能會滿足～哈哈！

河南蒸麵

我第一次吃河南蒸麵，這可是合夥人奶奶留下來的家傳好味道，一開始以為是普通炒麵，結果一口下去才能探知這蒸麵內涵的美味層次。以細火先蒸熟生麵，等到一切收汁完成再加進配料大火快炒，所以這個麵吃起來是帶點焦脆的口感，麵條自帶鹹香，比一般炒麵還要涮嘴好吃。

沒想到所有小朋友都瘋狂愛上這道蒸麵，真的超級懂吃，媽媽還沒吃啃完刈包，這盤麵都快被清盤了～哈哈！

麻油沖蛋丸子湯

麻油香氣陣陣撲鼻，一聞就好補的感覺，湯頭喝起來麻油的味道不會過重，裡面的蛋花增添柔順滋味。

香菜丸子也無違和的融入裏頭，全家人一起喝著暖暖的麻油沖蛋丸子湯，那種溫馨感真的讓人覺得神奇啊～

南村新推出的百元熱炒一樣嚐的到大廚的好手藝，每一道都是下飯好料，現在用優惠的價格就能吃的道真的太幸福啦！我強烈必推一定要加個金三角組合特餐，南村的招牌都在這裡頭，能讓孩子瘋狂搶食的好味道絕對是好吃的代表。

南村｜私廚‧小酒棧

台北市大安區忠孝東路四段216巷33弄10號1樓

02-2711-7272

11:30 - 14:00 、17:30 - 20:00

南村｜私廚‧小酒棧 粉絲專頁

文章來源：小咪ma．吃喝玩樂趣 FB：小咪ma．吃喝玩樂趣

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」