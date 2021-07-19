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北部旅遊微解封！北投「最新觀景平台」瀑布仙境搭公車就到，和平島公園送玩水券

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／臺北市政府工務局大地工程處官網、北海岸及觀音山國家風景區觀光資訊網
圖／臺北市政府工務局大地工程處官網北海岸及觀音山國家風景區觀光資訊網

微解封進入第二週，全台部分景點有條件開放，北投新亮點同步登場，最新完工的觀景平台及景觀橋可遠眺硫磺谷、市區風光，附近還有忘憂系瀑布療癒人心。而距離北部不遠的基隆旅遊聖地「和平島公園」截至7/26採預約制，活動期間購票免費贈送「20元園內消費券」及「下次玩水券」，留著疫後暢遊。

北投泉源里｜觀景平台及越溪景觀橋

圖／臺北市政府工務局大地工程處官網
圖／臺北市政府工務局大地工程處官網

北投全新秘境隱身泉源里，行義路旁打造了全新觀景平台與越溪景觀橋，讓遊客可以用更遼闊視角欣賞在地美景，白天遠眺硫磺谷特殊地形，傍晚則可收穫夕陽景致，走在步道更像闖入桃花源，搭捷運及公車就能到，可列入交通親民輕旅行清單。而行義橋旁還有知名的情人瀑布，夏天欣賞沿著巨岩絕壁流下的瀑布，視聽覺一次滿足，在大自然下放鬆身心。

圖／臺北市政府工務局大地工程處官網
圖／臺北市政府工務局大地工程處官網

交通方式
自行開車：沿著泉源路至硫磺谷遊憩區停車後步行500公尺即可抵達情人瀑布。
大眾運輸：可搭乘捷運至石牌捷運站轉搭508路、536路公車至「大同之家」站下車，步行200公尺內即可到達。

基隆｜和平島公園

圖／北海岸及觀音山國家風景區觀光資訊網
圖／北海岸及觀音山國家風景區觀光資訊網

基隆「和平島公園」配合微解封限量開放，未事先報名無法進入園區，截至7/26每日早上8點起採四梯次、每時段2小時，銅板價40元即可入場。由於因應三級防疫指引水域暫停開放，官方也祭出回饋，活動期間凡成功購票加贈「20元園內消費券」及「下次玩水券」各一張，可於島嶼物舍選物店及園內四家餐廳抵用，未來也可憑「下次玩水券」於無邊際海水泳池免費入園。

不僅如此，若7/27如期解封，官方也將推出夏季限定「換換氣」活動，主打四款套票方案「海邊空氣」、「自由空氣」、「秘境空氣」和「青草空氣」，分別可在大片草地上席地而坐吃美食、在專屬帳篷吹海風野餐，還能體驗夕陽瑜伽。官方另規劃了包島特別企劃，大家可包場獨享12小時，專屬行程消除這陣子的抗疫疲勞。提醒民眾微解封出門仍務必積極防疫，全程戴口罩、保持社交距離並勤洗手。

圖／北海岸及觀音山國家風景區觀光資訊網
圖／北海岸及觀音山國家風景區觀光資訊網

活動資訊
和平島公園微解封：截至7/26購票入園送「20元園內消費券」及「下次玩水券」
「換換氣」活動：7/27起四種套票登場

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