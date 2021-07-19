北部旅遊微解封！北投「最新觀景平台」瀑布仙境搭公車就到，和平島公園送玩水券

微解封進入第二週，全台部分景點有條件開放，北投新亮點同步登場，最新完工的觀景平台及景觀橋可遠眺硫磺谷、市區風光，附近還有忘憂系瀑布療癒人心。而距離北部不遠的基隆旅遊聖地「和平島公園」截至7/26採預約制，活動期間購票免費贈送「20元園內消費券」及「下次玩水券」，留著疫後暢遊。

北投泉源里｜觀景平台及越溪景觀橋

圖／臺北市政府工務局大地工程處官網

北投全新秘境隱身泉源里，行義路旁打造了全新觀景平台與越溪景觀橋，讓遊客可以用更遼闊視角欣賞在地美景，白天遠眺硫磺谷特殊地形，傍晚則可收穫夕陽景致，走在步道更像闖入桃花源，搭捷運及公車就能到，可列入交通親民輕旅行清單。而行義橋旁還有知名的情人瀑布，夏天欣賞沿著巨岩絕壁流下的瀑布，視聽覺一次滿足，在大自然下放鬆身心。

圖／臺北市政府工務局大地工程處官網

交通方式自行開車：沿著泉源路至硫磺谷遊憩區停車後步行500公尺即可抵達情人瀑布。大眾運輸：可搭乘捷運至石牌捷運站轉搭508路、536路公車至「大同之家」站下車，步行200公尺內即可到達。

基隆｜和平島公園

圖／北海岸及觀音山國家風景區觀光資訊網

基隆「和平島公園」配合微解封限量開放，未事先報名無法進入園區，截至7/26每日早上8點起採四梯次、每時段2小時，銅板價40元即可入場。由於因應三級防疫指引水域暫停開放，官方也祭出回饋，活動期間凡成功購票加贈「20元園內消費券」及「下次玩水券」各一張，可於島嶼物舍選物店及園內四家餐廳抵用，未來也可憑「下次玩水券」於無邊際海水泳池免費入園。

不僅如此，若7/27如期解封，官方也將推出夏季限定「換換氣」活動，主打四款套票方案「海邊空氣」、「自由空氣」、「秘境空氣」和「青草空氣」，分別可在大片草地上席地而坐吃美食、在專屬帳篷吹海風野餐，還能體驗夕陽瑜伽。官方另規劃了包島特別企劃，大家可包場獨享12小時，專屬行程消除這陣子的抗疫疲勞。提醒民眾微解封出門仍務必積極防疫，全程戴口罩、保持社交距離並勤洗手。

圖／北海岸及觀音山國家風景區觀光資訊網

活動資訊和平島公園微解封：截至7/26購票入園送「20元園內消費券」及「下次玩水券」「換換氣」活動：7/27起四種套票登場

延伸閱讀：

．微解封當哈利波特！台南十鼓「霍格華茲魔法工廠」開園，全新黃金貝殼沙池登場

．微解封1人1公頃！苗栗「露營防疫泡泡」每天開放20帳 半日遊1人就成行

．高雄場「奈良美智特展」開展日確定！線上預約＆入場須知搶先看