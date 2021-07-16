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微解封散心首選！ 八斗子最療傷的濱海步道+療癒美景保證忘憂的忘憂谷

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作者：Funliday-Claire

跟著 Claire 於 2021-04-30 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 津津豆漿、忘憂谷、天天鮮排骨飯。 工作事業不順？感情不順？心情好煩嗎？來到這裡就對了‼️療癒美景保證忘憂的忘憂谷，疫情結束後要一起來喔。

津津豆漿 | 1 小時

一大早出發去東北部，當然要先來用美食飽餐一頓，這是一間位於延平北路的老舊早餐店，到底是什麼美食能夠讓它在此處開了60多年、屹立不搖呢？這間其實在IG是嗎滿有名氣的，據說到10點多就有可能完售，所以我八點多來，點了一份招牌韭菜蛋餅、一杯冰豆漿，他們的豆漿就是普通豆漿，我個人喜歡那種燒焦味的豆漿～但他們的不是，我要來隆重介紹這個蛋餅...蛋餅皮是阿姨用手工現桿的，丟進去油鍋後炸得金黃酥脆～手工的就是不一樣，吃得出嚼勁，然而酥脆的外皮和半熟嫩蛋與水分十足的爆多韭菜超絕配，加上桌上的甜辣醬～色香味俱全‼️食慾全開，推薦給大家吃哦！至於其他的品項，我個人建議不要點，我有點一個法式吐司，拿到的是做好放一陣子的，覺得不優，吃招牌菜就好

忘憂谷 | 1 小時

基隆忘憂谷位於八斗子漁港內，算是基隆平易近人的必去景點☺️從白色階梯漫步下來，映入眼簾的是這個藍天綠地搭配一望無際的湛藍海景，超級漂亮的，繼續走過去下一個綠谷，站上碉堡上，還可以看到基隆嶼、漁港的景色呢，其實這個地方有一點像鼻頭角步道，但這裡更輕鬆，適合親子老人來～～～可是因為幾乎沒有什麼可以遮陽的地方，夏天來的時候會很曬，記得防曬要做足（我想冬天的話，海風應該滿大的，保暖要做足～），不到一個小時就走完、結束這個景點了～～～吃中餐去

天天鮮排骨飯 | 1 小時

接著來到基隆市區覓食～其實「天天鮮排骨飯」已經在我的口袋名單很久了，一直沒有機會拜訪，這次終於如願了！現在大約11點，竟然已經排了一些人潮，由此可見深受當地人喜愛，他們有四種主食： 排骨、 蝦仁、魚排、雞腿，配菜則是高麗菜、酸菜、炸蛋、白飯，超愛那個高麗菜，簡單調味又好吃，酸菜也很甘甜，還有還有‼️那個炸蛋用筷子一戳開～～蛋黃馬上流出….太罪惡了吧，他們的主食都是現炸的～老闆端出我的排骨，炸得還不錯，調味個人也滿滿意的，就是油了點，有些人可能比較沒辦法接受～但這個油和半熟蛋、白飯相配，就是好吃‼️爽啊‼️吃飽～出發往下個地點去囉

宜蘭運動公園 | 1 小時

接著來到宜蘭，一開始有到火車站那的幾米公走走，但因為我之前去過太多次了，對我來說實在是一個很平常的地方，所以沒有特別介紹，接著順遊到宜蘭運動公園，其實這裡佔地超大‼️而且一片綠油油的大草地，適合親子野餐、攝影師外拍呢（一定要去那個中軸廣場的兩側林蔭步道，超美）不知不覺就拍了好多張～而且竟然還有好多遊樂設施讓人童心未泯

奕順軒 | 15 分鐘

奕順軒可以說是宜蘭的伴手禮必買店家，大家都知道它著名的是奶凍捲，但其實我個人覺得它賣的麵包也不錯吃‼️價格比起在台北來說真的算好公道的了，很喜歡吃他們的花生麵包，常常一出爐就完售了🥲有看到的話一定會多買幾塊菠蘿麵包也很好吃哦！推薦給大家，裡面還有很多禮盒餅類的可以方便選購，也有多個收銀點以利分流，可見真的有不少老饕回購呢。

延伸閱讀：基隆忘憂谷｜八斗子最療傷的濱海步道🌊

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基隆 步道 蛋餅

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