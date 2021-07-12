微解封行程先預備！來場九份基隆輕旅行　面山環海好療癒

跟著 April Ko 於 2021-02-22 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 7 個景點，其中包含 九份老街、郵局前油蔥粿(九份)、賴阿婆芋圓。 住在基隆的我們， 是擁有滿滿山海的大富翁。❤️

九份老街 | 30 分鐘

基隆雖然冬天潮濕， 但是到處面山環海的絕佳地理位置， 讓人只要起床看見晴朗的天氣， 就會忍不住想找個地方走走。 已經想了很久的阿蘭草仔粿， 就決定在今天出發。 因為疫情的緣故， 即使是週日時段， 九份的人潮也沒有太嚇人。 選擇了一小時$50元的收費停車場， 然後慢慢步行至老街入口。 孩子們大概因為鮮少被我們帶來這種觀光景點， 雖然台灣每條老街販售的商品大同小異， 但她們幾乎是嘖嘖稱奇的望著每一家店。 因為媽媽太愛台灣啤酒， 於是啤酒磁鐵幸運的跟著我們回家， 小Ko立刻表示要幫姑姑也帶走一杯（笑） 老街裡另一個一定會吸引孩子目光的就是柑仔店。 拿著竹籃挑喜歡的糖果零食， 即使一人就那三四樣也是開心的不得了！ Ko望著四個10元的糖粉罐再回望我， 我說「你跟J一人兩個，一人$5元剛好。」 她笑著點了點頭。 接下來的每一樣選擇都跟妹妹二一添作五😆 整家店讓媽媽最想帶走的其實是結帳檯上的復古遊戲機台， 滿$100元可以按壓一次， 我們幸運林理V獲得最大獎：3顆糖！

郵局前油蔥粿(九份) | 1 小時

趁著午餐人潮大量湧入以前， 決定午餐就吃油蔥粿。 九份的油蔥粿吃起來非常乾淨， 另一點讓人喜歡的是油蔥只最後灑在上面， 不想吃油蔥的人可以輕鬆的挑掉（大誤） 這天餐具的湯匙帶的不夠齊， Kodee一直非常在意的猶豫很久才拿了塑膠湯匙。 果然就是帶不夠那天就一定用得上！

賴阿婆芋圓 | 1 小時

以為吃得太飽實在沒有肚子裝的媽媽， 快步通過芋圓店。 但爸爸躊躇不前， 孩子們也望著揉著芋圓的少年們， 爸爸說「一起吃一碗？」 大家都應聲同意。 拿著芋圓往阿妹茶樓的位置走去， 陽光下你一口我一口的吃著， Ko很推薦芝麻口味的芋圓， 可惜媽媽是真的連一口都吃不下。

阿蘭草仔粿 | 1 小時

印象中小時候就愛吃草仔粿， 但是覺得紅豆太甜、菜圃米又不愛、鹹綠豆沙更難入口， 所以常常都是沿著內陷吃光外皮， 用塑膠袋再包好就假裝吃完丟進垃圾桶。 直到這一年才得知， 原來可以跟老闆說你只要買不包餡的， 就可以輕鬆獲得一盒10入的草仔粿without anything🤣 但如今已進入中年的成人口味， 當然是酸菜、菜圃米最值得買啊！ 爸爸另外買了一個芋粿巧說要現吃， 阿蘭的芋仔巧有滿滿的油蔥在裡面， 所以我不愛， 否則阿蘭的芋粿巧也是非常新鮮。

九份 | 1 小時

因為不想走老街原路回程， 算是熟悉大概地形的我帶著她們往上探險。 九份和金瓜石因為地勢的緣故， 所有的房子都是沿著山坡蓋， 所以房子與房子之間都是巷道小路， 但又夾雜著階梯， 行進間其實是穿梭在大家的門戶之間， 孩子們覺得像是探險也覺得有趣。 帶著孩子們出遊， 就是要不怕走路才能看見更多特別的風景啊！

象鼻岩 | 1 小時

離開九份時天色正好， 我提議從金瓜石這邊的山頭下山， 看看基隆山的大肚子女人也看看陰陽海， 山腳下的黃金瀑布依然很多觀光客停下來拍照， 濂洞國小那邊想必也很多人在溜滑梯， 今天沒有多餘的體力可以去走山尖路步道， 我們決定二訪前幾天才去過的象鼻岩， 畢竟今天帶著攝影師出門， 應該可以看見更多不一樣的景色。 果然， 光是在抵達象鼻子以前， 孩子們就一直被海水吸引， 不斷嚷著好想下水！ 週末的人潮是週間的10幾倍吧！ 我們迅速的跟🐘先生合影留念， 選了不一樣的方向往海的另一端走去。 這裡的礁岩景觀相當美！ 範圍也廣， 孩子們一直在礁岩與礁岩間穿梭， 離開前人潮更多了， 望著海景可以想像再過一小時這兒應該可以看見很美的夕陽， 也難怪這些人挑選了這個時間抵達。

酋長岩 | 1 小時

深澳象鼻岩旁邊最著名的， 還有有夠神奇的酋長岩。 沿著海港一路往番仔澳漁港開， 酋長一定映入眼前， 自然景觀真的很讓人驚豔！ 礁岩間攀爬了好一會兒的我們， 肚子餓的先吃了草仔粿， 再加點兩份年輕時就喜歡的蒜酥小卷， 口味一直好吃沒變， 只是觀光客越來越多， 忍不住讓人懷念過去。 後照鏡裡酋長的酋長帽依然清晰， 每年都該來幾趟， 也不知道哪一年這兒也會成為保護區， 想要這樣靠近也就不是那麼容易了。 像這樣愉快的基隆附近山海一日遊， 實在太美好。

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