疫後來去石門！ 像私人小島的半島海景沙灘　傍著海浪聲野奢露營去

【圖／文：行遍天下】

從北海岸開車轉進白沙灣的小路上，沿著曲折蜿蜒的濱海道路一路前行，像是正準備前往某個風景遊樂區，沒想到整片半島海景沙灘，竟然是私人擁有的資產，讓人直呼，好奢侈的渡假日。

隱身在白沙灣旁的半島秘境，其特殊的岬角形成生態豐富的潮間帶及遼闊無敵海景是此處最大賣點。





因為一部電影買下一座半島

飾演電影《教父》的知名演員馬龍白蘭度到大溪地拍攝《叛艦喋血記 Mutiny on the Bounty》對當地的美景讚嘆不已，砸下重金在南太平洋購下一座私人小島「蒂蒂諾瓦」並興建了The Brando Tahiti渡假村。早年，半島秘境地主周老董事長看到心儀偶像擁有絕世美景的私人島嶼心生嚮往，便於台灣各地尋尋覓覓了許多年，在1973年看到北海岸這片海景土地時十分驚艷，經過努力整合終於如願以償，並送給他摯愛的夫人做為結婚紀念禮物。

此處是台灣唯一一處私人半島。





帳簾一掀開夢幻海景映入眼簾

還有什麼會比在浪濤聲中入睡更能親近大海呢？與其在海邊玩水消磨時光，何不來一場輕鬆愜意的海洋露營生活呢？由白沙灣育樂集團打造的免裝備露營勝地「半島秘境海景野奢營地」座落於麟山鼻遊憩區，結合濱海民宿、豪華露營地、露天戲水區和環島步道，無敵海景加上豐富的海濱生態，一開幕就成為IG打卡熱點，被許多人收入夢幻露營名單中。

隨著節慶變化應景的裝飾，七夕可以帶著情人一起前往喔！

園區中還保留著早期國防部使用的宿舍群。

園區內最受歡迎的莫過於免裝備就能入住的奢華露營區，帳型分為經典神殿帳型、半島蓮花帳型等，帳內配置彈簧床墊、移動式冷暖空調、電扇與夜燈，非常舒服。其中，位在M區的帳篷，一掀開帳簾直接擁有一整片遼闊的海景，懶懶地躺在帳中吹著冷氣，清晨可看到北海岸富貴角日出，傍晚眺望夕陽，晚上還可欣賞浩瀚無垠的滿天星斗，時不時寧靜的海面上更有國際郵輪從眼前經過，清新微鹹的海洋氣息，再加上這些奢侈的景色，絕對是其他露營地無法媲美的超級享受！

只要帶著一卡皮箱就能享受到露營的樂趣。





水上活動豐富餐點種類選擇多

除了懶懶地賴在奢華帳棚中什麼都不做的懶人露營外，半島秘境還規劃了由專業水上活動老師帶領的獨木舟、SUP活動，在佈滿海藻的淺九孔池海水域中體驗安全的水上獨木舟航行，或是時下最流行的立槳衝浪，絕美的視野彷彿就像航向大海那樣的霸氣。

水上活動的水域選在海岸線旁，海流安全的九孔池。

這裡安山岩地形的潮間帶是天然生態教室，除了戲水、抓螃蟹外，也有獨木舟、SUP水上活動。

餐點部分可以自行簡單烹煮，或至園區內號稱北海岸最美的伊莉莎海灘咖啡館享用，面海的餐廳視野絕佳，室內是彩色的童趣裝飾、戶外則是打造成希臘聖托里尼小鎮的藍白地中海風情。有豐盛的海陸套餐，現烤的PIZZA或季節鮮魚定食，都很受歡迎；附近也有許多平價海鮮餐廳、異國料理、小吃等，選擇多元。

七夕情人節預計推出海陸情人節套餐。





周邊小旅行

台灣本島最北點

鄰近的富貴角燈塔也值得一遊，這裡是台灣本島的極北之處，站在這裡手往海邊舉，沒人比你更「靠北」！

全台最「靠北」！台灣本島極北的富貴角燈塔。





起點位於白沙灣遊客中心西側，美麗的地質景觀也是周杰倫編導的電影《不能說的．秘密》拍攝場景之一。





位在三芝的芝柏藝術村，這幾年來吸引許多藝術家進駐，是處藝術氣息濃厚的社區，在這裏可以看到保存良好的台式老宅或是改造成歐洲小鎮的巷弄，非常適合拍照打卡。





景點推薦

半島秘境

地址：新北市石門區下員坑15號

電話：(02)2636-6757

網址：半島秘境

價位：經典神殿帳型、半島蓮花帳型皆平日4,500元起、假日5,500元起（均含早餐）

備註：疫情期間營區開放時間與設施餐飲等服務，以營區公佈的為準





行遍天下 走訪台灣美景

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