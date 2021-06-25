海景只是bonus！新北萬里不得錯過的7大美食　現撈海鮮、小吃一趟就滿足

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萬里除了有野柳地質公園和漂亮的海灘可以散步，還有種類豐富的美味佳餚，從現撈海鮮到南洋風味料理樣樣都有，各式各樣的道地美食供你任意選擇。今天就推薦7家來萬里不能錯過的美食，包括海鮮餐廳、甜點店和小吃，讓你可以在看完海景之後好好飽餐一頓。

阿輝海鮮餐廳

阿輝是萬里老字號的海鮮餐廳，這裡用料實在且食材新鮮，是當地人和美食饕客們口碑相傳的海產店。三杯石狗公是這邊的招牌菜，將石狗公油炸後再以九層塔炒香，肉質鮮甜細緻且入味。每逢假日總是人潮眾多，加上餐廳桌數不多，建議來之前先打電話訂位。

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地址｜新北市萬里區瑪鋉路21號

營業時間｜週二到週六11:00–15:00, 16:30–19:30

電話｜02-2492-4212

知味鄉玉米

知味鄉玉米是萬里知名的小吃，不管平日或週末都排隊長龍。玉米使用炭烤加熱，在等待時就能聞到玉米與木炭的香味。玉米可以選擇原味或辣味。雖然單價稍微高了一點，但刷滿醬汁的玉米，既軟嫩又入味，吃起來十分過癮，是來萬里玩不可錯過的超級美食。

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地址｜新北市萬里區大鵬里加投路14-3號

營業時間｜10:00–21:30

電話｜ 02-2498-0345

望海亭海鮮餐廳

望海亭海鮮餐廳位於萬里野柳地質公園旁邊，餐廳旁邊有收費停車場可供停車。綜合生魚片是這邊的招牌菜，讓你可以一起品嘗到三種不同口味的鮮美魚肉，新鮮度和肉質都是第一名程度。不敢吃魚片的話，這邊也有豐富的熱炒菜色可以選擇，且價格都清楚標示在店前，讓你可以用公道的價格品嚐到一桌美味海鮮菜餚。

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地址｜新北市萬里區港東路162之15號

營業時間｜11:00–20:00

電話｜ 02-2492-1605

龜吼藍藍海咖啡

藍藍海咖啡就位於萬里龜吼漁港旁，可搭乘基隆客運抵達。咖啡店位於三樓，下面兩樓層則是海鮮餐廳。雖然外觀看起來很低調，但是內部裝潢成漂亮的峇里島度假風格，一走進店裡就可以感受到濃濃的南洋風情。若坐在靠窗座位區，還能將漁港和北海岸的美麗風景一覽無遺。除了飲品以外，也有提供鬆餅、三明治等簡餐。挑個天氣好的週末來這邊，好好度過一個悠閒的下午吧！

圖/IG@leah_love_style

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地址｜新北市萬里區漁澳路64之5號3樓

營業時間｜10:30–19:00 (週二公休)

電話｜ 02-2492-7083

儂徠南洋美食

儂徠南洋美食位於萬里漁港和白宮行館附近，老闆是柬埔寨人，因此這邊提供的是難得一見的柬埔寨料理。雖然菜色和泰式、越式似乎挺相近，但整體風味更加道地且強勁，有濃濃的東南亞家鄉味。來這邊必點法國麵包咖哩雞，麵包酥脆有嚼勁，沾著甜甜鹹鹹的咖哩醬吃，十分有飽足感。

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地址｜新北市萬里區瑪鋉路138號

營業時間｜週二到週日11:00–14:00, 17:00–20:00

電話｜ 02-2492-1141

湄公河南洋美食

湄公河南洋美食位於萬里瑪鋉老街附近，除了有每日新鮮現撈海鮮料理，還有道地的越南菜色，且份量大又便宜，是高CP值的美食餐廳。酸辣海鮮拉麵是這裡的推薦菜，湯頭入味且有滿滿的海鮮料，酸辣的口味在炎炎夏日也十分開胃，超多份量的麵，讓兩個人一起分食都不是問題！

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地址｜新北市萬里區瑪鋉路244號

營業時間｜11:00–20:00 (週二公休)

電話｜ 02-2492-8131

米其林乳凍蛋糕

這家乳凍蛋糕位於萬里國小對面，是當地的隱藏版美味甜點。店裡只有販賣乳凍蛋糕跟泡芙兩種品項。蛋糕有各種口味可以選擇，包括鮮奶，紅豆、芋頭等等，長方形的條形蛋糕中間夾著厚厚的乳凍，光用看的就讓人口水直流。而巨無霸泡芙有咖啡、香草、巧克力三種口味，幾乎和手掌一樣大且有紮實的內餡，非常物超所值。

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圖/IG@youpaythebill

地址｜新北市萬里區瑪鋉路69號

營業時間｜09:30–20:00

電話｜ 02-2492-2585

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