解封後來趟城市慢騎！ 台北「社子島鐵腿行」美食小吃、花卉美景相伴遊

作者：Funliday-BOWZ

跟著 BOWZ 於 2020-10-03 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 7 個景點，其中包含 社子島第一辣、台北花卉村、LILI KOKO Coffee。 秋天到，騎腳踏車的好季節！ 台北河道邊的社子島，我們來了。

社子島第一辣 | 30 分鐘

一到了社子島的第一站，是久仰大名的「社子島第一辣」。剛踏進以機車架構出來的時代路邊攤，老舊的收音機恰巧傳出了「我喜歡這樣跟著你，隨便你帶我到哪裡。」這應景映心的老歌歌詞，加上今日晴空萬里，社子島鐵馬小旅行，就是，隨便你，帶我到哪裡！ 來賓點播(誰?) 👉🏼 陳潔儀《喜歡你》 https://youtu.be/7iIbaSDyocI ♪( ´▽｀) 只是週六一樣是上完瑜珈課後才出發，今天老師著重下肢核心訓練。再從中山國中站一路騎了大約40分鐘，下車那瞬間，有種無重力感地差點感覺不到我的大腿！ （這才是剛開始(⁎⁍̴̆Ɛ⁍̴̆⁎)） 「社子島第一辣」是看某youtuber介紹的。我們基本上主食都點一輪，甜不辣、油粿、肉圓、大腸麵線，還追加一份泰式涼拌青木瓜。 嗯。油粿，沒有人告訴我油粿裡面有芋頭本人。不是芋泥、也不小塊，你很難不察覺它的存在。我本人極害怕芋頭，勉強吃了兩口我就順位下去了！（所以，愛芋頭的人，你就不要錯過。） 肉圓，台北人我就不懂咩。但沒有油粿，我只好吃肉圓。甜不辣本來就不是我的食物，他的甜不辣魚漿味很重，喜歡手工感的朋友可以試試。大腸麵線偏淡，我也是兩口後，就推給了胃袋朋友💗 這家，其實我和三位朋友剛好就是互為反指標。他們基本上覺得尚可，但我不夠滿足。而辣醬本人，我覺得還算辣但不足以稱第一，但其他三位皆辣到嚇到。（我個人是覺得太愛演）

台北花卉村 | 1 小時

這是來社子島最主要的目的！ （哪裡有植物，我哪裡去） 台北花卉村的植物，是我近期奔波數處，最喜歡的植物園區。他價格相對建國花市的更親民，但樹種養殖的完整度也比較高，更貼心的是，他們幾乎有標上植物名稱，完全不會淪落到盲買，已經可以跳脫只看對眼就下手的無助！ 很多近期火紅的居家較為Cozy的植物種類，他們基本上都具備，鹿角蕨、綠巨人、龜背竹、琴葉榕、巴西木，而且大小落差都有分裝出來。 我個人激賞！ 但我一盆都沒帶。（可惡的腳踏車好想坐計程車回家此刻！）

LILI KOKO Coffee | 2 小時

本以為今天和之前兩天一樣是爽颯的秋風。沒有，老天爺送上了陽光普照。 （我沒有預期我要曬黑啊啊啊——） 因此，同行友人有點中暑，我們即刻放下花卉村的植物課，前往咖啡廳裡散散熱。 LILI KOKO因為先前活動關係，有特別與他們配合餐盒。所以甜點讓我印象深刻。 四人同行就是可以點爆冰櫃裡的所有品項，爽。 檸檬塔，之酸，很好，非常舒口消熱氣。 紐約重乳酪，評價也不錯。 鹹派，烤的太黑(?)，不宜入鏡，但是他們店裡招牌，好吃。 中秋限定版的鹹蛋黃咕咕霍夫，烤脆的外層佐蓬鬆的內部，裹一下鮮奶油與鹹蛋黃，很驚喜的口感。友人覺得很像孔雀餅乾（再再透露我們的年紀啊ƪ(˘⌣˘)ʃ） 咕咕霍夫 Wiki 👉🏼 法國阿爾薩斯地區及德國南部特產的甜品，特點在於其用一種中空螺旋紋形的模子作成皇冠形蛋糕。

社子島濕地 | 2 小時

因為就在LILI KOKO旁，我們散了個步，孰料，正在整修！ 河堤有人在練薩克斯風，那非常洋風的音調，真的好奇異喔這個午後！

社子古早味豆花 | 30 分鐘

吃冰就是中暑後的必備行程！ 我們一人一碗的大嗑碎冰，豆花很清爽，非常樸實的豆味，粉圓很Q，一碗30元有3種料，有夠便宜！ 這和台北的花哨感不一樣，料就幾種，也不死甜，有一點像是綠洲那樣地解了點渴。

社子正老牌北港赤肉羹 | 1 小時

我和友人E分別剛好是雲林北港的老鄉，她父親是北港人，我母親芳玥亦是。 當看到這個「正老牌」時，我們有點在意他好大的口氣！畢竟，我們從未在台北吃過真正的「北港」肉羹。 北港的肉羹不裹粉，也不是用肉羹，而是扎扎實實地用肉，加以一種特殊的醬油味，一生在台北，可說是比真愛還難尋。 但我們吃第一口後，整個互相擊掌，差點相擁而泣（沒有那麼誇張），味道不全然一樣卻不差矣，鄉愁爆發。 雞魯飯也非常棒，尤其那個雞油下沉到白飯，到最後一口都很有味道。

大佳河濱公園 | 5 分鐘

這一趟腳踏車行程，基本上我都以看著友人們的車尾燈，憑意志在前進，尤其返程這段路，我大腿前側已經近乎崩潰。 不過河濱公園沿途風景實在舒適，一下子是遼闊的河景、一下子可以看到烏龜上岸曬太陽、白鷺覓食，又經過了這個已經廢棄的兒童樂園。 或許一個人，下次，騎騎停停，播一首80年代經典老歌，心情明媚，隨便到那裡，真的都可以。

延伸閱讀：城市中的即知即行 👉🏼 台北社子島鐵腿日

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