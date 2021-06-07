北海岸超好拍「駱駝峰」要收藏！加碼零負評海鮮＋可愛餐點鹹甜一日滿足
跟著 Easter 於 2020-09-12 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 駱駝峰、靖瑜平價海鮮、 潮境天空-揪潛水 。 北海岸最近有越來越多打卡景點被發現，駱駝峰實在很好拍！
駱駝峰 | 1 小時
🐫駱駝峰是最近開始走紅的網美打卡景點，位於東澳漁港附近，開車來的話車子可以停在野柳地質公園的標示牌附近，接著從標示牌那邊往上走，不到十分鐘就可以登頂，是個輕鬆好走的打卡景點，不過岩石表面因為有些海砂，走的時候要注意不要滑倒囉！ 駱駝峰裡外都好拍，大家最常拍的角度是從裡面往外拍，會有相框的效果。
靖瑜平價海鮮 | 2 小時
拍完照後我們就去了龜吼漁港附近號稱零負評海鮮餐廳 - 靖瑜平價海鮮吃午餐，這裡價目公開，平均一道菜是 150~300 元左右（如果有點活魚、螃蟹就不只啦），但我們就點了透抽、白蝦、鮮蚵、水蓮根炒麵，三個人吃下來頗飽，吃飽後就準備要下水囉。
潮境天空-揪潛水 | 30 分鐘
潮境公園附近似乎只有這家店可以租裝備，這次我們租了魚雷浮標跟防寒衣，店家提供的防寒衣有一間實在有點破，浮潛的時候一看到朋友屁股那邊有個洞就一直很想笑（但沒全破，只是看起來很窮酸），害我喝到幾口水！！
潮境公園 | 3 小時
這天天氣其實沒有很好，浪有點大，加上我們第一次用魚雷浮標，根本沒啥心思看魚，大家都很努力地跟魚雷浮標混熟，我們到回家看影片才發現原來潮境公園有這麼多魚，我們到底去那邊幹嘛了！！
暖日咖啡 Warm day cafe | 1 小時
大概下水後不到兩個小時就開始打雷＋暴雨，於是我們就趕快上岸來基隆找吃的。 臨時找了一家很少女的小店，店裡每個角落、菜色都有小巧思，每杯飲料上的拉花也都不一樣，就連我點的飄浮紅茶也有裝飾，算他厲害，這裡也很適合網美來打卡😂
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