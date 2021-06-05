揪閨蜜未來待玩清單！ 女孩會愛上的好拍網美咖啡聽&放鬆森林浴之旅

作者：Funliday-Jeannie 一直玩

跟著 Jeannie 一直玩 於 2020-11-13 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 不挑食Butiaoshi、1771 Studio、日和·まいにち。 跟著Jeannie 一直玩🤍 更多景點歡迎追蹤

不挑食Butiaoshi | 2 小時

找了一間新開幕的韓系簡約網美咖啡廳「不挑食」，英文名字取的非常可愛，直翻 Butiaoshi！有一樓跟二樓的座位，二樓空間也是白色系，用藤編或木材裝潢佈置，也蠻有峇里島情調的！很喜歡用植物點綴的擺捨，讓整個空間更清新，還能製造放鬆的感覺！ 廚房空間是半開放的，我們偷看隔壁的餐點實在蠻有份量，就合點一份大早餐，雞腿排非常多汁，薯格格外酥內軟，我們都對這份餐點非常滿意！套餐附的飲料紅茶也有小巧思，添加柑橘類的乾燥果皮，喝起來很清爽又有果香！

1771 Studio | 1 小時

1771 Studio 是一間位於大園的清水模建築，營業有咖啡廳與展覽區域，位置比較偏遠，但有有趣的展覽時可以過來參觀一下，今天的展覽是綠色盆栽，展區還有一顆超大 disco霓虹燈球很可愛。建築外牆清水模很有質感，感覺晴天來會蠻好拍的！天氣不好真煩人呀！

日和·まいにち | 2 小時

平常已經是景點沙漠擔當，遇上雨天更崩潰！真真實實的吃到底，變成我們唯一的選擇，不過這家茶漬飯與飯糰店，餐點非常清爽好吃，邊聊天邊品嚐，我們也在這待了兩個小時！女生聚會就是這樣呀！我們要求不多，美美的場地配上好吃的食物，就可以打發時間了呢！

大板根 | 3 小時

這趟旅行我們鎖定了森林與溫泉，本來想爬爬山，吸收芬多精，再泡在暖呼呼的溫泉，享受一番！後來只剩下泡在暖呼呼的溫泉，想想也是挺放鬆的，露天湯池區感覺像是日式的風格，天氣漸漸冷了，想出國想瘋了，如果有下點雪就超像日本了呀！

一條 雞湯火鍋 | 2 小時

天氣變冷就好想吃火鍋，我們大概查了一下網路評價，晚餐決定初訪三峽高人氣一條雞湯火鍋。招牌蠻特別的，燈光打下來一直誤看成「一條條」。一條火鍋的湯底是主打自己飼養的雞、自己熬煮的湯頭，喝起來很清爽，感覺沒有負擔。 由於我們都是雞蛋愛好者，加上是有機雞蛋，我們點了兩組來嚐鮮，一組就是兩顆唷！兩顆雞蛋一大一小，我隨機拿起一顆大的，竟然裡面是雙蛋黃，大家都又驚又喜，差點衝去買樂透！想說來試試看另一組，結果也是雙蛋黃，可能是每顆都有吧！ 今天我點的是安格斯牛五花，肉質很鮮美，涮幾下就很好吃！也有海鮮類或是其他加點，選擇蠻多元，整體吃起來大家都蠻喜歡蔬果雞湯與蔬菜、肉品的口味。另一位友人點了麻辣鍋，他說都是胡椒味呀有點可惜！ 整個晚上一條火鍋客人非常多，外頭也時不時有人在等待，建議提早訂位。不過當天我們打電話過去時，接電話的店員說幫我們訂「七點現場候位」，是七點到現場排隊的意思嗎？這樣還有需要訂？這個方法我不是很能理解啦！除此之外，整體用餐品質跟服務都是不錯的呀！

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