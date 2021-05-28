吃飽喝足美景看到飽！新北瑞芳「九份老街美食ｘ金瓜石深度旅遊」2天1夜

作者：Funliday-站在這裡

跟著 站在這裡 於 2021-01-30 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 15 個景點，其中包含 九份金瓜石 雲山水小築 民宿、九份老街、金枝紅糟肉圓。 雖然九月時才去了九份住一晚，時隔數月，因為有朋友嘀嘀咕咕唸著好久沒吃芋圓，於是又再度造訪這座山城，來個歲末輕旅行。但想做出一點區別，這次選擇了住在金瓜石的石頭屋民宿《雲山水小築》；也託民宿主人的推介和領路，讓我們這次對金瓜石有了黃金博物館之外、更多的認識～ 說是一次金瓜石的深度旅遊也不過份。做為一次放鬆的週末旅遊也很適合，選一個好天氣出發吧！

第 1 天

九份金瓜石 雲山水小築 民宿 | 40 分鐘

我們第一站就先直奔民宿，先了解一下環境也先把行李寄放。 [雲山水小築] 是金瓜石經營多年的民宿群，座落在不同地點，我們居住的 位於金瓜石山谷中，曾是礦工們的住所，前往九份、黃金博物館或十三層、水湳洞都不遠。 房間由石頭屋改建，經民宿主人的巧手，打造得溫馨可愛，獨門獨戶的大空間，住起來非常舒適，覺得這裡也很適合親子來居住；設備齊全，選用的傢具床組也很有品味，我相當喜歡，那晚也睡得很舒服。 主人一家也十分親切熱情，才放好行李就帶著我們參觀，民宿樓上有個戶外平台，在那就可以看山看海，難得的午後暖陽更是想坐在躺椅上貪戀；隨後又跟我們介紹了一些值得一看景點，讓我們有時間務必去走走。

九份老街 | 20 分鐘

朋友們很久沒來九份，心心念念的還是美食，中午沒吃大家也餓了，所以第一站我們還是前進九份老街。或許是假日加上天氣溫暖，人潮明顯比我九月底來時，多得許多。 不過好笑的是，這次吃的完全和上次一樣，因為九份老街好像吃來吃去都那幾樣，朋友也沒其它想法，根本可以完全複製上次行程，哈哈哈哈。

金枝紅糟肉圓 | 40 分鐘

老街上有好幾間 [金枝]，都是同一個老闆，這回我們去了另一間離老街入口較近、二樓有 view 的分店。它對面也有一間，我們還猶豫了下要去哪間，結果店員直接看破我們，說：「這是葷的，對面是素的，都是同一個老闆。」笑死。 一樣的組合，紅糟肉圓加上綜合丸子湯，這次多點一份黃金花枝燒，結果大家最喜歡花枝，哈哈哈。花枝軟嫩，炸過後多了酥脆的外皮，再淋上美奶滋和柴魚，真的好好吃。只是一份 150 也是貴貴。

郵局前油蔥粿 | 20 分鐘

和上次點了一樣的內容，油蔥粿和甜不辣，也讓朋友們懷念一下純樸的古早味。

九份阿柑姨芋圓 | 30 分鐘

芋圓還是走到豎崎路頂來吃 [阿柑姨芋圓]，這大概是我吃第四次了吧～ 有 view 的大空間真的蠻重要的，哈哈哈哈。這次點了熱的，湯底就是綠豆紅豆的甜湯，但熱的沒有碎冰墊底，拍起來好無聊，不撈起來真的很不吸引人。不過發現吃熱的，這些圓類的口感比較軟嫩，我更喜歡。只是吃完這一碗，又是個飽到要彌留的狀態。 下次再來我肯定要試一下 [賴阿婆芋圓]，他們還多了綠茶圓、紫薯圓和芝麻圓，我也超感興趣的～ 然後才發現，原來阿柑姨那綠色的是綠豆園而不是綠茶！我吃了四次才發現（每次都直接點綜合，沒在看菜單 XD

九份茶坊 | 1 小時

原本是想去 [山巴咖啡] 坐坐——旅行中找間咖啡館放空是我的習慣啊！而且 [山巴咖啡] 近期蠻熱門的，可以看到遠方海景的黑色小屋，裡面收藏了邱錫勳老師的柏油畫，藝術感濃厚，google map 上找不到，還得穿過隧道才能抵達，有一種秘境感。 但後來經過 [九份茶坊]，大家想進去看看，結果現場有提供試茶，朋友正好也想買些茶葉回家，就整個黏在這了... 離開時也快五點，好像不用再喝咖啡了... [九份茶坊] 是九份的第一間藝文茶樓，古厝本身也有百年歷史，過去是對礦山很有貢獻的九份代表人物之一翁山英故居，也曾改為水池仙診所。石造混合木結構，依山而建，古樸古香，層次錯落豐富，還有小池流水，再加上大量的茶具和藝術品，相當有看頭。 茶坊主人是洪志勝，以「茶、陶、畫」為主軸的經營理念，作品豐富，也將整個茶坊拓展至藝術館、二館、陶工坊等等，體系不小，若對這方面藝術品有興趣，可能待上半天也不是問題。 而這裡試茶也蠻大方的，店裡的茶有想試喝的，泡茶的大姐都會沖給你喝，並介紹茶的特色與沖泡方式。或者可依你的濃淡喜好、喝茶頻率來推薦適合的茶。那天大概就喝了杉林溪烏龍、東方美人、桂花金萱、蜜香金萱和紅水烏龍。最喜歡桂花金萱，迎面而來的桂花香，只是這茶無法久放，桂花香會隨時間慢慢淡化。而紅水烏龍茶味厚重，很適合愛喝濃茶的人。只不過，這裡的茶都不便宜，可能我也不懂茶，75g 的茶就要八百一千的，嚇歪我。反倒那些改良過的茶具還比較讓我興趣，下樓的藝術館都可參觀購買。

阿蘭草仔粿 | 10 分鐘

九份老街不能忘的當然還有 [阿蘭草仔粿]。但假日排隊人潮超多，朋友在我們留連其他店鋪時，直接買了一盒配好的，蘿蔔米口味加芋粿巧，一樣被我們當作宵夜解決了。

金瓜石地質公園 | 40 分鐘

離開老街後，我們來到民宿主人推薦的 [金瓜石地質公園]。來了九份金瓜石也四五次了，我還真不知這有個地質公園，就在前往不厭亭的半路上。有點像是步道，需要往裡往一小段路，才有特殊的地質可看，不過沿路都是階梯，還不算難走。 地質公園的主題繞繞在舊本山礦場，除了可以看到被削平的大峭壁，還有謎樣般的石頭陣... 究竟如何能排得這樣整整齊齊，而且大小還差不多，難道是外星人動的手腳！？哈哈哈哈，總之很像電影場景，好好找個角度可以拍出厲害的網美照唷！而比起石頭我們也很喜歡因礦物而生成不同色澤的岩壁，拍起來也很好看。 因為天色有點暗了，我們沒走太遠，若再往裡面走，還有無敵海景步道，甚至可以接到黃金博物館和黃金神社！maybe 有機會再來可以好好留個半天給這裡呀！

不厭亭 | 20 分鐘

接著前往 [不厭亭]，民宿主人推薦的是芒草，搭配上筆直的公路，拍起來也很美。只是最美的時候應該是十一月左右，一月多的芒草都掉得差不多，稀稀落落，有的只剩桿子了... 不過不厭亭的人還是非常多，而且公路上一直有人車占據，不知到底在拍什麼，覺得有點啊紮。還是要平日來比較舒暢。

雲山水 接待處 | 2 小時

晚餐我們是跟民宿直接預訂 "鄉土風味餐之二姐私房菜"，這是需要另外付費的，無菜單料理方式，每人 350 元起，需 3 天前預訂。吃晚餐的地點在 [雲山水接待處] -- 這是 [雲山水小築] 的另一個住宿點 ，比較好找，所以才做為接待處。 我們 7 點抵達，一入座，菜很快就陸續的端上來：芋頭粥、紅粷豬腳佐南瓜、炸雞捲海菜、鹹蛋杏鮑菇、炒芥菜，清炒小管，最後再來一鍋剝皮辣椒香菇雞湯，每一道都好好吃欸!!! 豬腳不死鹹，肉嫩皮 Q，旁邊的南瓜也已蒸得軟爛，吃起來也很甜。雞捲我很愛，炸海菜有點特別，鹹香酥脆又有一點海味，第一次吃到。鹹蛋杏鮑菇鹹香涮嘴，而芥菜，我們都以為會苦，結果吃起來一點也沒有不討喜的味道，加了薑絲炒過特別清香，後來特別問了二姐（其實就是民宿主人的媽媽），才知道，原來是他們自家種的，完全有機！難怪這麼好吃！ 小管整個也超新鮮沒腥味，烹調的時間也恰恰好，十分好入口。最後那鍋雞湯更是逼死我們 -- 太好喝！不油膩，也不會辣，反而有一點鮮甜，雞肉用的還都是腿肉！但可能是放山雞，還蠻有嚼勁的 XD 最後還有水果，真的是整個要飽翻了，吃得超滿足！ 很多食材都是在地的、新鮮、有機，不只是美味，也吃得安心，真的推薦給有來住《雲山水小築》的朋友要順便加訂一下，絕對值得一嚐的。 在接待處吃完晚餐，要開車離開時，在路邊竟然看到-- 山豬！牠不知是害怕還怎樣，居然完全定住不動，我們一邊拍牠，但同時又很怕牠爆衝過來 XD 第一次看到山豬，大家都超興奮的，後來跟老闆他們說，他們也很驚訝，說山豬不知吃了他們田裡多少東西！很多人想看都看不到，還跟我們要了照片，笑死

水湳洞選煉廠遺址 | 30 分鐘

晚上老闆推薦了我們去看十三層遺址點燈，和上雞籠山步道看夜景。 十三層我們有開去，但可能看了太多厲害、調修過的照片，現場看遠比照片上黯然許多，我們一度以為是不是沒開燈，但闆娘說那就是開了 XD 而雞籠山步道，離九份老街很近，但實在有點懶得再找停車場（收費不便宜啊），加上步道光線很暗，似乎有點危險，就放棄了。大家如果想拍厲害的夜景，可以在天色未暗就上去，或者帶個手電筒或頭燈會比較妥當喔。 後來我們回民宿，發現有一群人在路邊，應該是別間民宿的導覽，發現那邊也可以看夜景，就立馬跟上了，哈哈哈！但風大加上沒有角架，實在也沒拍出什麼厲害的照片 ：P 之後我們就躲回民宿吃東西看電視聊天了～

第 2 天

山尖古道水圳橋 | 黃金水圳橋 | 30 分鐘

吃完早餐後，我們就先行 Check out 了。但沒有立刻離開，而是在民宿主人的推薦下，去了山尖古道水圳橋（三層橋）、水管路和一線天走走，就在民宿附近，可以沿著山尖路步道一次走完，也可以先去三層橋，再開車到 [雲山水接待處]，離水管路和一線天比較近。 山尖古道水圳橋又稱黃金水圳橋，是座很優美拱形的橋樑，興建於日治時代，已被列為市定古蹟。因為同時還有兩座橋，和水圳橋呈現上下平行狀態，所以才又稱作三層橋。

山尖路步道 | 1 小時

而我們試著從三層橋走到一線天，但沒記清楚路線，map 上又找不到，一度迷路，後來竟然默默的走到了 [接待處]，同學們決定進去問問，結果老老闆娘二姐就讓我們等她一下，她正帶入住的客人去走這兩個點。也因為這樣，剛好搭上了二姐的解說，她是在地人，從事金瓜石環境教育也很多年，對於這裡的發展及故事都相當了解，一路上為我們解說。我們根本是賺到，免費參加了一場在地導覽。 有二姐帶路，我們才知，原來一線天是要從一條階梯往上走。走上階梯會先看到水管路，之後才接到一線天，後來又有人把它稱作摸乳巷。而這條水管路是過去金瓜石人通住住家和十三層的捷徑，二姐說一旦遇到下雨積水可能還得練就一直攀岩走壁的功夫 XD 而我們就這麼跟著二姐，一路繞啊繞、聽啊聽的又走回三層橋～ 十足充實的早上。

寬哥的關於咖啡 | 2 小時

走完步道也就中午，肚子餓了，也好想找個地方好好坐下休息。原本要去 [食不厭] 吃一夜干，但開車前往發現門外至少 20 人在候位，就改去山下的 [關於咖啡] —— 其實這兩間店都是瑞芳金山的餐飲名人"寬哥"的店。只不過 [關於咖啡] 也是整個熱門，我們填了候位單，等了一個小時才入座。 建築本身是點偏日式風格的磚造瓦房，也是相當有歷史，屋子裡也放了很多有歲月感的雜貨和畫作，蠻溫馨可愛的。 菜單主要就是義式料理、甜點、咖啡茶飲和酒飲，主食以義大利麵為主。我吃了生火腿帕瑪起司義大利麵，使用自製寬麵，麵體偏硬但咀嚼起來是蠻香的，以橄欖油和蒜片炒過，再加上生火腿和帕瑪森起司。很偏義式手法，不是台式那種很多醬汁，生火腿不過鹹，加上起司屑，還有一點辛辣的芝麻葉來平衡，整個風味還是相當不錯的。冰拿鐵也很棒，聽說豆子是寬哥的兒子自己烘的。還吃了塊招牌甜點提拉米蘇，用咖啡酒浸潤過的巧克力海綿加上滑順的馬斯卡彭，超讚！

黃金瀑布 | 15 分鐘

候位的時間，不想浪費空等，心想黃金瀑布就在旁邊，我們就把車開過去看看。約莫是七八年前有來過一次，完全沒變得一個地方。 其生成是因為流水從地下伏流湧出，滲入礦區後，與黃鐵礦和硫砷銅礦接觸，經過「氧化還原」與「鐵菌催化」的化學反應，使瀑布水呈現金黃偏橘色的酸礦水，遠看整個岩壁呈現一片金黃，是一奇景，故而得名「黃金瀑布」。

延伸閱讀：新北瑞芳｜九份老街美食 x 金瓜石深度旅遊 兩天一夜 ft. 雲山水小築民宿

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