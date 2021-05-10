「九份基隆」從山城到海岸二日遊！網美景點、古早味小吃一次探索

作者：Funliday-站在這裡

跟著 站在這裡 於 2020-08-19 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 13 個景點，其中包含 野事草店 Wild Herbs Gallery、九份老街、金枝紅糟肉圓。 這次九份我將行程安排了一下，第一天將時間留在久違的九份，第二天則沿著濱海公路走，從山城到海岸，一趟旅行兩種體驗，在瑞芳基隆這裡就是可以這樣安排，還去了不少網美店和 ig 熱門打卡景點喔！

第 1 天

野事草店 Wild Herbs Gallery | 1 小時

在找尋九份金瓜石的特色店鋪時，這間 [野事草店] 讓我極感興趣，正好離 [蜜多山旅] 很近，便決定放好行李後要去坐坐。 這裡其實是釘畫藝術家胡達華老師的工作室，原本是座老倉庫，裡外經過改造，包上白色鐵皮，成了一個十分清新優雅的存在。店裡除了展示老師的釘畫作（以鐵罐為媒材、取代顏料，剪下需要鐵片，拼接在畫板上，再用釘子固定，非常特別的創作方式），販售的是搭配不同節氣食材、能療癒身心的藥草茶、咖啡、雞蛋糕。 朋友點了有微微奶香的「北海金萱冷泡茶」，需要提神的我則喝了加入台南手工黑糖的「黑鐵咖啡」。雞蛋糕選了「淘金熱」，裡頭包的鹹蛋南瓜卡士達餡，再淋上海鹽焦糖芒果醬，灑上金粉杏仁碎，整個十分華麗；層次豐富，蛋糕本身也蛋香濃郁，非常好吃！ 很喜歡 [野事草店] 的氛圍，偌大的白色空間、遠方有山景、特別沒有拘束感，雖然價格高了些，但九份嘛，是可以理解的。非常推薦大家來。

九份老街 | 1 小時

時間接近傍晚，我們前往九份老街，沿著基山街一路逛，一路吃。 而為了拍照又在石階豎崎路來來回回走了好幾遍，阿妹茶樓是一定要拍一下的，它可以宮崎駿《神穩少女》的創作靈感呢！白天晚上都很美。

金枝紅糟肉圓 | 30 分鐘

晚餐我們就以九份小吃解決。首先當然是「紅糟肉圓」，不知為什麼每次來九份都要吃～ 其中最有名的就是專賣店 [金枝紅糟肉圓] 了，在基山街上有兩三間分店；而時隔多年，沒想到現在已經變成用機器票券點餐，跟拉麵店一樣，很先進哩！ 我們一人一顆，皮很 Q 彈，但覺得沒有以前好吃了，而且 50 元一顆是不是又漲了啊!? 貢丸湯還不錯喝，口感是比較脆的，但五味感覺就是噱頭、看起來比較好看，其實還是原味的純鮮肉貢丸最好吃了。

郵局前油蔥粿 | 30 分鐘

後來朋友說 [郵局前油蔥粿] 也是有名的老店，我倒沒留意過這間店，便進去吃看看。點了一份油蔥粿和甜不辣。 油蔥粿就是很純樸的古早味，單純的米香，Q嫩得入口即化，加一點油蔥和油膏就好吃... 可能年輕人不愛種東西，其實現在已經很少能見到這種小吃了，大家若有應該要嚐看看。不過油蔥粿我心中的第一名還是西螺的九層粿。 甜不辣做成湯的讓我有點意外，不過蘿蔔湯頭十分清甜，甜不辣也算好吃，就是一碗 70 好像稍貴了點。

阿蘭草仔粿 | 10 分鐘

阿蘭草仔粿是九份必吃的，時不時都有人在排隊。 草仔粿有菜脯米、甜紅豆、鹹綠豆等口味，但我通常都只買菜脯米，外皮超 Q，裡面的菜脯米切得很細，再加一些蝦米等材料，超香的。芋粿巧也要吃，吃得到滿滿的芋頭～ 它們份量不大，不會覺得負擔，一顆也才賣 15 元很便宜喔。

九份阿柑姨芋圓 | 1 小時

最後當然是不能忘記來碗芋圓啊！九份芋圓有兩間：賴阿婆和阿柑姨，賴阿婆在老街基山街裡，阿柑姨則要階梯爬到最上面... 各有擁護者，但因為阿柑姨居高臨下，有比較好的 view，所以我們每次都是去阿柑姨。 招牌綜合芋圓冰一碗 50 元，滿滿的芋圓、地瓜圓和綠豆圓，另外加了紅豆綠豆和花豆（圓類都是綜合沒得選，豆子倒是可以只選某一種）。還是很好吃，料多實在，超 Q 彈的！而雖然當時看天色已暗，但能坐在玻璃窗前的座位，一邊看無敵景色，一邊享用甜滋滋的美味，覺得有點滿足。 但也不得不說因為遊客太多，整個用餐環境並不太理想，悶熱，有些地板也濕濕黏黏，這點實在可以再改善一下。

頌德公園 | 30 分鐘

在頌德公園旁有個 "山城觀景台"，在這裡可以拍到整個九份山城的景緻，是來時民宿管家特別告訴我們的，不然其實來九份根本不會走到這呢！ 可惜相機不夠力，我們到的時候天色也真的太黑了，拍出不出那種黃金山城的感覺。大家若有興趣拍這樣的景色，可以在日落前過來，還有一點天光，拍起來應該會更美。

第 2 天

不厭亭 | 30 分鐘

已看過許多不厭亭的照片，這次終於也來訪。從九份沿著瑞雙公路再往山上開，蜿蜒盤繞幾許，便能看到這佇立於頂端的亭子。這真的是個沒車無法倒達的地方（笑） 在亭子前往公路一拍，就是最美的景緻：藍天白雲、陽光灑落在綠色的山頭，還有一條直直延伸不知通往何處的寂寞公路... 非常寫意。山上的風強勁卻涼爽，整個人都心曠神怡。

深澳岬角(象鼻岩景觀區) | 1 小時

下山後，原本想去十三層遺址(水湳洞選煉廠遺址)，但那其實開車經過都會見著，而且傍晚打了光會比較美，索性就放棄了。直接前往我們都沒去過、也很想一探的深澳岬角，也就是傳說中的象鼻岩。 深澳漁港這也有不少自然景觀可以看，我們先去看了酋長岩，巨大的山岩，遠遠看真的有點像印地安酋長，那長而被樹叢盤鋸的斜坡就像他的羽毛帽，凹凸起落也刻畫出深邃的眉骨與鼻尖。 而象鼻岩遠比我們預期的要難以抵達，必須攀爬一段的岩岸，有點高度加上直曬的烈日，爬得我們氣喘噓噓。朋友穿著有點高度的涼鞋，一個沒踩穩還跌座在地，涼鞋也斷了一角，真夠折騰人的。 象鼻岩曾是網路上廣為流傳的台灣 36 個秘境之一（不厭亭也是其中之一！）矗立於海上的巨岩，懸崖岬角為象身，海蝕拱門細長彎曲的石塊則宛如長鼻子伸入海底，象頭與象鼻之間似有空隙卻又沒有斷裂是十分獨持的景觀，比起沖繩的萬座毛更像是一隻象。只可惜因為安全考量，在距離崖邊有點距離的地方已拉起了防護線，並有工作人員在看管，無法再更進拍出更完整的樣子。目前有一些水上活動（獨木舟/ SUP）是在象鼻岩下方的海面進行，若能從底下觀賞，我想又是截然不同的感覺。

海那邊冰店 | 1 小時

在象鼻岩整個又熱又累，即使中午了我們也完全不覺得餓，只想找間有冷氣的冰店好好的降溫一下。於是臨時搜尋，找到這間 [海那邊冰店]。它就在正濱漁港，還是彩虹屋中的其中一棟，正好是我們要去的下一個景點。 [海那邊] 店內空間不大，裝潢走一個復古文青風格，搭配大量植裁，有人把它歸在網美店（靠漁港那側門面確實蠻好拍的）。賣的是剉冰、飲料和甜湯，選項都不多。我們各點了一碗冰，是會把冰壓成一顆圓球，加上淋醬配料的那種日式剉冰。 加了自家熬煮有機秘製蘋果醬的「金色日出」，酸甜清香還帶一點焦糖感，確實像極了日出時暈染在海面上的光輝，那球香草冰淇淋就像太陽。裡頭還搭配了北海岸的特產石花凍，添加了不同的口感。我吃的是「紫色晚霞」整個也很驚豔，帶有一點粉感的紫芋奶霜，搭配刨冰很對味，也不甜膩；除了煮到透又帶一點 Q 感的蜜芋頭、脆口的紫色地瓜片，吃到中間還有綿密的甜花生，真的好喜歡。可以說是我吃過最美味的芋頭冰品。 雖然一碗 $200 著實不便宜，但可以吃出店家的用心與真材實料，這裡的刨冰也十分細緻，和台式的完全不同，沒嚐過的朋友可以來吃吃看。

正濱港口彩色屋 | 20 分鐘

正濱漁港彩色屋是這兩年基隆非常熱門的景點，漁港旁的一整排房子各漆成了不同的顏色，十分繽紛，倒映在海面上更顯得美，有 "台版威尼斯彩色島" 之稱。 在漁港的另一側有一個平台可以觀賞，有點距離也才能拍出全貌。但它也就是一排房子，也就只能拍拍照了——還好彩虹屋裡有幾間可以坐的咖啡店或冰店，不然真不喜歡拍個照就離開的景點，哈哈哈。

阿根納造船廠遺址 | 10 分鐘

在正濱漁港旁有座「阿根納造船廠遺址」，蠻特別的，可以順便去看一下。為 2014 年美國隊長克里斯伊凡曾在這拍廣告取，廢棄老船廠頓時搖身一變成為基隆人氣景點。 過去層是貯炭場，後被美商承租改建成造船廠，如今荒廢得只剩一根根石柱還苟延殘喘的撐著，水泥斑駁、鋼筋裸露、雜草叢生，還被噴漆塗鴉，十分荒涼，喜歡廢墟感的朋友別錯過。但我們就是車停在旁邊而多看了幾眼，烈日當空也不想久留，不然其實走到通往和平島的橋上拍下全景會更美。（如果時間夠充裕，其實可以順便到和平島上走一走。）

天天鮮排骨飯 | 1 小時

在冰店沉澱之後，肚子也稍微感到餓了。朋友說要去基隆市區吃「天天鮮排骨飯」，太多人跟她推薦這間在地便當店，好像不吃不下不行。上網一查確實十分熱門，是基隆的排隊名店，不少美食節目都報導過，還一度紅到日本去。 它藏在孝三路上一條很小的巷子裡，店裡座位不多，坐的幾乎是遊客，在地人多是買了外帶。但就是很傳統的便當店，不用期待是多舒服的空間，品項很簡單，排骨、蝦仁、魚排、雞腿，有單一也有雙拼口味。另有蛤蜊湯和味噌湯，內用是免費的。 我們點了排骨蝦仁和雞腿蝦仁，算是招牌口味；主菜都是裹了地瓜粉去炸的，我喜歡這種炸物，特別香，高溫油炸也保留了肉汁，蝦仁雖然不大，但肉完全沒有老掉。每一份盤還會附一顆「炸蛋」，最享受的吃法就是劃破它，讓半熟的蛋黃和炸物做一個結合，或是直接放到白飯上，那又是不同的層次。飯碗中會附高麗菜和酸菜，也不錯，但有點濕就是了。 我覺得是沒有到非吃不可，但如果剛好有在附近，可以來吃吃。

延伸閱讀：九份基隆｜從山城到海岸，秘境民宿 & 網美景點一次探索

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