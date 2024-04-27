下午茶的絕配甜點！甜食控絕不能錯過的「十大曲奇餅乾」 每口都涮嘴

每口都有驚喜的涮嘴

餅乾種類百百種，發展至今，市面上販售著許多改良版的曲奇餅乾，不僅研發出各種口味，更有包著內餡的獨特配方，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，幫大家調查出最受網友喜愛的台灣美味曲奇，甜食控們絕對不能錯過！



「曲奇餅乾」是下午茶茶點中，相當受歡迎的餅款之一，源自於英國下午茶的小西餅，外觀通常呈現彩帶、螺旋或波浪花紋，充滿奶香的酥鬆口感，讓人忍不住一口接著一口。

NO.1 鴻鼎菓子

鴻鼎菓子創立於2014年，秉持用心款待自己人的理念，堅持製作無化學添加的甜點，以純粹無添加為製作核心，致力研發美味的中西式點心，用心傳遞純淨美味的價值。不僅是全台首個連續4年榮獲A.A. TASTE AWARDS 最高3星殊榮曲奇的品牌，更是2024烘焙大賞全台唯一入選的曲奇餅。

鴻鼎菓子推出的台灣黑熊國民曲奇系列，每年銷量超過30座101大樓，選用比一般奶油貴好幾倍的天然發酵奶油，曲奇口味高達十多種，每一種口味都能嚐到濃郁風味和清甜奶油香。網友們表示，「堪稱台灣曲奇之光，比香港曲奇還好吃！」、「肉鬆口味有小時候的味道」、「吃過就能知道為什麼一直得獎的原因了」、「新推出的包心曲奇超好吃」。

另外，近年推出的噠啵曲奇，為全台唯一專利包心多層次的曲奇餅乾，擁有包心72%濃郁黑巧克力內餡，共有兩種口味。可可歐蕾口味能一次嚐到奶香、可可香和酥綿的口感；另一個海鹽摩卡口味，海鹽的鹹能夠襯托出醇厚咖啡香，可可微微的苦更中和甜膩感，並烘托出奶油香氣，令人相當驚喜。

image source：翻攝／鴻鼎菓子





NO.２ COOKIE886

COOKIE886取自台灣國碼「+886」，為了展現屬於正港台灣美好的曲奇品牌，希望透過自家產品，讓顧客喚起記憶中初嚐西方餅食的滋味。COOKIE886更被網友稱為「曲奇餅界的LV」，紛紛評價道，「雖然價格偏高，但很值得」、「外殼真的很有質感」。



COOKIE886標榜使用來自來自世界各地精選奶油，再揉進台灣在地麵粉，調配出黃金比例的酥鬆口感，獨家糖粒配方更增添口感，創造出低脂、香氣清爽，並帶有奶香味的曲奇餅。鐵盒外殼是霧面金屬盒配上黃、藍撞色，時尚中又不失典雅，當作送禮也非常有面子。

NO.3 愛威鐵盒餅乾

愛威鐵盒餅乾自2015年所創立，老闆娘的女兒為了讓孩子吃得健康，用法國諾曼第發酵奶油與進口細密小麥粉，創造出口感溫潤卻不油膩的曲奇餅乾，堅持以好的食材讓消費者體會的到原料的美好。



擁有Google評價4.8顆星的超人氣排隊曲奇餅乾，被網友稱為「全台最夢幻鐵盒曲奇餅」，過去的快閃店都曾造成現場搶購熱潮，餅乾有多達7種口味，使用高級奶油，一入口不用咀嚼就輕鬆化開，口感酥鬆不甜膩，外包裝的鐵盒也有非常多款式，設計溫馨又可愛，「送人或收藏都很適合」、「一放進嘴裡就融化了」。

NO.4 WA!COOKIES

WA!COOKIES為知名美食YouTuber古娃娃所創立，在品牌上線的隔年營業額就翻倍成長，秉持著「實踐好吃的各種可能」為品牌信念，研發的產品總是多樣又獨特，推出的雪糕更掀起一波波的搶購潮。



推出「轉圈圈曲奇」號稱是「全台最酥鬆的餅乾」，曲奇餅乾在一入口後，在嘴裡化開的同時，濃度也越來越重，不僅有單一口味的表現，而是能感受到明顯的層次變化，有前、中、後味的表現，是有相當多層次的餅乾，另外更有焦糖奶油、伯爵茶拿鐵、鐵觀音濃茶、香蒜胡椒起司、泰式奶茶等等數不盡的口味，雖然自帶網紅效應，但這款商品在消費者有著很好的口碑，網友討論「本來不是很信任網紅的店，但能從產品研發看出古娃娃的用心」、「每一款味道都有吃得出有調配出最好吃的配方」。

NO.5 短腿ㄚ鹿

短腿ㄚ鹿是從台中發跡的奶油餅乾品牌，為近年來紅翻台中伴手禮圈中的黑馬，店名源自老闆對4個小孩的愛，專門為幼童研究無添加物的美味餅乾。每天現烤現做，即使需要花時間等候，還是阻擋不住前來購買的熱潮，經常一開門就大排長龍，更特別的是，每間店面每天只開放10通電話預訂，每通電話則只能限購3盒。



在店內就能聞到濃濃的烤餅乾香，以黃金比例配置出，入口即化卻不甜膩的口感，吃完也不會覺得嘴裡殘留奶油過剩的油膩感，難怪收服大眾味蕾，甘願排隊也不要錯過，網友形容「雖然每次都排很久，但吃過之後就願意繼續排」、「買給小孩吃很安心」。

NO.6 ISABELLE 伊莎貝爾

伊莎貝爾是於1994年所成立的囍餅品牌，以經典廣告詞「我們結婚吧～伊莎貝爾」開啟西式喜餅風潮，希望能透過囍餅傳遞新人的幸福與承諾。推出的「香榭薄餅」為烘焙界首屈一指的甜品，一直以來深受大眾的喜愛，是西式餅乾必吃的口碑單品。另外也是人氣商品的曲奇餅乾，採用Golden Churn的金桶奶油，製作出口即化猶如棉花糖一般的口感。



近年更與年輕插畫家面具兔作者Shae攜手合作「Butter Cookie兔兔曲奇派對禮盒」，極具質感又不失俏皮的包裝設計，讓你和兔兔家族、松鼠貝貝一起徜徉在歡樂的曲奇森林派對之旅，「小朋友超喜歡兔子的包裝」、「曲奇的口感很綿密」、「吃完就能感受到月賣千盒的理由了」。

NO.7 國王你好

到台中火車站不要只會買太陽餅了！南投的人氣伴手禮店「國王你好」也是當地的送禮首選之一，南投的店面有舒適的內用座位，從蜜糖吐司、丹麥盒子、披薩和義式冰淇淋，各種下午茶甜點應有盡有，伴手禮區則提供試吃，讓零食控們完全忍不住。

國王你好的人氣王「國王曲奇餅乾」採用嚴選麵粉以及頂級法國天然奶油製作，醇厚奶香韻味十足，結合南投在地蜜香紅茶、炭焙鐵觀音、伯爵紅茶、靜岡抹茶等茶類曲奇，還有沖繩黑糖牛奶、熱帶水果茶、咖啡拿鐵、摩卡咖啡…等多種口味，絕對不用怕挑不到喜歡的味道，「南投限定的炭焙鐵觀音超推，吃起來有奶蓋烏龍的感覺」、「吃過他們家的曲奇就回不去了」。

NO.8 MISSCOCOA 蜜思可可

蜜思可可為一家專門製作巧克力和餅乾的品牌，販售各種口味和造型的甜點，使用最天然的食材、純手工製作，經常在禮盒和食品上設計出浮誇、華麗的造型，所以在節日大戰中總能脫穎而出，造成熱烈的搶購潮。



招牌的「小花曲奇」就是每年的熱銷冠軍，包裝的鐵盒上有擬真的繁花，不論是浪漫的櫻花、清新的蒲公英還是溫柔的紫丁香，小花系列的整體設計都令人驚艷，而裡面的曲奇做成小花的形狀，就像一盒盒的花束，「每次買這家送禮都很有面子」、「送花不如送這款餅乾」、「鐵盒很值得收藏」。

NO.9 火星猴子Monkey Mars

如果到大稻埕的迪化街，除了造訪城隍廟拜拜，一整排中藥鋪，濃濃百年老街氛圍之中，火星猴子Monkey Mars顯眼特別！一輛大大馬車停放門口，上頭坐著一隻可愛的猴子，成為觀光客拍照打卡的熱點。有別於傳統伴手禮的新潮禮盒，沿用古早喜餅鐵盒的材質概念，嚴選在地食材、無添加物，用低糖、少油手法烘焙而成，堅持不用香料色素，也讓小朋友吃得安心。



類似快閃花車的概念，出沒在台北捷運人潮多的站點，或是火車站的美食街，讓人買得方便。蝴蝶酥、小圓餅、蛋捲等小點，其中的曲奇餅乾也相當受歡迎，採用紐西蘭進口高級奶油，讓餅乾散發出濃郁奶香，伴隨鬆軟口感，吃起來甜而不膩的，買過的顧客都讚道，「口味超多種，都想吃吃看」、「鐵盒上的猴子小朋友很喜歡」。

NO.10 狸小路手作烘焙

狸小路手作烘焙被稱為「台南的必吃甜點」，標榜用最單純的原料，搭配簡單的層次組合襯托出蛋糕細膩度。人氣商品是有著超佛心價格的千層蛋糕，是大家到台南就一定要帶回去的伴手禮。

除了平價蛋糕外，小鱷先生餅乾販製所也深受好評，其中的曲奇餅乾一直是熱銷款，有莓果、紅烏龍、抹茶、可可等多種口味，剛剛好的甜度襯托出濃濃的奶油香，香酥的口感一入口就瞬間融化，非常適合當作下午茶小點，網友大讚「一定要早點去才買的到熱銷款」、「包裝上童趣的插畫超可愛」。





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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年01月01日至2024年04月10日，約１年4個月。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『曲奇餅乾品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統